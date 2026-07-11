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Las 2 empresas de Noruega que operan en México: generan miles de millones y cientos de empleos

Aunque la presencia empresarial noruega en el país es reducida, sus compañías participan en industrias estratégicas para la producción y las exportaciones.
sáb 11 julio 2026 12:11 PM
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Empresas noruegas en México
Solo dos empresas noruegas aparecen en Las 500 empresas más importantes de México 2026. (Expansión)

Aunque la relación comercial entre México y Noruega no figura entre las más relevantes del mundo, dos empresas originarias de ese país lograron colocarse en el ranking Las 500 empresas más importantes de México 2026 , elaborado por Expansión.

Ambas tienen operaciones en estados clave para la industria nacional: una está establecida en Nuevo León y se especializa en siderurgia y metalurgia; la otra opera en Jalisco y participa en el sector agroindustrial.

A continuación te contamos cuáles son estas compañías, cuánto facturan en México y cuántos empleos generan, con base en los resultados reportados al cierre de 2025.

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Yara México

La noruega Yara México se dedica a la producción y comercialización de fertilizantes y soluciones de nutrición vegetal para el sector agrícola. Desde su operación en Jalisco abastece a productores con insumos, asesoría agronómica y herramientas digitales para mejorar el rendimiento y la calidad de los cultivos.

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La empresa forma parte de Yara International, fundada en Noruega en 1905 y con presencia en más de 60 países. Su objetivo es ayudar a los agricultores a producir más alimentos con un uso más eficiente de los nutrientes y un menor impacto ambiental.

En el ranking Las 500 empresas más importantes de México 2026, Yara México descendió del lugar 400 al 408. Al cierre de 2025 reportó ingresos por 6,297.6 millones de pesos y una plantilla de 416 empleados.

Yara México
Yara México opera en el sector agroindustrial desde Jalisco. (Facebook Yara México)

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Hydro Aluminium México

Con sede en Nuevo León, la noruega Hydro Aluminium México fabrica tubos de aluminio para sistemas de intercambio de calor utilizados principalmente por las industrias automotriz y de calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración (HVACR). La empresa opera dos plantas de manufactura en Monterrey y Reynosa.

La compañía forma parte de Hydro, un grupo fundado en Noruega en 1905 que desarrolla soluciones en aluminio, energías renovables y reciclaje de metales. En México, su operación abastece a diversos clientes industriales con componentes para aplicaciones de alto desempeño.

En el ranking Las 500 empresas más importantes de México 2026, Hydro Aluminium México descendió del lugar 439 al 462. Al cierre de 2025 reportó ingresos por 4,771.4 millones de pesos y una plantilla de 470 empleados.

Hydro
Hydro Aluminium México fabrica componentes de aluminio en Nuevo León y Tamaulipas. (Facebook Hydro)

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Noruega apuesta por industrias estratégicas en México

La presencia de empresas noruegas en México es reducida frente a la de otros socios comerciales, pero sus inversiones se concentran en actividades esenciales para las cadenas industriales del país. La producción de fertilizantes y la fabricación de componentes de aluminio abastecen sectores como el agro, la industria automotriz y la manufactura, pilares de la economía mexicana.

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Este perfil refleja una estrategia enfocada en segmentos de alto valor agregado, donde la competitividad depende de procesos industriales especializados, tecnología y conocimiento técnico. En lugar de buscar una presencia masiva, las compañías noruegas han encontrado oportunidades en nichos con alta demanda y vínculos con las exportaciones.

En conjunto, Yara México y Hydro Aluminium México facturaron 11,069 millones de pesos al cierre de 2025 y emplearon a 886 personas. Si bien ambas retrocedieron en el ranking de Las 500 empresas más importantes de México 2026, mantienen operaciones en industrias que son clave para la producción nacional y la integración de México en las cadenas globales de suministro.

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