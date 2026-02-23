Mientras tanto, Petróleos Mexicanos (Pemex) señaló que, tras los diversos bloqueos e incidentes en el territorio nacional, se mantiene el suministro de combustible y las operaciones en sus instalaciones, como terminales de almacenamiento, se desarrollan de manera normal.
En ciudades como Guadalajara y Puerto Vallarta, habitantes han reportado gasolineras cerradas como parte del paro de actividades económicas que comenzó la tarde del domingo y que se ha extendido, por lo menos, hasta la tarde de este lunes. En tanto, Pemex aseguró que se mantendrá al tanto de la situación.
“Se mantiene una vigilancia constante para asegurar la integridad física de las instalaciones y de los propios trabajadores”, aseveró la dependencia.
La situación de preocupación se extiende también a los usuarios, como a la señora Sofia R, quien iba a viajar este lunes a visitar a su hija a Guadalajara, pero quien prefirió cambiar su boleto y dejarlo abierto con el objetivo de viajar “cuando la violencia baje”, comenta.
Consumo en pausa
Ante la expectativa de lo que ocurra en Guadalajara mantiene las actividades de comercios en pausa. “Ya está más tranquilo que ayer, pero seguimos en casa”, dice Ricardo Gallardo, quien vive en las afueras de la zona metropolitana de Guadalajara.
Gallardo cuenta que este lunes las tiendas de autoservicio aledañas al fraccionamiento en el que habita cerraron sus puertas, pero tortillerías y tiendas ofrecen servicio con inventarios ajustados.
“Hice una fila de una hora en la tienda para comprar sopas, latas de atún, y lo que había porque no tenían productos como huevo, jamón o salchichas”, comenta.
La Alianza Nacional de los Pequeños Comerciantes (Anpec), organización de la que forman parte las tienditas, se encuentra realizando un control de daños, aunque descartó que se establezcan montos de pérdidas.
"La incertidumbre inhibe a la población a salir a realizar las compras del diario sobre todo en lugares más virulentos. A pesar de ello, el canal de abasto tradicional mantiene sus puertas abiertas y no ha interrumpido su deber de abastecer de alimentos y productos de primera necesidad", dijo en un comunicado.
Algunas empresas operan con horarios reducidos. “Como medida preventiva ante los recientes acontecimientos, se han ajustado los horarios de operación en nuestras tiendas ubicadas en las ciudades de Guadalajara, Puerto Vallarta, Manzanillo, León, Irapuato, Guanajuato, Morelia y Uruapan, las cuales estarán operando de 08:00 a 19:00 horas”, informó La Comer.
Soriana reanudó actividades en todas sus tiendas en el país, tras la suspensión de nueve unidades en Jalisco y Walmart de México informó que sus tiendas Sam’s Walmart y Bodega Aurrera, en el país operan con normalidad, con excepción de estados donde se reportan disturbios.
“La seguridad e integridad de nuestros clientes, socios y asociados, continúa siendo nuestra prioridad. Por esta razón, en Jalisco, Guanajuato y Michoacán, estamos evaluando la situación particular de cada unidad e implementando los ajustes necesarios en la operación de nuestras tiendas”, dijo Walmart en un comunicado.
La lista de tiendas que anunciaron la suspensión de sus operaciones “hasta nuevo aviso”, en Guadalajara va en aumento: Costco, IKEA, Soriana, Palacio de Hierro, Liverpool, KidZania y AT&T.
Hay otras empresas que extendieron el paro de actividades a otras ciudades, como Puebla, Michoacán, Colima, León y Guanajuato, Querétaro y Quintana Roo como es el caso de la cadena de cafeterías Starbucks, Bisquets Obregon y los gimnasios Smart Fit.
Con información de Diana Gante y Mara Echeverría.