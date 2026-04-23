La CFE prepara medidores Bluetooth con beneficios para usuarios, pero también cortes a distancia

Revisar el consumo de luz desde el celular, conectarse al medidor desde un asistente inteligente del hogar o realizar cortes y reconexiones sin que un técnico tenga que acudir al domicilio. Ese es el objetivo de los nuevos medidores que desarrolla la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como parte de su estrategia de modernización tecnológica.

El proyecto busca que los medidores de energía puedan conectarse mediante Bluetooth a dispositivos domésticos inteligentes. En la práctica, esto significa que el usuario podría consultar su consumo eléctrico desde un asistente virtual de Smart Home y gestionar información relacionada con su recibo de luz de forma más directa.

Para la empresa eléctrica, la tecnología también abre la puerta a una operación más eficiente. Con estos medidores, la CFE podrá realizar lecturas, cortes y reconexiones de manera remota y en cualquier momento, incluso cuando el aparato se encuentre dentro de un departamento o un edificio, una situación que hoy complica las revisiones físicas.