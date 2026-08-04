El primer mexicano en dirigir Nissan supera las peticiones de renuncia de accionistas y comienza a dar resultados

La recuperación de Nissan comenzó a reflejarse en sus resultados trimestrales, dando un respiro a su director ejecutivo, el mexicano Iván Espinosa , quien hace apenas unas semanas fue cuestionado por algunos de sus propios accionistas sobre los resultados de la empresa.
Durante la asamblea anual de junio, un inversionista llegó a proponer el regreso del expresidente Carlos Ghosn, al considerar que la caída del precio de la acción, el cierre de plantas, los recortes de empleo y la pérdida de ventas evidenciaban el fracaso de la administración. La iniciativa fue rechazada, pero dejó clara la presión que enfrenta el primer mexicano en dirigir la automotriz japonesa.
Poco más de un mes después, Espinosa presentó resultados que demuestran que su estrategia comienza a dar frutos. Nissan volvió a registrar utilidades en el primer trimestre de su año fiscal 2026 —equivalente al segundo trimestre del año calendario—, con una ganancia neta de 3,800 millones de yenes, una utilidad operativa de 77,900 millones de yenes y un crecimiento de 9.5% en los ingresos, hasta 2.6 billones de yenes.
El flujo de efectivo libre del negocio automotriz también mejoró hasta 324,000 millones de yenes, fortaleciendo la liquidez de la compañía.