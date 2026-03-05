Industria del doblaje exige sede legal a plataformas como TikTok y apps de IA

El aumento de los programas de IA empezarán a tener mayor impacto en el sector creativo rumbo a 2028, cinco años posteriores al auge de la herramienta, cuando actores de doblaje, traductores y guionistas vean disminuidos sus fuentes de ingresos hasta en un 28%, según el estudio.
Pagos a tiempo
Otro de los objetivos que busca la iniciativa de Ley es garantizar contratos claros y una remuneración justa cuando una voz sea utilizada para entrenar o alimentar sistemas de IA. En la actualidad los acuerdos laborales estipulan que los personajes son propiedad exclusiva de las empresas, implicando incluso la voz, aunque no se precise en el documento.
La interpretación que se le ha otorgado a ese fragmento del contrato ha imposibilitado a los creativos cobrar regalías por el uso de sus voces en personajes, ya sea en la transmisión de programas o para entrenar a programas de IA.
Pero Liliana Barba, actriz de doblaje y encargada comisionada de los trabajos de IA con gobierno, denunció que el artículo 229 del proyecto final de la iniciativa de Ley solo estableció que se remunerará a los creativos cuando su voz sea empleada con fines comerciales. La disposición deja un vacío, ya que se podría argumentar que el uso no fue para fines de lucro como puede ser en videos que realizan los usuarios en TikTok.
“Sabemos que es muy difícil que se hagan cambios a una iniciativa de Ley presidencial, pero es un proyecto que trabajamos durante meses y en donde todo estaba aprobado. Algo tuvo que haber pasado para que quitaran esos artículos que sí, hicieron ruido, pero que se acordaron llevar", dijo la comisionada de los trabajos de IA con gobierno.
"Sin ellos, todo el gremio creativo se verá afectado”, lamentó Barba a la entrada de la Cámara de Diputados a donde acudió junto con integrantes de la comunidad creativa para disuadir a la Comisión de Cultura de integrar y fortalecer los artículos del proyecto de Ley con el que se pretende proteger a la industria del imparable avance de la IA.