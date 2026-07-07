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CRT deja en manos de los operadores el éxito del registro telefónico

El regulador extendió por 184 días el plazo para registrar las líneas telefónicas, aunque sin presentar una estrategia para impulsar el proceso, por lo que los operadores deberán promover el registro entre sus usuarios.
mar 07 julio 2026 12:18 PM
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"Tu línea será suspendida en 72 horas": CRT responsabiliza a Telcel, AT&T y operadoras el éxito del registro telefónico
Especialistas aseguran que la nueva prórroga resulta insuficiente, ya que no atiende de fondo las fallas como es la entrega de datos personales. (Crisanta Espinosa Aguilar)

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) modificó sus lineamientos para otorgar una prórroga de 184 días con el objetivo de que el 60.9% de las líneas telefónicas que aún no han sido registradas puedan completar el proceso y evitar su desconexión.

Sin embargo, aunque la extensión busca impulsar una política que en su primera etapa habría dejado a 98 millones de líneas inhabilitadas, el regulador no detalla en los nuevos lineamientos qué medidas implementará para garantizar que esta segunda fase logre completar el registro de los números telefónicos.

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En contraste, los nuevos lineamientos solo instruyen a las empresas de telefonía a notificar a los usuarios a través de mensajes SMS, la proximidad de la fecha límite para registrar sus líneas. El texto establece que los operadores deberán enviar avisos con la leyenda: “Por disposición oficial, la fecha límite para vincular tu línea es hasta el DD-MM-AAAA” “Vincula tu línea en [enlace]”.

Una vez vencido el plazo, también deberán enviar un segundo mensaje advirtiendo: “La fecha límite para vincular tu línea ha vencido y será suspendida en las próximas 72 horas. Vincula tu línea en [enlace]”.

Con esto, en los hechos, la CRT traslada a los operadores de telefonía la ejecución de esta segunda etapa del proceso.

Para Jorge Moreno Loza , abogado especializado en telecomunicaciones, la estrategia planteada por la CRT con la nueva prórroga resulta insuficiente, ya que no atiende de fondo las fallas que marcaron la primera etapa del proceso de registro de líneas móviles como son las relacionadas con los derechos fundamentales de los usuarios y su capacidad de decidir sobre la entrega de datos personales .

El especialista señaló que un eventual fracaso de esta política será atribuible principalmente a la autoridad reguladora, al considerar que, aunque deja el peso de la nueva etapa a los operadores de telecomunicaciones, ellos solo participan en la ejecución del proceso, por lo que su papel se limita a cumplir con las obligaciones impuestas por la CRT.

“Los esfuerzos de las empresas funcionan como un apoyo operativo, pero carecen de una estrategia integral que permita garantizar la efectividad del registro”, consideró el analista.

Al 25 de junio, apenas 63 millones de personas completaron el proceso, equivalentes al 39.1% del universo estimado de líneas. De ese total, 40.2 millones corresponden a usuarios de prepago y 22.8 millones a pospago, lo que deja todavía 98 millones de líneas pendientes de vinculación.

Expansión solicitó a la CRT cifras actualizadas sobre el avance de la vinculación de líneas, pero el regulador informó que los datos aún se encuentran en proceso de contabilización debido a los registros realizados durante el fin de semana.

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¿Por qué los usuarios no quieren registrar su línea?

De acuerdo con fuentes de la industria, el bajo nivel de vinculación ha sido atribuido a falta de una estrategia de difusión efectiva por parte de la autoridad reguladora para informar a la población sobre el padrón de telefonía y resolver las dudas de los usuarios. Si bien la CRT lanzó una campaña de información en abril, esta comenzó cuatro meses después de que arrancó el proceso de registro de líneas.

Entre los temas que persisten como duda entre la población es la justificación de la medida, así como el uso, resguardo y destino de los datos personales que serán recabados. A esto se suma la implementación del proceso debido a criterios dispares entre operadores para la toma de datos biométricos y los cuestionamientos sobre la validación de líneas sin el consentimiento expreso de sus titulares, cuya controversia persiste en los nuevos lineamientos.

El registro telefónico a nivel nacional entró en vigor el 9 de enero y, en una primera etapa, se estableció como fecha límite el 30 de junio para completar la vinculación de las líneas. Con la prórroga, el proceso se desarrollará bajo un nuevo calendario que asigna una fecha límite distinta a cada número, de acuerdo con su último dígito, entre agosto y diciembre.

Sin una estrategia clara por parte del regulador para comunicar el calendario, explicar el proceso de vinculación y justificar la medida, la política de identificación de líneas móviles enfrenta el riesgo de dejar sin servicio a los usuarios que aún no han completado el registro.

Se trata de 98 millones de líneas pendientes de vinculación que, a diferencia de la primera etapa, cuando los ciudadanos podían decidir cuándo realizar el trámite, ahora deberán ajustarse a fechas límite determinadas según el calendario establecido por la autoridad.

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Telecomunicaciones

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