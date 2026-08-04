El primer mexicano en dirigir Nissan supera las peticiones de renuncia de accionistas y comienza a dar resultados

Los resultados representan una señal positiva para Espinosa, quien asumió la dirección de la automotriz con el objetivo de estabilizar una empresa golpeada por años de baja rentabilidad, pérdida de participación de mercado y una transición tecnológica que llegó más rápido de lo previsto.

Pero el ejecutivo mexicano busca evitar la receta que convirtió a Ghosn en “el hombre tijera”, conocida por profundos recortes de plantas, empleos y proveedores para recuperar la rentabilidad.

En su lugar, Espinosa impulsa el plan Re:Nissan, una estrategia que combina reducción de costos con una mayor velocidad para adaptar el negocio a cada mercado, fortalecer la gama de productos y privilegiar la rentabilidad sobre el crecimiento del volumen.

“Re:Nissan está cobrando impulso con mejoras tangibles en costos y un creciente dinamismo en mercados clave”, dijo el director general durante la conferencia con analistas. “Estamos tomando acciones decisivas para fortalecer la resiliencia, la agilidad y la competitividad de nuestro negocio”.

Durante el trimestre, la empresa obtuvo 60,000 millones de yenes en ahorros adicionales, con lo que acumula 315,000 millones de yenes de reducciones dentro del programa, acercándose a su meta anual de 500,000 millones de yenes.

Estados Unidos sostiene la recuperación

El principal soporte del trimestre fue Norteamérica.

Las ventas en Estados Unidos crecieron 9.6%, impulsadas por modelos como Pathfinder, Frontier y Rogue, mientras Japón comenzó a mostrar signos de recuperación gracias a nuevos lanzamientos.

Para Espinosa, el objetivo no consiste en recuperar participación de mercado a cualquier costo.

“No estoy en una carrera por volumen. Estoy recuperando los fundamentos de la compañía”, afirmó.

El ejecutivo explicó que la estrategia consiste en concentrarse en vehículos producidos en Norteamérica, libres de aranceles y con mayor rentabilidad.

El lanzamiento de la Rogue e-POWER híbrida, previsto para la segunda mitad del año, representa una pieza central del plan. Espinosa la describió como “el lanzamiento más importante del año”, ya que permitirá a Nissan competir en un segmento híbrido donde actualmente tiene una presencia limitada.