Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

Anuncian 32 nuevas rutas aéreas nacionales y 22 internacionales

Por entidad, Puebla fue el ganador con nueve nuevas conexiones nacionales y tres internacionales, principalmente a Estados Unidos.
jue 26 febrero 2026 12:08 PM
Anuncian 32 nuevas rutas aéreas nacionales y 22 internacionales
Las autoridades quieren colocar a México en el listado de los cinco países más visitados por viajeros internacionales rumbo a 2030. (Feverpitched/Getty Images)

La conectividad aérea en México es un punto que las autoridades en el país buscan fortalecer, con la estrategia de crear 32 nuevas rutas nacionales y 22 internacionales, que comenzarán a operar este primer semestre del año, de acuerdo con la información difundida por Josefina Rodríguez, titular de la Secretaría de Turismo.

En la conferencia matutina presidencial, la funcionaria destacó que a lo largo de 2025 México recibió 47.8 millones de turistas internacionales, lo que significó un crecimiento de 6.1% y se logró gracias al trabajo colaborativo con las 32 entidades del país.

Desde su perspectiva, una mayor conectividad aérea contribuye al posicionamiento del país, en línea de ascender a la lista de los cinco países con los mayores volúmenes de turistas internacionales en el mundo.

Publicidad

“Para nosotros alcanzar el objetivo de ser el quinto país más visitado en el mundo en 2030, necesitamos alrededor de 3 millones adicionales cada año. Este año se logró la meta… Esto hace que exista mayor conectividad. Hoy México está conectado con todo el mundo y seguiremos incrementando estas rutas mes con mes”, comentó.

Para Rodríguez, el fortalecimiento del mercado latinoamericano es una clave fundamental en la estrategia de posicionamiento de México como destino turístico en el mundo, de tal manera que hoy el país está participando en la feria Vitrina Turística ANATO, que tiene lugar del 25 al 27 de febrero en Bogotá, Colombia. Con este país, México contará con dos nuevas rutas saliendo desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

“Colombia está muy conectado con México, es nuestro cuarto mercado emisor, además que tenemos muchas cosas en común, en tema de tradiciones, música y gastronomía que buscan en nuestro país”, destacó.

La funcionaria subrayó que, tras el éxito que fue la participación de México como país invitado en Feria Internacional de Turismo (FITUR), que se llevó a cabo a finales de enero en Madrid, España, el país seguirá participando en eventos similares de talla global para aumentar la exposición de México, teniendo en agenda ya la Internationale Tourismus-Börse (ITB) en Berlín, Alemania, entre otros.

Publicidad

Las nuevas rutas nacionales

Desde Guadalajara: Hacia Querétaro, Reynosa, Saltillo y Zacatecas con Volaris

Desde Querétaro: A Chihuahua y Hermosillo con TAR, además de rutas a Durango, Oaxaca y Veracruz con Volaris

Desde San Luis Potosí: Hacia Ciudad de México con Viva y hacia Monterrey, Puerto Vallarta, Guadalajara y Puebla con Volaris

Desde Coahuila: Con rutas saliendo de Torreón a Monterrey y Hermosillo con TAR y de Saltillo a Cancún con Viva

Desde Mazatlán: Hacia Querétaro y Guadalajara con Volaris

Desde Acapulco: Hacia Cancún y Querétaro con Volaris

Desde Puebla: Hacia Aguascalientes, León, San Luis Potosí, Tuxtla Gutiérrez, Villahermosa, Huatulco, Puerto Vallarta, San José del Cabo y Zihuatanejo con Volaris

Otros destinos: Desde Aguascalientes a Puerto Vallarta con Volaris y desde el AIFA a Torreón con Viva.

Las nuevas rutas internacionales

Desde Querétaro: A Denver, Dallas, Houston, Orlando y San Antonio con Volaris.

Desde Ciudad de México: Hacia Quito y Tegucigalpa con Aeroméxico

Desde Guadalajara: Hacia Detroit y Salt Lake City con Volaris

Desde Puebla: Hacia Nueva York (Newark), Houston y Los Ángeles con Volaris

Otros destinos: De Cancún a Dublín con AerLingus, de Puerto Vallarta a San Diego con Southwest, de San Luis Potosí a Chicago con Volaris, de Tijuana a Vancouver con Westjet, de AIFA a Cartagena y del AIFA a Medellín con Viva, así como de Indianápolis a Los Cabos también con viva.

Las anunciadas en FITUR: De CDMX a Barcelona y Monterrey a París con Aeroméxico y de Monterrey a Madrid con Iberia.

Publicidad

Tags

Aerolíneas Autotransporte de pasajeros Transporte aéreo

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad