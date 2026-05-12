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¿Quién es el dueño de Comex y cómo la histórica marca mexicana terminó en manos extranjeras?

La historia de Comex incluye expansión acelerada, una venta multimillonaria frustrada y su integración a uno de los gigantes globales de recubrimientos.
mar 12 mayo 2026 05:05 PM
¿Quién es el dueño de Comex desde que la histórica marca dejó de ser mexicana?
Comex nació en 1953 como un negocio familiar de la familia Achar Tussie. (Expansión/Goggle AI Studio)

Comex es una de las marcas más reconocidas e identificadas con México. Durante décadas, la empresa construyó una identidad profundamente ligada al país gracias a su presencia en miles de hogares, negocios y obras de construcción. Sin embargo, aunque nació y creció en territorio mexicano, desde hace algunos años ya no pertenece a capital nacional.

Actualmente, Comex forma parte del portafolio de una compañía extranjera, aunque mantiene gran parte de sus operaciones, tiendas y producción en México, donde sigue siendo líder del mercado de pinturas y recubrimientos.

Pero ¿quién es realmente el dueño de Comex?, ¿cómo nació la empresa?, ¿quiénes la fundaron? y ¿por qué terminó en manos de un gigante internacional? Aquí te contamos la historia detrás de una de las marcas más emblemáticas del país.

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Los mexicanos que fundaron Comex

De acuerdo con la historia oficial , Comex nació en 1953 como Comercial Mexicana de Pinturas S.A. de C.V., fundada por la familia Achar Tussie. Lo que comenzó como un negocio familiar ligado a pequeñas tlapalerías terminó convirtiéndose en uno de los imperios más grandes de pinturas en América Latina.

Durante sus primeros años, la empresa operó de forma modesta, vendiendo pinturas y materiales para construcción en un mercado dominado por marcas mucho más grandes. Sin embargo, la familia Achar detectó una oportunidad que cambiaría el negocio: controlar directamente la distribución.

La gran apuesta llegó en la década de los 70, cuando Comex enfrentó presiones de competidores que intentaban frenar su crecimiento con guerras de precios y prácticas agresivas en el mercado. En lugar de depender de intermediarios, la compañía decidió construir su propia red de tiendas.

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La estrategia fue innovadora para la época: muchos empleados y distribuidores se convirtieron en propietarios de tiendas Comex, lo que aceleró la expansión de la marca por todo el país. Ese modelo permitió que la empresa creciera a una velocidad poco común en México y construyera miles de puntos de venta.

Uno de los personajes centrales en esa expansión fue Alfredo Achar Tussie, quien ingresó a la empresa en 1961, con apenas 20 años, según se lee en un documento de la Universidad Anáhuac . Con el tiempo se convirtió en uno de los principales responsables de profesionalizar el negocio y llevarlo a escala nacional e internacional.

Gracias a esa combinación de producción propia, distribución controlada y una enorme red comercial, Comex dejó de ser una empresa familiar pequeña para transformarse en una de las marcas más reconocidas por los mexicanos.

Alfredo Achar Tussie
Alfredo Achar fue clave en la expansión y profesionalización de la compañía. (Universidad Anáhuac)

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¿Quién es actualmente el dueño de Comex?

Actualmente, Comex pertenece a PPG Industries, un gigante industrial de Estados Unidos especializado en pinturas, recubrimientos y materiales químicos. La compra se concretó en 2014 por aproximadamente 2,300 millones de dólares , en una de las operaciones empresariales más importantes del sector en México.

Pero la venta no ocurrió por una crisis financiera ni porque la empresa estuviera en problemas. En realidad, fue el cierre de una larga historia de crecimiento empresarial encabezada por la familia Achar.

Para entonces, Comex ya dominaba buena parte del mercado mexicano, tenía miles de tiendas y se había convertido en una de las compañías de pinturas más grandes de América Latina. El reto ya no era crecer en México, sino competir a escala global.

De hecho, antes de llegar a PPG, la familia Achar intentó vender la empresa a Sherwin-Williams en 2012 por unos 2,340 millones de dólares. Sin embargo, la operación fue bloqueada por la entonces Comisión Federal de Competencia (Cofece) porque ambas compañías juntas habrían concentrado demasiado mercado en México.

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Tras ese revés, apareció PPG Industries, que en ese momento era una de las mayores firmas de recubrimientos del mundo. La operación sí obtuvo luz verde y terminó concretándose dos años después.

La venta representó para la familia Achar la culminación de más de seis décadas de expansión: pasar de un pequeño negocio familiar a construir una marca con más de 5,000 puntos de venta y presencia internacional.

Aunque hoy el dueño es extranjero, Comex mantiene gran parte de su operación en México, incluyendo plantas, red de distribución y miles de empleos, además de conservar una identidad profundamente ligada al mercado mexicano.

El anuncio del acuerdo de venta de Comex a Sherwin-Williams sorprendió este lunes a propios y extraños. (Foto: Cortesía Comex)
La empresa revolucionó el mercado al crear su propia red de distribución. (Cortesía Comex)

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Comex en la actualidad

Actualmente, Comex opera como PPG Comex, tras su integración a PPG Industries. Aunque la matriz está en EU, la compañía mantiene sus oficinas principales en la Ciudad de México y conserva gran parte de su operación histórica en el país.

La empresa sigue siendo uno de los gigantes del sector de pinturas y recubrimientos en México. En el ranking 2025 de Las 500 empresas más importantes de México , elaborado por Expansión, ocupa la posición 167.

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Al cierre de 2024, Comex reportaba alrededor de 7,500 empleados y ventas cercanas a 29,700 millones de pesos. Además, mantiene una red de más de 3,300 puntos de venta y ocho plantas manufactureras en territorio mexicano.

Bajo la dirección de Javier Sosa Mejía, la compañía ha reforzado su apuesta por innovación, sustentabilidad y soluciones industriales, ahora con el respaldo tecnológico y financiero de PPG.

Pese al cambio de propietario, Comex conserva una fuerte identidad mexicana y sigue siendo una de las marcas más reconocidas del país dentro del mercado de pinturas para vivienda, construcción e industria.

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En 2014, PPG Industries adquirió Comex por 2,300 millones de dólares. (Cortesía PPG)

Las lecciones de la historia de Comex

La historia de Comex también deja varias lecciones sobre cómo crecen las grandes empresas mexicanas. Una de las principales es que, en industrias altamente competitivas, controlar la distribución puede ser tan importante como fabricar el producto.

Mientras muchas compañías dependían de terceros para vender, Comex construyó una red propia que le permitió acercarse directamente al consumidor y consolidar una marca con enorme presencia nacional. Ese modelo terminó convirtiéndose en una de sus mayores ventajas competitivas.

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El caso también muestra cómo muchas empresas familiares mexicanas enfrentan un punto de inflexión cuando alcanzan gran escala: mantenerse independientes o integrarse a corporaciones globales con mayor músculo financiero, tecnológico y operativo.

Lejos de desaparecer tras la venta, Comex logró mantener su identidad comercial y su liderazgo en México, algo que no siempre ocurre cuando una marca nacional pasa a manos extranjeras. Eso explica por qué, aunque hoy pertenece a una multinacional estadounidense, para millones de consumidores sigue siendo percibida como una empresa profundamente mexicana.

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