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Cerveza Tecate: nació en un pueblo, abasteció al ejército de EU y ahora es propiedad de Heineken

La historia de la cerveza Tecate no incia con un brindis. Empieza con un tren hace un siglo.
jue 07 mayo 2026 02:06 PM
La historia de Cerveza Tecate: nació en un pueblo, abasteció al ejército americano y terminó siendo de Heineken
Actualmente, Tecate opera bajo el paraguas de Heineken México. (FRILET PATRICK/Hemis via AFP)

Tecate es una de las cervezas más reconocidas del norte del país y una marca ligada desde hace décadas a carnes asadas, estadios y bares. Pero la bebida que hoy aparece en casi cualquier tienda nació en un pequeño pueblo fronterizo y durante sus primeros años exportó casi toda su producción a Estados Unidos.

La historia de Tecate no empieza con un brindis. Empieza con un tren.

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Antes de fabricar cerveza, la familia Aldrete vendía malta a todo México

Una tesis de maestría en historia elaborada en la Universidad Autónoma de Baja California, con base en documentos del Archivo General de la Nación y del Archivo Histórico del Estado de Baja California, reconstruye el origen de la marca:

El proyecto de instalar una fábrica de cerveza en la frontera norte de México tiene un antecedente fallido. En 1917, Enrique Aldrete Palacio solicita una concesión por 10 años para instalar una planta en Tijuana, con la intención de aprovechar la conexión ferroviaria con San Diego para transportar materia prima. El gobierno no le concede las exenciones fiscales que pide y el proyecto muere antes de arrancar.

Una década después, la familia lo intenta de otra forma. En 1927, Alberto V. Aldrete Palacio —hermano de Enrique— se asocia con inversionistas estadounidenses y funda la Compañía Mexicana de Malta en Tecate. La planta opera desde 1928 en un punto deliberadamente elegido: junto a la estación del ferrocarril Tijuana–Tecate. Desde ahí, la malta sale hacia cervecerías en el resto del país. El negocio no es todavía la cerveza. Es el insumo.

Inauguración de la Cervecería Tecate en plena frontera ferroviaria

El 30 de noviembre de 1943, Alberto V. Aldrete y sus hijos —Alberto, Alfredo Jesús y Humberto— constituyen formalmente la Cervecería Tecate, S. de R.L. La planta se construye junto a las instalaciones de malta y aceites que la familia ya opera, consolidando un complejo industrial cuya arteria principal sigue siendo el ferrocarril.

La Segunda Guerra Mundial convirtió a Tecate en proveedora del ejército estadounidense

En 1944, la industria cervecera de Estados Unidos está orientada al esfuerzo bélico. La Segunda Guerra Mundial deja un vacío de abastecimiento que la Cervecería Tecate aprovecha: sus primeras ventas van dirigidas a las tropas estacionadas en la Base Naval de San Diego y al Pacífico. En su primer año de operación, la planta exporta el 95% de su producción.

Aldrete hipoteca sus otras empresas —la maltera y la aceitera— para financiar la modernización de maquinaria y la ampliación de la planta. En junio de ese año, la familia funda la Financiera del Pacífico para manejar operaciones de bonos y créditos relacionadas con sus empresas.

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Alberto V. Aldrete pasó de empresario cervecero a gobernador de Baja California

En agosto de 1946, la empresa se reconstituye como Cervecería Tecate, S.A . con un capital de 20 millones de pesos, eliminando formalmente la participación de socios extranjeros. Ese mismo año, Aldrete apoya con tres millones de pesos la campaña presidencial de Miguel Alemán. Tras el triunfo electoral, en diciembre es nombrado Gobernador del Territorio Norte de la Baja California.

El fin de la Segunda Guerra Mundial arrastró a Tecate a deudas y acusaciones de fraude

La guerra termina y con ella el mercado. La industria cervecera estadounidense se recupera y Tecate pierde su principal destino de exportación. Lo que sigue es una acumulación de crisis que la empresa no logra contener.

Tras solo 10 meses en el cargo, Aldrete renuncia a la gubernatura. Las empresas de la familia son intervenidas por el Banco Nacional de México, que toma el control administrativo para garantizar el pago a los acreedores. El hijo publica una carta asumiendo la responsabilidad total de las irregularidades financieras, con el propósito explícito de deslindar a su padre y hermanos.

La familia que construyó Tecate la pierde en menos de tres años.

Cervecería Cuauhtémoc rescató Tecate y la convirtió en la primera cerveza en lata de México

En 1954, la Cervecería Cuauhtémoc adquiere Tecate y proyecta el desarrollo de la marca a escala nacional. Bajo ese nuevo dueño, la marca introduce uno de los cambios que la distinguirían en el mercado mexicano: Tecate se convierte en la primera cerveza en lata de México. Para 1990, sus envases evolucionan a latas completamente de aluminio.

El perfil del producto se mantiene como una cerveza tipo lager —de baja fermentación—, con notas amargas y carácter equilibrado. En 1992 llega al mercado una versión light, que de acuerdo con el sitio oficial de la marca fue la primera cerveza light completamente mexicana. Durante la presentación de Tecate Ice Light, la marca aseguró que ese lanzamiento respondió a un cambio estructural en los hábitos de consumo: la cerveza, explicaron, se toma hoy de forma más ligera que antes.

Hoy Tecate es una de las marcas más importantes del portafolio de Heineken México

Actualmente, Tecate opera bajo el paraguas de Heineken México dentro de un portafolio que incluye más de veinte etiquetas: desde Heineken Original y Amstel Ultra hasta Carta Blanca, Bohemia, Dos Equis, Indio, Sol y Coors Light, entre otras. La marca tiene tres versiones vigentes en el mercado: Tecate Original, Tecate Light y Tecate 0.0.

Ochenta años después de su inauguración en una frontera que olía a vías de tren y cebada, la cerveza que nació abasteciendo a marines estadounidenses en el Pacífico es hoy una de las marcas más distribuidas de México. El ferrocarril que la hizo posible ya no existe. La lata, sí.

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Tecate Tecate Emblema cerveza Cerveza Heineken Heineken

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