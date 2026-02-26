La conectividad aérea en México es un punto que las autoridades en el país buscan fortalecer, con la estrategia de crear 32 nuevas rutas nacionales y 22 internacionales, que comenzarán a operar este primer semestre del año, de acuerdo con la información difundida por Josefina Rodríguez, titular de la Secretaría de Turismo.
En la conferencia matutina presidencial, la funcionaria destacó que a lo largo de 2025 México recibió 47.8 millones de turistas internacionales, lo que significó un crecimiento de 6.1% y se logró gracias al trabajo colaborativo con las 32 entidades del país.
Desde su perspectiva, una mayor conectividad aérea contribuye al posicionamiento del país, en línea de ascender a la lista de los cinco países con los mayores volúmenes de turistas internacionales en el mundo.