Los 'dueños' del fracking: las 10 empresas que dominan en el mundo y cuáles tienen presencia en México

El fracking, o fracturación hidráulica, volvió al centro del debate público en México luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abrió la posibilidad de analizar su uso para la extracción de gas natural en el país.

Este método de explotación de hidrocarburos fue contemplado en la reforma energética de 2013 impulsada por el entonces presidente Enrique Peña Nieto.

El fracking consiste en inyectar grandes cantidades de agua, arena y químicos a alta presión en el subsuelo para fracturar las rocas y liberar gas o petróleo atrapado en ellas. De esta manera se pueden explotar yacimientos que no podrían aprovecharse con métodos tradicionales, especialmente gas natural atrapado en formaciones de lutitas o shale.

Sin embargo, con la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal decidió frenar su aplicación debido a los riesgos ambientales asociados, como el alto consumo de agua y la posible contaminación de acuíferos.

Ahora, la administración de Sheinbaum ha señalado que se analiza la posibilidad de retomar este método, pero bajo nuevas tecnologías que prometen un menor uso de agua y una reducción en los impactos ambientales.

En este contexto surge una pregunta clave: ¿qué empresas han sacado mayor provecho del fracking en el mundo? ¿Cuáles son sus nombres, cuánto dinero generan y, sobre todo, cuántas de ellas tienen operaciones o presencia en México?