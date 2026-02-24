Carlos Slim gana en un segundo lo que un mexicano en una semana; nunca había sido tan rico: Oxfam

Carlos Slim Helú, el empresario más rico de América Latina y el Caribe, nunca había acumulado tanta riqueza como en la actualidad, ni siquiera durante el periodo en que fue considerado el hombre más acaudalado del mundo, entre 2010 y 2013.

Esta afirmación se desprende del más reciente estudio de la ONG Oxfam México, Oligarquía o democracia: nueve propuestas contra la acumulación extrema del poder en México , que analiza cómo las fortunas de los grandes millonarios han crecido de forma acelerada, mientras la desigualdad social y económica persiste en el país.

El informe parte del principio de que “cuando las fortunas de los más ricos crecen más rápido que la economía, la desigualdad económica se profundiza”, lo que muestra la relevancia de medir la expansión patrimonial de los llamados “milmillonarios”, es decir, aquellos cuya riqueza supera los mil millones de dólares.