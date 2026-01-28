Publicidad

Cómo Carlos Slim se convirtió en el más rico de México en una década de adquisiciones clave

Durante la crisis económica de los 80, Slim adquirió empresas en problemas, las saneó y las transformó en negocios rentables y competitivos.
mié 28 enero 2026 05:55 AM
Carlos Slim vio oro donde había crisis: las empresas que rescató y lo convirtieron en el más rico de México
Slim Helú inició en los años 80 una serie de adquisiciones estratégicas que lo catapultaron al liderazgo empresarial en México. (YURI CORTEZ/AFP)

Carlos Slim Helú ha sido durante décadas el hombre más rico de México y el empresario más influyente del país. Sin embargo, hubo un momento en que estaba lejos de alcanzar esos títulos tan codiciados en el mundo empresarial.

A principios de los años 80, el ingeniero, como se le conoce coloquialmente, inició una serie de adquisiciones, inversiones y contratos que lo catapultaron a la cima del sector empresarial en México y gran parte de Latinoamérica.

En un periodo de aproximadamente 10 años, Slim Helú concretó al menos 14 adquisiciones estratégicas y obtuvo concesiones clave que lo impulsaron al estrellato. Este es un repaso de la década estratégica de este empresario.

Las adquisiciones estratégicas de Slim

Durante la década de los 80, México atravesaba una profunda crisis económica que provocó la devaluación del peso y puso a muchas empresas al borde de la quiebra.

Slim Helú se consolidó como un actor clave en ese momento. Adquirió compañías con serias dificultades, algunas con deudas importantes y pérdidas significativas. Al hacerse de ellas las saneó y las transformó en negocios rentables y competitivos.

Según su biografía oficial , Slim, de la mano de Grupo Carso, realizó inversiones estratégicas durante este periodo, entre las que destacan:

-Cigatam

-Hulera El Centenario

-Bimex

-Reynolds Aluminio

-Seguros de México (que, junto con la Casa de Bolsa Inversora Bursátil y Fianzas La Guardiana, dio origen al Grupo Financiero Inbursa)

-Artes Gráficas Unidas

-Fábricas de Papel Loreto y Peña Pobre

-Sanborns y su filial Dennys

-Minera FRISCO

-Empresas Nacobre y sus filiales

-Euzkadi, empresa llantera líder del mercado

-General Tire (adquirida años después)

-Cadena de Hoteles Calinda (1991, hoy OSTAR Grupo Hotelero)

Estas adquisiciones definieron la década estratégica de Slim y consolidaron a Grupo Carso como un actor central del sector empresarial en México y Latinoamérica.

Como él mismo afirma: “ Todos los tiempos son buenos para quienes saben trabajar y tienen con qué hacerlo ”. Esta filosofía lo ha guiado incluso en momentos de crisis, y es ampliamente reconocido por su habilidad para encontrar oportunidades donde otros solo ven problemas.

Carlos Slim
Carlos Slim Helú construyó su imperio empresarial a partir de adquisiciones estratégicas realizadas en contextos de crisis económica. (PEDRO PARDO/AFP)

La privatización de Telmex

En ese mismo periodo, Slim Helú realizó dos movimientos empresariales importantes en su trayectoria: la compra de Telmex y la obtención de la concesión para la telefonía móvil bajo la marca Telcel, decisiones que lo mantienen en la cima del mundo empresarial.

Esta estrategia ocurrió mientras el gobierno de Carlos Salinas de Gortari emprendía un programa de privatización de empresas estatales con potencial, pero que tenían resultados deficientes. Fue así como se decidió poner en venta Teléfonos de México (Telmex).

Según su biografía, en 1990, Slim, en sociedad con Southwestern Bell y France Telecom, adquirió Telmex, marcando el inicio de una etapa de fuerte inversión en infraestructura de telecomunicaciones.

Esta modernización transformó estratégicamente a la empresa a nivel mundial. Aunque hoy Telmex ha perdido parte de su fuerza, en su momento le otorgó a Slim un dominio en el mercado de telefonía fija y el naciente negocio de internet.

Empresas

Carlos Slim reconoce que Telmex ya no es negocio

Telcel y el Plan Gillette

Telcel surgió oficialmente en 1989, aunque sus orígenes se remontan a 1981 con el primer servicio de radiotelefonía móvil en México. En 1984 se obtuvo la concesión bajo Radiomóvil DIPSA, y cinco años después nació la marca Telcel en la Ciudad de México.

Al inicio, Iusacell lideraba el mercado, mientras Telcel tenía menor participación. La situación cambió con la crisis económica de 1994, que afectó gravemente a Iusacell, obligándola a enfocarse solo en clientes de alto nivel socioeconómico.

Fue entonces cuando Carlos Slim implementó el Plan Gillette: subsidiar teléfonos celulares para que fueran más accesibles y generar ingresos mediante la venta de tarjetas de prepago, similar a como Gillette vende barato el mango del rastrillo y obtiene ganancias con las cuchillas. Telcel desarrolló la tecnología de prepago desde cero, algo que no existía en el mundo, y enfocó su servicio en las clases medias y bajas con su sistema “Amigo”.

