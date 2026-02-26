“Para nosotros alcanzar el objetivo de ser el quinto país más visitado en el mundo en 2030, necesitamos alrededor de 3 millones adicionales cada año. Este año se logró la meta… Esto hace que exista mayor conectividad. Hoy México está conectado con todo el mundo y seguiremos incrementando estas rutas mes con mes”, comentó.

Para Rodríguez, el fortalecimiento del mercado latinoamericano es una clave fundamental en la estrategia de posicionamiento de México como destino turístico en el mundo, de tal manera que hoy el país está participando en la feria Vitrina Turística ANATO, que tiene lugar del 25 al 27 de febrero en Bogotá, Colombia. Con este país, México contará con dos nuevas rutas saliendo desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

“Colombia está muy conectado con México, es nuestro cuarto mercado emisor, además que tenemos muchas cosas en común, en tema de tradiciones, música y gastronomía que buscan en nuestro país”, destacó.

La funcionaria subrayó que, tras el éxito que fue la participación de México como país invitado en Feria Internacional de Turismo (FITUR), que se llevó a cabo a finales de enero en Madrid, España, el país seguirá participando en eventos similares de talla global para aumentar la exposición de México, teniendo en agenda ya la Internationale Tourismus-Börse (ITB) en Berlín, Alemania, entre otros.