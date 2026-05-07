Alberto V. Aldrete pasó de empresario cervecero a gobernador de Baja California
En agosto de 1946, la empresa se reconstituye como Cervecería Tecate, S.A . con un capital de 20 millones de pesos, eliminando formalmente la participación de socios extranjeros. Ese mismo año, Aldrete apoya con tres millones de pesos la campaña presidencial de Miguel Alemán. Tras el triunfo electoral, en diciembre es nombrado Gobernador del Territorio Norte de la Baja California.
El fin de la Segunda Guerra Mundial arrastró a Tecate a deudas y acusaciones de fraude
La guerra termina y con ella el mercado. La industria cervecera estadounidense se recupera y Tecate pierde su principal destino de exportación. Lo que sigue es una acumulación de crisis que la empresa no logra contener.
Tras solo 10 meses en el cargo, Aldrete renuncia a la gubernatura. Las empresas de la familia son intervenidas por el Banco Nacional de México, que toma el control administrativo para garantizar el pago a los acreedores. El hijo publica una carta asumiendo la responsabilidad total de las irregularidades financieras, con el propósito explícito de deslindar a su padre y hermanos.
La familia que construyó Tecate la pierde en menos de tres años.
Cervecería Cuauhtémoc rescató Tecate y la convirtió en la primera cerveza en lata de México
En 1954, la Cervecería Cuauhtémoc adquiere Tecate y proyecta el desarrollo de la marca a escala nacional. Bajo ese nuevo dueño, la marca introduce uno de los cambios que la distinguirían en el mercado mexicano: Tecate se convierte en la primera cerveza en lata de México. Para 1990, sus envases evolucionan a latas completamente de aluminio.
El perfil del producto se mantiene como una cerveza tipo lager —de baja fermentación—, con notas amargas y carácter equilibrado. En 1992 llega al mercado una versión light, que de acuerdo con el sitio oficial de la marca fue la primera cerveza light completamente mexicana. Durante la presentación de Tecate Ice Light, la marca aseguró que ese lanzamiento respondió a un cambio estructural en los hábitos de consumo: la cerveza, explicaron, se toma hoy de forma más ligera que antes.
Hoy Tecate es una de las marcas más importantes del portafolio de Heineken México
Actualmente, Tecate opera bajo el paraguas de Heineken México dentro de un portafolio que incluye más de veinte etiquetas: desde Heineken Original y Amstel Ultra hasta Carta Blanca, Bohemia, Dos Equis, Indio, Sol y Coors Light, entre otras. La marca tiene tres versiones vigentes en el mercado: Tecate Original, Tecate Light y Tecate 0.0.
Ochenta años después de su inauguración en una frontera que olía a vías de tren y cebada, la cerveza que nació abasteciendo a marines estadounidenses en el Pacífico es hoy una de las marcas más distribuidas de México. El ferrocarril que la hizo posible ya no existe. La lata, sí.