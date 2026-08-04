Caen 1.7 millones de líneas telefónicas por el registro obligatorio de celulares

El registro ya comenzó a reducir la base de usuarios

El informe Telecomunicaciones Móviles al 2T-2026: De Volumen a Valor en el Proceso de Depuración Regulatoria, elaborado por The CIU, señala que al cierre del segundo trimestre del año México contabilizó 157.1 millones de líneas móviles activas, apenas 0.8% más que hace un año, pero con una disminución de 1.7 millones respecto al trimestre previo.

La mayor parte del ajuste corresponde al segmento de prepago, donde históricamente se concentran las líneas de menor uso y aquellas que no completaron el proceso de registro obligatorio.

En términos acumulados, el mercado pasó de 162 millones de líneas en diciembre de 2025 a 157.1 millones en junio de 2026, una reducción de 4.9 millones de accesos.

El reporte precisa que la cifra considera a todos los operadores del país, incluidos más de 170 Operadores Móviles Virtuales (OMV) y esto responde directamente al proceso de vinculación de líneas exigido por la nueva regulación.

¿Cuándo comenzarán a cancelarse las líneas?

La nueva legislación establece que todas las líneas móviles deberán quedar vinculadas a la identidad de su titular mediante el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.

Las autoridades fijaron un periodo para que los usuarios realicen el trámite y, una vez concluido ese plazo, los operadores deberán comenzar la suspensión y posterior cancelación de las líneas que no hayan sido registradas.

La iniciativa destaca que la Agencia de José Merino será la encargada de operar el Padrón de Telefonía. (Foto: iStock)

El registro se realizará de manera escalonada según el último dígito del número telefónico:

0: hasta el 15 de agosto

1: hasta el 31 de agosto

2: hasta el 15 de septiembre

3: hasta el 30 de septiembre

4: hasta el 15 de octubre

5: hasta el 31 de octubre

6: hasta el 15 de noviembre

7: hasta el 30 de noviembre

8: hasta el 15 de diciembre

9: hasta el 31 de diciembre