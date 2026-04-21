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¿Quién dirige hoy Televisa y por qué Emilio Azcárraga tuvo que salir?

El apellido sigue pesando, pero ya no decide. Televisa opera hoy bajo un mando compartido, mientras Azcárraga mantiene control en negocios clave fuera del grupo.
mar 21 abril 2026 05:32 PM
Quién dirige hoy en Televisa y por qué Emilio Azcárraga tuvo que salir
Aunque ya no dirige Televisa, Emilio Azcárraga sigue vinculado al negocio desde estructuras que nacieron del propio grupo. (Cuartoscuro)

Durante años, Televisa operó bajo una lógica clara: Emilio Azcárraga Jean no solo representaba al grupo, también definía su rumbo. La salida de su figura central rompe esa idea y abre una pregunta que no es menor: quién dirige la empresa actualmente.

La conducción quedó en manos de Bernardo Gómez Martínez y Alfonso de Angoitia Noriega, quienes asumieron el control operativo y estratégico tras su salida.

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La salida de Azcárraga ocurrió en el peor momento posible para la empresa

En octubre de 2024, Azcárraga dejó la presidencia ejecutiva de Televisa en medio de la reactivación del caso FIFA Gate por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La decisión se dio mientras la empresa se preparaba para el Mundial de 2026, uno de sus negocios más relevantes por los derechos de transmisión.

La compañía ya había pagado 95 millones de dólares en 2023 para cerrar el caso, pero la investigación se reabrió, lo que obligó a separar a su principal figura de la operación para evitar riesgos legales y posibles conflictos de interés.

El verdadero cambio no fue su salida, fue perder el control

Azcárraga redujo su participación accionaria de 46.7% a aproximadamente 23.5% y cedió el control de voto a los nuevos copresidentes.

Ese movimiento les dio a Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia la capacidad de dirigir la empresa, tomar decisiones estratégicas y nombrar o destituir integrantes del Consejo de Administración.

La operación incluso quedó sujeta a revisión de la Comisión Nacional Antimonopolio, con cláusulas que podrían permitir a los nuevos líderes aumentar su participación en el futuro.

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Bernardo Gómez ha construido su influencia desde el área informativa y política. Dirigió Noticieros Televisa, definió la línea editorial y se convirtió en el principal enlace del grupo con gobiernos, partidos y actores institucionales.

Su rol también incluye presencia internacional como miembro del Consejo de Administración de Univision Communications, fortaleciendo la relación entre el mercado mexicano y el estadounidense.

Alfonso de Angoitia ha operado desde el frente corporativo. Ha participado en la expansión internacional y en la diversificación del grupo, además de presidir TelevisaUnivision.

Forma parte de consejos como Grupo Financiero Banorte, FEMSA y Liberty Global para América Latina y el Caribe, y ha impulsado la transición hacia contenido digital y nuevas alianzas estratégicas.

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Azcárraga salió de Televisa, pero mantiene control en negocios que siguen generando dinero

Azcárraga mantiene el control en tres empresas vinculadas al ecosistema del grupo.

La principal es Grupo Ollamani, creada en 2024 tras la escisión de activos de Televisa. Integra negocios como el Club América, el Estadio Banorte, PlayCity, Editorial Televisa e Intermex. Ese mismo año reportó ventas por 6,028.5 millones de pesos y una plantilla de 1,836 empleados.

El Club América, dentro de esta estructura, se convirtió en el primer equipo de futbol de América Latina en cotizar en bolsa, lo que refleja un giro hacia modelos financieros más amplios.

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También conserva presencia en Cablevisión, empresa matriz de Izzi, que consolidó el modelo de telecomunicaciones bajo el esquema de triple play: internet, telefonía y televisión en un solo servicio. En 2024 registró ventas por 14,628.1 millones de pesos y 5,450 empleados.

A esto se suma Innova, responsable de Sky, que opera televisión satelital en México y América Latina mediante tecnología DTH, lo que le permite llegar a zonas donde el cable no tiene cobertura.

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GRUPO TELEVISA, S.A. Emilio Azcárraga Jean

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