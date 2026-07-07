"Tu línea será suspendida en 72 horas": CRT responsabiliza a Telcel, AT&T y operadoras el éxito del registro telefónico

En contraste, los nuevos lineamientos solo instruyen a las empresas de telefonía a notificar a los usuarios a través de mensajes SMS, la proximidad de la fecha límite para registrar sus líneas. El texto establece que los operadores deberán enviar avisos con la leyenda: “Por disposición oficial, la fecha límite para vincular tu línea es hasta el DD-MM-AAAA” “Vincula tu línea en [enlace]”.

Una vez vencido el plazo, también deberán enviar un segundo mensaje advirtiendo: “La fecha límite para vincular tu línea ha vencido y será suspendida en las próximas 72 horas. Vincula tu línea en [enlace]”.

Con esto, en los hechos, la CRT traslada a los operadores de telefonía la ejecución de esta segunda etapa del proceso.

Para Jorge Moreno Loza , abogado especializado en telecomunicaciones, la estrategia planteada por la CRT con la nueva prórroga resulta insuficiente, ya que no atiende de fondo las fallas que marcaron la primera etapa del proceso de registro de líneas móviles como son las relacionadas con los derechos fundamentales de los usuarios y su capacidad de decidir sobre la entrega de datos personales .

El especialista señaló que un eventual fracaso de esta política será atribuible principalmente a la autoridad reguladora, al considerar que, aunque deja el peso de la nueva etapa a los operadores de telecomunicaciones, ellos solo participan en la ejecución del proceso, por lo que su papel se limita a cumplir con las obligaciones impuestas por la CRT.

“Los esfuerzos de las empresas funcionan como un apoyo operativo, pero carecen de una estrategia integral que permita garantizar la efectividad del registro”, consideró el analista.

Al 25 de junio, apenas 63 millones de personas completaron el proceso, equivalentes al 39.1% del universo estimado de líneas. De ese total, 40.2 millones corresponden a usuarios de prepago y 22.8 millones a pospago, lo que deja todavía 98 millones de líneas pendientes de vinculación.

Expansión solicitó a la CRT cifras actualizadas sobre el avance de la vinculación de líneas, pero el regulador informó que los datos aún se encuentran en proceso de contabilización debido a los registros realizados durante el fin de semana.