Beatriz Yera, directora de APM Terminals, explica que cada vez llegan más servicios provenientes de Asia que utilizan Lázaro Cárdenas como punto intermedio antes de continuar hacia mercados de Centro y Sudamérica. La operación también se extiende hacia rutas con destino a la costa este de Estados Unidos.

“El trasbordo ha sido uno de los segmentos que más ha crecido hasta el momento. Eso es una señal de cómo México no solo mira hacia su mercado interno, sino también hacia un contexto regional”, expone la directiva.

El interés no se limita a los operadores privados. Desde la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) de Lázaro Cárdenas también observan un mayor movimiento de este tipo. En este caso, además de las oportunidades comerciales, el transbordo comienza a adquirir otra función: ayudar a reducir riesgos asociados con las condiciones de navegación y manejo de ciertas mercancías.

María Agustina Álvarez, gerente comercial de la Asipona Lázaro Cárdenas, señala que algunas mercancías requieren especial atención cuando las condiciones meteorológicas complican las maniobras portuarias. Entre ellas se encuentran ciertos insumos utilizados por la industria siderúrgica, cuyo manejo puede representar riesgos ante fuertes vientos.

El problema no es menor. El movimiento de estas cargas bajo condiciones adversas puede incrementar la posibilidad de que caigan al mar , y, en determinados casos, generar riesgos asociados con explosiones. Por ello, el transbordo puede convertirse también en una herramienta para mantener las mercancías bajo condiciones más controladas.

“Siempre se está monitoreando el tema de la temperatura, el viento y la humedad, porque existen riesgos para la descarga. Generalmente cuando no hay viento, se opera, pero cuando hay viento no”, añade Álvarez.

El interés de los operadores mexicanos ocurre mientras el negocio mundial del transbordo mantiene una trayectoria de crecimiento. De acuerdo con datos de Grand View Research, el mercado marítimo de transbordo de contenedores alcanzará un valor de 16,300 millones de dólares este año y tendrá una tasa de crecimiento anual compuesta de 3.6% entre 2025 y 2030.