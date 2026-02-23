La empresa mantiene suspendidas sus operaciones este lunes a Jalisco en rutas como Guadalajara, Puerto Vallarta y San Juan de los Lagos, pero también a otras ciudades fuera de la entidad como a Tijuana, Baja California.

La situación es igual para otras compañías como ETN, Futura y Ómnibus, que mantienen sin operación sus rutas a Jalisco, y otras que pueden llegar a abrirse o cancelarse sin mayor antelación a entidades como Zacatecas, Sinaloa, Colima, Michoacán y Nayarit.

Pasajeros, como Susana N, llegaron a la terminal a las 10:30 a. m. esperando tomar su autobús a Morelia, Michoacán a las 11 a. m., pero en la taquilla de ETN le avisaron que no saldría a la hora previamente pactada y debía esperar en la terminal hasta que sea seguro continuar con su itinerario.

La situación se normaliza a pasos milimétricos. La tarde de este domingo la mayoría de las líneas detuvieron sus operaciones de 11 a 15 horas, y aunque poco a poco comenzaron a normalizarse dando luz verde en el transcurso de la tarde y noche, hoy lunes usuarios como Susana llegan a la terminal con la incertidumbre de si su autobús saldrá a tiempo, con retraso o se suspenderá la operación.

Mientras el personal en taquilla se mantiene al tanto sobre qué corridas ya pueden realizarse, la situación para los operadores de autobuses es de intranquilidad. Rogelio N, conductor desde hace 15 años, asegura que en el gremio permanece una sensación de “miedo” al transitar por las carreteras federales y no solo en las que llevan a Jalisco.

“Estamos paniqueados, con miedo, incluso ayer en la noche salimos a las 8:20 hacia Acapulco y la verdad es que los compañeros nos preguntaban que cómo le hicimos para llegar”, comenta.

La Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat) ha expresado su “profunda preocupación” por los hechos de violencia registrados en las últimas horas en las carreteras del país, los cuales, considera, han generado situaciones de riesgo para las personas usuarias de este servicio, así como para el mismo personal operativo de esta industria.

“Ante este contexto, la Cámara hace un llamado a sus empresas afiliadas a priorizar la integridad de las y los usuarios, así como del personal operativo, recomendando tomar las medidas preventivas necesarias”, expuso el organismo en un comunicado.