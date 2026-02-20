La deuda de América Móvil

Al cierre de diciembre de 2025, según el último reporte trimestral , América Móvil reportó una deuda neta de 448,000 millones de pesos, una cifra elevada en términos absolutos, pero manejable si se compara con su tamaño, ingresos y capacidad operativa.

Para dimensionar el dato, basta un referente: en 2024 la empresa registró ingresos totales por 869,220.6 millones de pesos, por lo que su deuda neta equivale aproximadamente a la mitad de su facturación anual, un nivel considerado sano y controlado para una compañía global de telecomunicaciones.

Además, durante 2025 la firma redujo su deuda en 20,000 millones de pesos, impulsada por una sólida generación de flujo de efectivo. Su indicador clave, la razón Deuda Neta/EBITDA, se ubicó en 1.52 veces, lo que refleja un apalancamiento moderado y un bajo riesgo financiero.

A esto se suma un crecimiento de 39.4% en su flujo libre de efectivo, que fortalece su capacidad para invertir, pagar dividendos y seguir disminuyendo su endeudamiento, sin comprometer su operación ni sus planes de expansión.

En síntesis: aunque la cifra es alta, la deuda de América Móvil está bajo control y respaldada por su fortaleza financiera.