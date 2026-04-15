Los 'dueños' del fracking: las 10 empresas que dominan en el mundo y cuáles tienen presencia en México

Este método de explotación de hidrocarburos fue contemplado en la reforma energética de 2013 impulsada por el entonces presidente Enrique Peña Nieto.
El fracking consiste en inyectar grandes cantidades de agua, arena y químicos a alta presión en el subsuelo para fracturar las rocas y liberar gas o petróleo atrapado en ellas. De esta manera se pueden explotar yacimientos que no podrían aprovecharse con métodos tradicionales, especialmente gas natural atrapado en formaciones de lutitas o shale.
Sin embargo, con la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal decidió frenar su aplicación debido a los riesgos ambientales asociados, como el alto consumo de agua y la posible contaminación de acuíferos.
Ahora, la administración de Sheinbaum ha señalado que se analiza la posibilidad de retomar este método, pero bajo nuevas tecnologías que prometen un menor uso de agua y una reducción en los impactos ambientales.
En este contexto surge una pregunta clave: ¿qué empresas han sacado mayor provecho del fracking en el mundo? ¿Cuáles son sus nombres, cuánto dinero generan y, sobre todo, cuántas de ellas tienen operaciones o presencia en México?
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Top 10 de empresas de fracking
Estados Unidos es el principal impulsor del fracking a nivel mundial. Desde hace más de una década, la fracturación hidráulica ha permitido a ese país aumentar de forma acelerada la extracción de gas y petróleo, lo que también impulsó el crecimiento de compañías especializadas en perforación, servicios petroleros y tecnología para este tipo de yacimientos.
Varias de estas empresas se han convertido en líderes globales, con operaciones que no solo se concentran en territorio estadounidense, sino también en regiones como América Latina, Europa, África y Medio Oriente.
De acuerdo con Blackridge Research & Consulting , firma especializada en investigación de mercado y consultoría sobre la transformación energética global, estas son las 10 empresas de fracturación hidráulica que más ingresos generaron en el mundo durante 2024, según su reporte actualizado a febrero de 2026:
1. Schlumberger (SLB)
Ingresos: 36.29 mil millones de dólares
Con sede en Houston, Texas, es considerada la mayor empresa de servicios petroleros del mundo por ingresos y una de las más influyentes en perforación y tecnología energética.
2. Baker Hughes
Ingresos: 27.8 mil millones de dólares
También con sede en Houston, opera en África, América, Asia-Pacífico, Europa y Medio Oriente, con una fuerte presencia en servicios para exploración y producción.
3. Halliburton
Ingresos: 22.9 mil millones de dólares
Es uno de los actores históricos de la industria del fracking y de los servicios petroleros a nivel global.
4. Weatherford International
Ingresos: 5.51 mil millones de dólares
Empresa con sede en Houston especializada en sistemas de fluidos y soluciones para formaciones convencionales y no convencionales.
5. Patterson-UTI Energy
Ingresos: 5.36 mil millones de dólares
Consolidó su posición como proveedor líder en Estados Unidos tras adquirir NexTier Oilfield Solutions en 2023.
Con sede en Denver, Colorado, se especializa en tecnologías innovadoras y servicios de terminación para empresas de exploración y producción en tierra.
7. ProFrac
Ingresos: 2.19 mil millones de dólares
Empresa texana que inició operaciones en 2016 en dos de las cuencas más productivas de Estados Unidos: Permian y Marcellus.
8. Calfrac Well Services
Ingresos: 1.86 mil millones de dólares
Con sede en Calgary, Canadá, opera en Argentina, Canadá y Estados Unidos.
9. ProPetro Holding
Ingresos: 1.4 mil millones de dólares
Proveedor clave de servicios de fracturación hidráulica en la cuenca Permian, una de las regiones petroleras más importantes de Estados Unidos.
10. National Energy Services Reunited (NESR)
Ingresos: 1.3 mil millones de dólares
Empresa enfocada en servicios petroleros en las regiones de Medio Oriente, Norte de África y Asia-Pacífico.
Un dato que llama la atención es que varias de estas compañías tienen su sede o una base operativa clave en Houston, Texas, ciudad que se ha consolidado como el principal centro mundial de la industria petrolera y del fracking.
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¿Cuáles operan en México?
Una revisión del ranking Las 500 empresas más importantes de México , elaborado por Expansión, muestra que ninguna de las principales compañías globales de fracking aparece en el listado. Esto se explica, en gran medida, porque la fracturación hidráulica ha permanecido prácticamente vetada en el país durante los últimos años.
En el ranking sí figuran empresas del sector energético vinculadas al petróleo y al gas, como Petróleos Mexicanos, Vista Energy, Naturgy México y Engie México. Sin embargo, ninguna de ellas se dedica directamente a la fracturación hidráulica como parte central de su modelo de negocio.
De acuerdo con un análisis de CFE Energía , otras petroleras internacionales con experiencia en fracking —como Chevron y ExxonMobil— sí llegaron a participar en proyectos de exploración en México tras la reforma energética impulsada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
No obstante, ambas compañías decidieron retirarse de esos proyectos durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, en un contexto marcado por la cancelación de nuevas rondas petroleras y el freno a este tipo de técnicas de extracción.
Por ahora, Chevron y ExxonMobil continúan monitoreando la evolución del sector energético en México, aunque hasta el momento no han anunciado planes concretos para retomar operaciones de mayor escala en el país.
En este contexto, la eventual llegada del fracking a México aún está lejos de concretarse. Aunque el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo ha abierto la puerta a analizar nuevas tecnologías menos agresivas con el medio ambiente, la técnica sigue generando debate por sus posibles impactos ambientales y sociales.
Por ahora, las grandes compañías internacionales que dominan esta industria continúan concentrando sus operaciones en países donde la fracturación hidráulica está plenamente permitida.
Si México decide reactivar este método en el futuro, es probable que varias de estas empresas vuelvan a mirar hacia el país, en busca de participar en la explotación de sus reservas de gas no convencional.