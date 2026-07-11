Las 2 empresas de Noruega que operan en México: generan miles de millones y cientos de empleos

Aunque la relación comercial entre México y Noruega no figura entre las más relevantes del mundo, dos empresas originarias de ese país lograron colocarse en el ranking Las 500 empresas más importantes de México 2026 , elaborado por Expansión.

Ambas tienen operaciones en estados clave para la industria nacional: una está establecida en Nuevo León y se especializa en siderurgia y metalurgia; la otra opera en Jalisco y participa en el sector agroindustrial.

A continuación te contamos cuáles son estas compañías, cuánto facturan en México y cuántos empleos generan, con base en los resultados reportados al cierre de 2025.