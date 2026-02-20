Publicidad

¿Por qué las empresas de Slim tienen deudas millonarias y no es una mala noticia?

Detrás de las deudas millonarias de las empresas de Slim hay una estrategia clave para crecer, invertir y mantener su liderazgo.
vie 20 febrero 2026 04:48 PM
Grupo Carso, a través de su subsidiaria Zamajal consolida su participación mayoritaria y operativa en dicho campo, reafirmando su compromiso en el sector de extracción de hidrocarburos en México. (YURI CORTEZ/AFP)

Carlos Slim es el empresario más rico de América Latina y una de las figuras más influyentes en la economía mexicana desde hace décadas. Sin embargo, ni siquiera sus empresas más exitosas están exentas de manejar deudas por miles de millones de pesos.

Lejos de ser una señal de debilidad, este endeudamiento forma parte de una estrategia financiera habitual en los grandes corporativos: recurrir al crédito para impulsar inversiones, expandirse, desarrollar nuevos proyectos y crecer sin descapitalizarse.

En este contexto, te explicamos cuál es el nivel de deuda de las dos compañías más representativas del imperio Slim: América Móvil y Grupo Carso, y qué significa realmente para su salud financiera.

La deuda de América Móvil

Al cierre de diciembre de 2025, según el último reporte trimestral , América Móvil reportó una deuda neta de 448,000 millones de pesos, una cifra elevada en términos absolutos, pero manejable si se compara con su tamaño, ingresos y capacidad operativa.

Para dimensionar el dato, basta un referente: en 2024 la empresa registró ingresos totales por 869,220.6 millones de pesos, por lo que su deuda neta equivale aproximadamente a la mitad de su facturación anual, un nivel considerado sano y controlado para una compañía global de telecomunicaciones.

Además, durante 2025 la firma redujo su deuda en 20,000 millones de pesos, impulsada por una sólida generación de flujo de efectivo. Su indicador clave, la razón Deuda Neta/EBITDA, se ubicó en 1.52 veces, lo que refleja un apalancamiento moderado y un bajo riesgo financiero.

A esto se suma un crecimiento de 39.4% en su flujo libre de efectivo, que fortalece su capacidad para invertir, pagar dividendos y seguir disminuyendo su endeudamiento, sin comprometer su operación ni sus planes de expansión.

En síntesis: aunque la cifra es alta, la deuda de América Móvil está bajo control y respaldada por su fortaleza financiera.

América Móvil es la mexicana global más dinámica, al avanzar tres posiciones respecto al listado del año pasado. (Foto: Archivo)
América Móvil reportó una deuda neta de 448 mil millones de pesos al cierre de 2025. (Archivo)

Grupo Carso también tiene deuda

Al cierre de diciembre de 2025, según el último reporte trimestral , Grupo Carso tenía una deuda total de 36,808 millones de pesos, pero su deuda real era mucho menor: 13,211 millones de pesos.

¿Por qué hay dos cifras? La diferencia está en el dinero que la empresa tiene en caja. Grupo Carso contaba con 23,597 millones de pesos en efectivo, por lo que, al restar ese monto, la deuda que realmente pesa sobre la empresa es mucho más baja.

Además, sus finanzas mejoraron de forma notable frente a 2024:

La deuda total bajó 22.8%.

La deuda neta se redujo 57.9%, es decir, más de la mitad.

En términos sencillos, esto significa que Grupo Carso ha pagado una parte importante de lo que debía y hoy está mucho menos endeudado.

Otro dato clave es que su nivel de deuda es bajo y manejable, lo que indica que la empresa puede operar, invertir y crecer sin presiones financieras.

Grupo Carso Slim
Grupo Carso cerró 2025 con una deuda neta de 13,211 millones de pesos, tras reducirla casi 58% en un año. (Especial)

¿Por qué es normal que las grandes empresas tengan deuda?

Que una empresa grande tenga deuda no es algo negativo ni alarmante. De hecho, es una práctica común y, en muchos casos, una estrategia financiera inteligente.

Las grandes compañías utilizan la deuda para financiar proyectos, crecer más rápido, invertir en infraestructura, tecnología, adquisiciones o expansión internacional, sin necesidad de usar todo su dinero disponible. Esto les permite mantener liquidez, es decir, contar con efectivo para operar, enfrentar imprevistos y aprovechar oportunidades.

Además, los créditos suelen tener tasas de interés más bajas para empresas sólidas, por lo que endeudarse puede resultar más conveniente que gastar su propio capital. En términos simples, prefieren usar dinero prestado barato para crecer, mientras conservan su caja.

Otro punto clave es que la deuda permite multiplicar la capacidad de inversión. Un proyecto rentable puede pagarse solo con el tiempo, mientras la empresa sigue generando ingresos y utilidades.

Por eso, lo importante no es si una empresa tiene deuda, sino si puede pagarla sin problemas. Cuando el nivel de endeudamiento es bajo o moderado, y los ingresos son sólidos, la deuda se convierte en una herramienta de crecimiento, no en un riesgo.

En resumen, la deuda es parte natural del funcionamiento de las grandes empresas modernas y, bien administrada, es un motor para expandirse, innovar y generar más empleo y riqueza.

¿Cómo aplicar esta lógica a las finanzas personales?

La deuda no es mala si se usa con sentido. Al igual que las grandes empresas, las personas pueden endeudarse para mejorar su patrimonio o su calidad de vida, siempre que lo hagan con planeación y dentro de sus posibilidades.

Por ejemplo, pedir un crédito para comprar una casa, estudiar o emprender un negocio suele ser una deuda útil, porque ayuda a construir algo a largo plazo. En cambio, endeudarse para gastos innecesarios o compras impulsivas puede generar problemas, ya que los intereses se acumulan y afectan el presupuesto mensual.

La clave está en no gastar más de lo que se gana, mantener un margen de ahorro y procurar que las deudas mensuales no rebasen una parte razonable del ingreso.

En pocas palabras: endeudarse puede ser una herramienta para avanzar, siempre que se haga con orden, objetivos claros y control del gasto.

