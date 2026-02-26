Bimbo apuesta por productos saludables para reactivar las ventas en Norteamérica

Grupo Bimbo tiene la receta para revertir la baja en las ventas en el mercado norteamericano, el más importante para la empresa, las cuales descendieron ante la cautela por parte de algunos consumidores.

La apuesta está en los productos saludables, con los que quieren llegar a grupos específicos de consumidores; pero también buscan mantener a los ya existentes que cambian sus hábitos de compra y consumo.

Alejandro Rodríguez, director general de la compañía, y Diego Gaxiola, director de finanzas, comentaron en llamada con inversionistas que tras realizar un análisis del desempeño del mercado, detectaron algunos cambios en los hábitos del consumidor, lo que derivó en una reingeniería del portafolio de productos.

“Trabajamos activamente para mejorar nuestro portafolio.Por ejemplo, estamos fabricando productos con mayor contenido de fibra y proteína. Creemos que esta tendencia ha llegado para quedarse y seguiremos aprovechándola, ya sea con bagels proteicos dentro de la marca Thomas. Además, estamos desarrollando productos en nuestra categoría de desayunos a nivel mundial. Así que esperamos ver más innovaciones como estas”, dijo Rodríguez en la llamada en la que presentaron los resultados financieros.