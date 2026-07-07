¿Quién es el dueño de Kia? Hyundai la salvó de la bancarrota y hoy patrocina el Mundial 2026

¿Quién es el dueño de Kia actualmente?

La respuesta corta es que Hyundai Motor Company es el principal accionista de Kia. Actualmente posee aproximadamente el 33% de la empresa, una participación suficiente para mantener el control estratégico de la compañía dentro del conglomerado automotriz coreano, de acuerdo con la información corporativa recopilada sobre la relación entre Hyundai y Kia.

Aunque ambas marcas pertenecen al mismo grupo empresarial, Kia no funciona como una simple división de Hyundai. La firma conserva procesos propios de desarrollo, diseño, manufactura y comercialización. También mantiene una identidad de marca independiente y estrategias enfocadas a públicos distintos.

Las dos compañías forman parte del Hyundai Motor Group, considerado uno de los mayores grupos automotrices del mundo. Dentro de esa estructura comparten plataformas, tecnologías, instalaciones de investigación y desarrollo, así como componentes que permiten reducir costos y acelerar la innovación.

Mientras Hyundai suele posicionarse con una oferta más amplia que incluye modelos de enfoque premium y tecnológico, Kia ha construido una imagen dirigida a consumidores que buscan vehículos con una fuerte relación valor-precio y diseños más deportivos.

Cómo Hyundai salvó a Kia de la bancarrota

Para entender quién controla la marca hoy es necesario regresar a finales de los años noventa.

Durante esa década, Kia atravesó graves problemas financieros mientras Hyundai experimentaba una etapa de crecimiento. La situación se deterioró hasta el punto de que la compañía terminó declarando la bancarrota.

La crisis obligó a buscar un rescate que garantizara la continuidad de la empresa. Fue entonces cuando Hyundai intervino y adquirió una participación mayoritaria del 51% en 1998, proporcionando el respaldo financiero que necesitaba para sobrevivir.

Aquella operación marcó un punto de inflexión en la historia de la marca. Además de evitar su desaparición, permitió integrarla a una estructura corporativa más sólida, con acceso a recursos financieros, tecnológicos e industriales que impulsaron su recuperación.