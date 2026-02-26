Publicidad

Bimbo apuesta por productos saludables para reactivar las ventas en Norteamérica

En el mercado norteamericano, las ventas netas de la panificadora global disminuyeron 4% en 2025, derivado de un entorno débil de consumo.
jue 26 febrero 2026 10:00 AM
Europa, África y Asia fue la región con mejor desempeño en 2025. (FOTO: YURI CORTEZ/AFP)

Grupo Bimbo tiene la receta para revertir la baja en las ventas en el mercado norteamericano, el más importante para la empresa, las cuales descendieron ante la cautela por parte de algunos consumidores.

La apuesta está en los productos saludables, con los que quieren llegar a grupos específicos de consumidores; pero también buscan mantener a los ya existentes que cambian sus hábitos de compra y consumo.

Alejandro Rodríguez, director general de la compañía, y Diego Gaxiola, director de finanzas, comentaron en llamada con inversionistas que tras realizar un análisis del desempeño del mercado, detectaron algunos cambios en los hábitos del consumidor, lo que derivó en una reingeniería del portafolio de productos.

“Trabajamos activamente para mejorar nuestro portafolio.Por ejemplo, estamos fabricando productos con mayor contenido de fibra y proteína. Creemos que esta tendencia ha llegado para quedarse y seguiremos aprovechándola, ya sea con bagels proteicos dentro de la marca Thomas. Además, estamos desarrollando productos en nuestra categoría de desayunos a nivel mundial. Así que esperamos ver más innovaciones como estas”, dijo Rodríguez en la llamada en la que presentaron los resultados financieros.

Parte de las estrategia de la multinacional mexicana consiste en ofrecer opciones de panes más pequeños, la producción de snacks con una densidad nutricional mínima, el desarrollo de recetas sin azúcar y el aumento de innovaciones en productos premium.

“Continuaremos la transición hacia recetas más sencillas y naturales. Con esto, ofreceremos opciones para estos consumidores emergentes. Con más granos, más fibra, más soluciones basadas en proteínas, y seguiremos innovando en ese sector”, añadió el director de Grupo Bimbo.

En agosto del año pasado, Bimbo anunció que eliminaría los colorantes artificiales de todos sus productos a nivel global para fortalcer la tendencia de las etiquetas limpias, es decir, aquellas que no contienen ningún ingrediente sintético.

En el mercado norteamericano, las ventas netas de la panificadora global disminuyeron 4% en 2025, derivado de un entorno débil de consumo, parcialmente compensado por un desempeño positivo en la mezcla de precios y mejoras de participación de mercado en todas las categorías con marca en Estados Unidos.

Crecen las ventas, pero sus ganancias caen

Bimbo reportó resultados mixtos durante 2025, año que marcó el 80 aniversario de la multinacional mexicana, “A pesar de condiciones de mercado retadoras, nuestros equipos alcanzaron resultados financieros históricos, lograron ganancias de participación de mercado en diversas categorías y fortalecieron nuestra presencia global mediante inversiones en marcas e innovación acelerada”, dijo Alejandro Rodríguez.

Las ventas netas alcanzaron un nivel histórico de 426,952 millones de pesos, un aumento del 4.6% en comparación con los 408,335 millones de pesos de 2024, impulsadas por una mezcla de precio positiva, la conversión favorable del tipo de cambio y la contribución de adquisiciones recientes.

“En 2025 confirmamos la solidez de nuestro modelo de negocio diversificado y una ejecución disciplinada”, declaró Diego Gaxiola, director global de administración y finanzas

Durante el año pasado, las inversiones en CAPEX alcanzaron aproximadamente 1.200 millones de pesos, En tanto, la empresa completó cinco adquisiciones estratégicas durante el año, ampliando su huella operativa a 39 países.

Europa, Asia y África como motor de ventas

El mercado norteamericano se mantiene con cautela, y en la región, las ventas netas de la panificadora global disminuyeron 4% en 2025, derivado de un entorno débil de consumo, parcialmente compensado por un desempeño positivo en la mezcla de precios y mejoras de participación de mercado en todas las categorías con marca en Estados Unidos,

En México, las ventas netas del año pasado crecieron 2.4%, debido a un efecto favorable de la mezcla y al crecimiento en todos los canales y categorías, destacando pan dulce, pasteles y bollería, así como el canal de conveniencia, que registró un crecimiento de doble dígito.

En contraste, la región Europa, África y Asia reportó un sólido desempeño durante 2025, con un crecimiento en ventas de 11.7%, resultado del desempeño de la unidad de negocio Bimbo QSR, el crecimiento en Rumania, el Reino Unido e India.

En Latinoamérica, las ventas crecieron 10.1%, con los sólidos resultados en Centroamérica y Ecuador, el crecimiento consistente en Colombia y Chile, así como el fuerte desempeño de Brasil, incluyendo la contribución de la adquisición de Wickbold.

