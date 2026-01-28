Carlos Slim vio oro donde había crisis: las empresas que rescató y lo convirtieron en el más rico de México

La privatización de Telmex

En ese mismo periodo, Slim Helú realizó dos movimientos empresariales importantes en su trayectoria: la compra de Telmex y la obtención de la concesión para la telefonía móvil bajo la marca Telcel, decisiones que lo mantienen en la cima del mundo empresarial.

Esta estrategia ocurrió mientras el gobierno de Carlos Salinas de Gortari emprendía un programa de privatización de empresas estatales con potencial, pero que tenían resultados deficientes. Fue así como se decidió poner en venta Teléfonos de México (Telmex).

Según su biografía, en 1990, Slim, en sociedad con Southwestern Bell y France Telecom, adquirió Telmex, marcando el inicio de una etapa de fuerte inversión en infraestructura de telecomunicaciones.

Esta modernización transformó estratégicamente a la empresa a nivel mundial. Aunque hoy Telmex ha perdido parte de su fuerza, en su momento le otorgó a Slim un dominio en el mercado de telefonía fija y el naciente negocio de internet.

Telcel y el Plan Gillette

Telcel surgió oficialmente en 1989, aunque sus orígenes se remontan a 1981 con el primer servicio de radiotelefonía móvil en México. En 1984 se obtuvo la concesión bajo Radiomóvil DIPSA, y cinco años después nació la marca Telcel en la Ciudad de México.

Al inicio, Iusacell lideraba el mercado, mientras Telcel tenía menor participación. La situación cambió con la crisis económica de 1994, que afectó gravemente a Iusacell, obligándola a enfocarse solo en clientes de alto nivel socioeconómico.

Fue entonces cuando Carlos Slim implementó el Plan Gillette: subsidiar teléfonos celulares para que fueran más accesibles y generar ingresos mediante la venta de tarjetas de prepago, similar a como Gillette vende barato el mango del rastrillo y obtiene ganancias con las cuchillas. Telcel desarrolló la tecnología de prepago desde cero, algo que no existía en el mundo, y enfocó su servicio en las clases medias y bajas con su sistema “Amigo”.

Gracias a esta estrategia, Telcel no solo sobrevivió a la crisis, sino que superó por mucho a Iusacell, masificando la telefonía móvil en México y consolidando a Carlos Slim como líder indiscutible del sector.