Cómo Carl's Jr. pasó de un carrito de hot dogs a ser una cadena mundial y cuál es su estrategia de negocio en México

¿Quién es el dueño de Carl's Jr.?

Aunque hoy Carl's Jr. es una de las cadenas de hamburguesas más conocidas del mundo, su historia comenzó de manera mucho más modesta. El negocio fue fundado en 1941 por Carl Karcher y su esposa Margaret, quienes compraron un pequeño carrito de hot dogs en Los Ángeles con apenas 326 dólares: 311 prestados usando su automóvil como garantía y otros 15 dólares que ella guardaba en su bolso.

Carl’s Jr. comenzó con un pequeño carrito de hot dogs y hamburguesas, luego creció hasta convertirse en una empresa nacional y dio el salto al mercado internacional, llegando a México en la década de los 90. (Carl’s Jr.)

El proyecto tuvo éxito rápidamente y, pocos años después, la pareja abrió su primer restaurante formal llamado Carl’s Drive-In Barbecue en Anaheim, California. Más tarde, en 1956, comenzaron a operar los primeros establecimientos bajo el nombre de Carl’s Jr., marca que derivó directamente del nombre original del restaurante fundado por Carl Karcher, según la historia oficial .

Con el paso de las décadas, el negocio dejó de ser una pequeña empresa familiar para convertirse en un gigante internacional de comida rápida. La corporación matriz pasó a llamarse CKE Restaurants, siglas de Carl Karcher Enterprises.

Sin embargo, la historia dio un giro importante en 1993. Ese año, la junta directiva decidió destituir al propio Carl Karcher como presidente y director ejecutivo de la empresa. De acuerdo con la compañía, la decisión estuvo relacionada con problemas financieros personales del empresario, quien enfrentaba deudas bancarias millonarias.

A partir de entonces, Carl’s Jr. comenzó una nueva etapa marcada por la entrada de grandes firmas de inversión. En 2010, la empresa fue comprada por Apollo Global Management por cerca de 694 millones de dólares, operación que sacó a la compañía de la bolsa y la convirtió nuevamente en una firma privada.

Tres años después, en 2013, el control pasó a manos de Roark Capital Group , fondo de inversión con sede en Atlanta que adquirió la mayoría de CKE Restaurants en una operación valuada entre 1,650 y 1,750 millones de dólares.

Actualmente, Carl’s Jr. sigue perteneciendo a Roark Capital a través de CKE Restaurants Holdings. El grupo controla distintas cadenas de restaurantes y comida rápida alrededor del mundo, mientras que Carl’s Jr. mantiene operaciones internacionales y una fuerte expansión mediante franquicias.