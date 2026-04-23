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La CFE prepara medidores Bluetooth con beneficios para usuarios, pero también cortes a distancia

El sistema forma parte de una estrategia de digitalización que busca mejorar la facturación, reducir visitas técnicas y modernizar la red eléctrica.
jue 23 abril 2026 05:08 PM
CFE medidores bluetooth
El proyecto forma parte de la estrategia de digitalización del sistema eléctrico nacional. (Especial)

Revisar el consumo de luz desde el celular, conectarse al medidor desde un asistente inteligente del hogar o realizar cortes y reconexiones sin que un técnico tenga que acudir al domicilio. Ese es el objetivo de los nuevos medidores que desarrolla la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como parte de su estrategia de modernización tecnológica.

El proyecto busca que los medidores de energía puedan conectarse mediante Bluetooth a dispositivos domésticos inteligentes. En la práctica, esto significa que el usuario podría consultar su consumo eléctrico desde un asistente virtual de Smart Home y gestionar información relacionada con su recibo de luz de forma más directa.

Para la empresa eléctrica, la tecnología también abre la puerta a una operación más eficiente. Con estos medidores, la CFE podrá realizar lecturas, cortes y reconexiones de manera remota y en cualquier momento, incluso cuando el aparato se encuentre dentro de un departamento o un edificio, una situación que hoy complica las revisiones físicas.

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Qué cambiará para los usuarios con los medidores bluetooth

Para los hogares, el cambio más visible sería la posibilidad de tener mayor control sobre su consumo eléctrico. Con la conexión a dispositivos inteligentes, los usuarios podrían revisar sus patrones de gasto energético y tomar decisiones para optimizarlo.

También se busca agilizar procesos administrativos. Si la lectura del medidor se realiza de forma remota y constante, la facturación podría ser más precisa y reducir los errores asociados a lecturas manuales, según indica el comunicado de CFE .

Medidor de lu
La empresa eléctrica desarrolla una red de medición capaz de conectar cientos de dispositivos para monitorear el consumo con mayor precisión. (Jesús Almazán)

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Parte de una modernización más amplia

El proyecto de medidores conectados forma parte de una estrategia tecnológica más amplia dentro de la empresa que dirige Emilia Calleja Alor. La compañía también está desarrollando sistemas digitales para anticipar afectaciones por fenómenos meteorológicos y automatizar partes de la red eléctrica.

Entre esas herramientas destaca una plataforma que integra datos meteorológicos para prever contingencias como huracanes o frentes fríos y coordinar el despliegue de personal y equipos antes de que ocurran daños en la infraestructura eléctrica.

En paralelo, la CFE ha instalado automatismos en miles de circuitos de distribución que permiten detectar fallas en la red y aislar automáticamente el tramo afectado, con el objetivo de reducir los tiempos de interrupción del servicio.

En conjunto, estos proyectos buscan llevar a la empresa eléctrica hacia un modelo más cercano al de las redes inteligentes, donde los datos en tiempo real y la conectividad digital juegan un papel central en la operación del sistema eléctrico.

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México

Los datos que requiere CFE para que no afecte el recibo de luz a usuarios

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Un proyecto en desarrollo, aún sin implementación masiva

Aunque la CFE ya trabaja en el desarrollo de medidores con conexión Bluetooth y en la arquitectura tecnológica que permitiría operarlos, por ahora se trata de un proyecto en fase de desarrollo y planeación. La tecnología forma parte de los planes de modernización de la empresa eléctrica, pero no ha sido aprobada para su instalación generalizada en los hogares.

Hasta el momento, la compañía no ha anunciado programas de despliegue a gran escala ni ejercicios de implementación masiva en la red de distribución. Por ello, los medidores conectados se mantienen como una iniciativa en evaluación dentro de la estrategia de digitalización del sistema eléctrico, cuyo desarrollo apunta a posibles aplicaciones futuras.

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CFE Electricidad

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