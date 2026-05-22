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Pemex se convierte en un hoyo financiero para las cuentas públicas de México

Moody’s y S&P advierten riesgos fiscales por el apoyo continuo a la petrolera en medio de menor crecimiento y presión presupuestaria.
vie 22 mayo 2026 05:55 AM
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Pemex aportaciones gobierno federal
La deuda financiera de Pemex registró su nivel más bajo desde 2014, gracias a las aportaciones del gobierno. (Foto: Marco Antonio Martínez/AFP)

La estrategia del gobierno federal para rescatar financieramente a Pemex comienza a trasladar presión directa a las finanzas públicas del país. Lo que originalmente fue planteado como un esquema temporal de apoyos extraordinarios para estabilizar a la petrolera estatal se ha convertido en uno de los factores que hoy pesan sobre la percepción de riesgo de México en los mercados internacionales.

La actual administración impulsó una reforma energética para devolver a Pemex y CFE el carácter de empresas públicas del Estado, bajo la promesa de recuperar su fortaleza operativa y financiera. En el caso de la petrolera, el objetivo consistía en utilizar apoyos fiscales y refinanciamientos para enfrentar los años más críticos de vencimientos de deuda y permitir que hacia 2027 pudiera sostenerse sin respaldo extraordinario.

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Hacienda inyectó alrededor de 396,200 millones de pesos a Pemex durante 2025 como parte de la estrategia de rescate financiero.

Los apoyos continúan dentro del calendario planteado por el gobierno. La Cuenta Pública 2025, elaborada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), documenta que entre enero y abril de 2026 el gobierno federal siguió realizando aportaciones patrimoniales a la empresa.

“Del 1 de enero al 15 de abril de 2026, el Gobierno Federal ha efectuado aportaciones patrimoniales a Pemex, a través de la Secretaría de Energía para apoyar financieramente a Pemex, dichas aportaciones han sido designadas para fortalecer la posición financiera”, expone el documento, que considera algunos eventos posteriores al cierre.

Entre enero y marzo de 2026, el gobierno federal transfirió 58,346 millones de pesos a la empresa, de acuerdo con los montos reportados en la Cuenta Pública.

El respaldo ocurre en un entorno de menor crecimiento económico y creciente presión fiscal. México enfrenta un menor crecimiento económico, menores ingresos públicos y una presión creciente sobre el gasto, mientras Pemex continúa absorbiendo recursos fiscales para cubrir vencimientos, refinanciar deuda y sostener operaciones.

La presión ya comenzó a reflejarse en la calificación soberana del país. Moody’s Ratings rebajó un escalón la nota de México, llevándola de “Baa2” a “Baa3”, el último nivel dentro del grado de inversión y apenas un escalón arriba del grado especulativo o “bono basura”.

El rescate petrolero golpea la nota soberana

La calificadora explicó que la decisión responde a la persistencia de debilidades fiscales estructurales, entre ellas una deuda creciente, rigidez presupuestaria, menores ingresos y, particularmente, el apoyo financiero continuo a Pemex.

Además de representar una evaluación sobre la capacidad del país para cumplir sus obligaciones, una degradación crediticia implica mayores costos de financiamiento tanto para el gobierno federal como para las empresas vinculadas al soberano.

La decisión de Moody’s se sumó a la de S&P Global Ratings, que días antes modificó de estable a negativa la perspectiva de la deuda mexicana, así como la de Pemex y CFE, ante los riesgos fiscales asociados al bajo crecimiento económico y a las necesidades de apoyo estatal.

En paralelo, la petrolera continúa dependiendo del respaldo gubernamental para sostener su perfil financiero. La presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que los apoyos extraordinarios estaban previstos únicamente para 2025 y 2026, con la expectativa de que la empresa logre operar sin respaldo fiscal a partir de 2027.

“Esto es solo (apoyo de Hacienda para reducir deuda financiera) para 2025 y 2026; los cálculos que tenemos es que para 2027 Pemex no va a necesitar apoyo de la Secretaría de Hacienda. Para 2027 Pemex sale solito”, aseguró la mandataria en septiembre del año pasado.

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Sin embargo, especialistas consideran que la meta luce difícil de alcanzar ante la débil generación de efectivo de la petrolera y el deterioro de sus pasivos.

Ramsés Pech, socio de Grupo Caravia, señaló que las mejoras crediticias obtenidas por Pemex no provienen de una recuperación estructural de sus finanzas, sino del respaldo explícito del gobierno federal.

“Si Pemex sale a colocar deuda va a ser con un interés más caro, no será el mismo que recibe el gobierno. Esas aportaciones que da el gobierno son para equilibrar las pérdidas. Y esas promesas (del 2027) financieramente son imposibles, porque Pemex no tiene flujo de efectivo”, explicó.

Las dudas sobre la viabilidad financiera

Incluso la propia Secretaría de Hacienda reconoció en la Cuenta Pública que existe incertidumbre sobre la capacidad de la empresa para sostener sus operaciones sin apoyo gubernamental.

“La dependencia de aportaciones patrimoniales por parte del gobierno federal indica duda sustancial sobre la capacidad de Pemex para continuar como negocio en marcha”, señala el informe.

A la presión financiera se suma el creciente problema con proveedores y contratistas. Pemex renegoció obligaciones generadas durante 2025 para extender sus pagos hasta por ocho años, convirtiendo pasivos comerciales de corto plazo en deuda financiera de largo plazo.

El monto renegociado asciende a 250,498 millones de pesos al cierre de marzo de 2026, según la Cuenta Pública.

“Como resultado de estos convenios, los saldos originalmente registrados como cuentas por pagar a proveedores de corto plazo generados en 2025, fueron sustituidos por nuevas obligaciones con vencimientos de 8 años, sujetas a un calendario de pagos trimestrales de principal e intereses”, detalla el documento.

El informe financiero trimestral de Pemex reportó además una deuda con proveedores de 375,121 millones de pesos al cierre de marzo. No obstante, especialistas advierten que la cifra real sería superior, pues no incorpora adeudos renegociados ni pagos pendientes vinculados con contratistas.

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