“Con miedo”: corridas de autobuses se normalizan poco a poco, pero no a Jalisco

En la Central Camionera del Norte confirman 15 minutos antes de las corridas si éstas pueden realizarse o no, mientras centros de consumo y estaciones de gasolina retoman la normalidad en sus operaciones.
lun 23 febrero 2026 03:07 PM
En la Terminal de Autobuses del Norte de la Ciudad de México los pasillos y las taquillas lucen más abarrotados que de costumbre. (Tzuara De Luna )

La situación cambia minuto a minuto en la Central de Autobuses del Norte de la Ciudad de México. La terminal, que es el principal punto de partida para corridas a Jalisco y la zona del Bajío, vive un panorama de incertidumbre este lunes tras los bloqueos y actos de violencia tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Los pasillos de la terminal de autobuses lucen más abarrotados que de costumbre, con personas aguardando sus corridas y otros usuarios preguntando en taquilla por el estatus de sus itinerarios, mientras el personal de taquilla se mantiene con radios en la mano al pendiente de la información difundida a tiempo real.

“Nos llaman 15 minutos antes sobre si se va a hacer la corrida o no”, comenta con un radio en la mano Lucy Valencia, encargada de una taquilla de la línea Futura, pues las carreteras se han convertido ahora en un foco rojo de inseguridad y los avisos sobre si una ruta se realiza o no se avisa poco tiempo antes.

La empresa mantiene suspendidas sus operaciones este lunes a Jalisco en rutas como Guadalajara, Puerto Vallarta y San Juan de los Lagos, pero también a otras ciudades fuera de la entidad como a Tijuana, Baja California.

La situación es igual para otras compañías como ETN, Futura y Ómnibus, que mantienen sin operación sus rutas a Jalisco, y otras que pueden llegar a abrirse o cancelarse sin mayor antelación a entidades como Zacatecas, Sinaloa, Colima, Michoacán y Nayarit.

Pasajeros, como Susana N, llegaron a la terminal a las 10:30 a. m. esperando tomar su autobús a Morelia, Michoacán a las 11 a. m., pero en la taquilla de ETN le avisaron que no saldría a la hora previamente pactada y debía esperar en la terminal hasta que sea seguro continuar con su itinerario.

La situación se normaliza a pasos milimétricos. La tarde de este domingo la mayoría de las líneas detuvieron sus operaciones de 11 a 15 horas, y aunque poco a poco comenzaron a normalizarse dando luz verde en el transcurso de la tarde y noche, hoy lunes usuarios como Susana llegan a la terminal con la incertidumbre de si su autobús saldrá a tiempo, con retraso o se suspenderá la operación.

Mientras el personal en taquilla se mantiene al tanto sobre qué corridas ya pueden realizarse, la situación para los operadores de autobuses es de intranquilidad. Rogelio N, conductor desde hace 15 años, asegura que en el gremio permanece una sensación de “miedo” al transitar por las carreteras federales y no solo en las que llevan a Jalisco.

“Estamos paniqueados, con miedo, incluso ayer en la noche salimos a las 8:20 hacia Acapulco y la verdad es que los compañeros nos preguntaban que cómo le hicimos para llegar”, comenta.

La Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat) ha expresado su “profunda preocupación” por los hechos de violencia registrados en las últimas horas en las carreteras del país, los cuales, considera, han generado situaciones de riesgo para las personas usuarias de este servicio, así como para el mismo personal operativo de esta industria.

“Ante este contexto, la Cámara hace un llamado a sus empresas afiliadas a priorizar la integridad de las y los usuarios, así como del personal operativo, recomendando tomar las medidas preventivas necesarias”, expuso el organismo en un comunicado.

Mientras tanto, Petróleos Mexicanos (Pemex) señaló que, tras los diversos bloqueos e incidentes en el territorio nacional, se mantiene el suministro de combustible y las operaciones en sus instalaciones, como terminales de almacenamiento, se desarrollan de manera normal.

En ciudades como Guadalajara y Puerto Vallarta, habitantes han reportado gasolineras cerradas como parte del paro de actividades económicas que comenzó la tarde del domingo y que se ha extendido, por lo menos, hasta la tarde de este lunes. En tanto, Pemex aseguró que se mantendrá al tanto de la situación.

“Se mantiene una vigilancia constante para asegurar la integridad física de las instalaciones y de los propios trabajadores”, aseveró la dependencia.

La situación de preocupación se extiende también a los usuarios, como a la señora Sofia R, quien iba a viajar este lunes a visitar a su hija a Guadalajara, pero quien prefirió cambiar su boleto y dejarlo abierto con el objetivo de viajar “cuando la violencia baje”, comenta.

Consumo en pausa

Ante la expectativa de lo que ocurra en Guadalajara mantiene las actividades de comercios en pausa. “Ya está más tranquilo que ayer, pero seguimos en casa”, dice Ricardo Gallardo, quien vive en las afueras de la zona metropolitana de Guadalajara.

Gallardo cuenta que este lunes las tiendas de autoservicio aledañas al fraccionamiento en el que habita cerraron sus puertas, pero tortillerías y tiendas ofrecen servicio con inventarios ajustados.

“Hice una fila de una hora en la tienda para comprar sopas, latas de atún, y lo que había porque no tenían productos como huevo, jamón o salchichas”, comenta.

La Alianza Nacional de los Pequeños Comerciantes (Anpec), organización de la que forman parte las tienditas, se encuentra realizando un control de daños, aunque descartó que se establezcan montos de pérdidas.

"La incertidumbre inhibe a la población a salir a realizar las compras del diario sobre todo en lugares más virulentos. A pesar de ello, el canal de abasto tradicional mantiene sus puertas abiertas y no ha interrumpido su deber de abastecer de alimentos y productos de primera necesidad", dijo en un comunicado.

Algunas empresas operan con horarios reducidos. “Como medida preventiva ante los recientes acontecimientos, se han ajustado los horarios de operación en nuestras tiendas ubicadas en las ciudades de Guadalajara, Puerto Vallarta, Manzanillo, León, Irapuato, Guanajuato, Morelia y Uruapan, las cuales estarán operando de 08:00 a 19:00 horas”, informó La Comer.

Soriana reanudó actividades en todas sus tiendas en el país, tras la suspensión de nueve unidades en Jalisco y Walmart de México informó que sus tiendas Sam’s Walmart y Bodega Aurrera, en el país operan con normalidad, con excepción de estados donde se reportan disturbios.

“La seguridad e integridad de nuestros clientes, socios y asociados, continúa siendo nuestra prioridad. Por esta razón, en Jalisco, Guanajuato y Michoacán, estamos evaluando la situación particular de cada unidad e implementando los ajustes necesarios en la operación de nuestras tiendas”, dijo Walmart en un comunicado.

La lista de tiendas que anunciaron la suspensión de sus operaciones “hasta nuevo aviso”, en Guadalajara va en aumento: Costco, IKEA, Soriana, Palacio de Hierro, Liverpool, KidZania y AT&T.

Hay otras empresas que extendieron el paro de actividades a otras ciudades, como Puebla, Michoacán, Colima, León y Guanajuato, Querétaro y Quintana Roo como es el caso de la cadena de cafeterías Starbucks, Bisquets Obregon y los gimnasios Smart Fit.

Con información de Diana Gante y Mara Echeverría.