Gracias a esta estrategia, Telcel no solo sobrevivió a la crisis, sino que superó por mucho a Iusacell, masificando la telefonía móvil en México y consolidando a Carlos Slim como líder indiscutible del sector.

Qué es una tarjeta eSIM
Desarrolló Telcel como eje del negocio móvil mediante el Plan Gillette, que masificó el uso del celular en el país. (Raquel Cunha/Reuters)

Slim, el hombre más rico del mundo

Todas estas adquisiciones, concesiones y privatizaciones consolidaron a Carlos Slim Helú como el hombre más rico de México y de América Latina desde 1994. La compra de Telmex en 1990 y la expansión de sus negocios le aseguraron una posición de liderazgo empresarial que ha mantenido por más de tres décadas, alcanzando incluso el título de persona más rica del mundo entre 2010 y 2013.

Según el Índice de Billonarios de Bloomberg , Slim ocupa el puesto 16 a nivel global, con una fortuna estimada en 116,000 millones de dólares, compartiendo en años anteriores los primeros lugares con figuras como Bill Gates.

Además, de acuerdo con el ranking 2025 de Los 100 empresarios más importantes de México , elaborado por la revista Expansión, Carlos Slim se mantiene como el empresario más influyente del país. Su liderazgo abarca corporativos de gran escala como América Móvil, Grupo Carso, Minera Frisco e Inmuebles Carso.

La actualidad de las adquisiciones de Slim

Si bien no todas las adquisiciones que realizó Slim permanecen en su portafolio, varias siguen ocupando posiciones clave dentro de su conglomerado, manteniendo a Grupo Carso como uno de los más relevantes del país pese a los cambios y transformaciones económicas y sociales.

Algunas de las compañías clave, adquiridas entre 1980 y 1990, son:

-Inbursa (derivado de la adquisición y fusión de otras compañías)

-Minera FRISCO (empresa que encabeza su propio grupo)

-Sanborns (Grupo Carso)

-OSTAR Grupo Hotelero (Inmuebles Carso)

-Telcel (América Móvil)

-Telmex (América Móvil)

Según el ranking 2025 de Las 500 empresas más importantes de México , elaborado por la revista Expansión, América Móvil se consolida como la joya del conglomerado de Carlos Slim, ocupando la tercera posición, solo detrás de Pemex y Walmart.

En 2024, América Móvil reportó ingresos netos por 869,220 millones de pesos, reforzando su liderazgo en telecomunicaciones en México y América Latina. Dentro de la compañía, los servicios móviles en México, liderados por Telcel, generaron 265,000 millones de pesos, consolidándose como la joya de la corona del grupo según su último reporte anual.

De acuerdo con el reporte al tercer trimestral de 2025, Telcel cuenta en México con 84.345 millones de usuarios entre prepago y postpago, lo que representa 45.8% del mercado de telefonía móvil en el país, consolidando su posición como líder del sector.

El resto de las empresas del grupo, según sus ingresos de 2024, se ubicaron de la siguiente manera:

-Grupo Carso: posición 30 del ranking de Expansión, con 202,983.4 millones de pesos

-Minera Frisco: posición 327, con 10,458.6 millones de pesos

-Inmuebles Carso: posición 353, con 8,464.1 millones de pesos

Este panorama muestra cómo América Móvil sostiene gran parte de la fortuna y el poder económico de Slim, mientras que las otras tres compañías complementan su conglomerado diversificado.

Carlos Slim
Consolidó a América Móvil como la principal fuente de ingresos y poder económico de su conglomerado. (YURI CORTEZ/AFP)

Las conclusiones

La trayectoria de Carlos Slim Helú refleja su habilidad para transformar oportunidades en el poder económico y e empresarial. En más de cuatro décadas supo identificar empresas en crisis, adquirirlas, sanearlas y convertirlas en negocios rentables, consolidando un conglomerado diversificado que abarca telecomunicaciones, finanzas, minería, comercio y bienes raíces.

Movimientos estratégicos como la compra de Telmex y el desarrollo de Telcel con el Plan Gillette fueron decisivos para dominar el sector de telecomunicaciones en México y América Latina. Al subsidiar los teléfonos celulares y generar ingresos mediante tarjetas de prepago, Slim masificó la telefonía móvil, superó a competidores como Iusacell y consolidó a América Móvil como la joya de su conglomerado.

Otras adquisiciones clave —Inbursa, Minera Frisco, Sanborns y OSTAR Grupo Hotelero— fortalecieron la diversificación y estabilidad de su grupo, asegurando que su poder económico no dependa de un solo sector.

Slim no ha estado exento de polémicas y acusaciones de prácticas dominantes en el mercado, su trayectoria demuestra que ha sabido aprovechar con creces cada oportunidad que se le presentó, convirtiendo crisis y privatizaciones en crecimiento sostenido y consolidando su liderazgo como uno de los empresarios más influyentes y con mayor capacidad de impacto económico en México y América Latina.

