El movimiento de mercancías entre barcos, conocido como transbordo marítimo, comienza a ganar espacio en la estrategia de los operadores portuarios en México. La operación, que consiste en trasladar principalmente contenedores de una embarcación a otra en un puerto intermedio antes de llegar a su destino final, está encontrando una oportunidad en las rutas que conectan Asia con Centro y Sudamérica.
Uno de los puntos donde esta tendencia empieza a tomar forma es Lázaro Cárdenas , en Michoacán. El puerto del Pacífico se encuentra en una posición estratégica para recibir embarcaciones procedentes de Asia y redistribuir sus cargas hacia otros mercados del continente, una posibilidad que ha comenzado a despertar el interés de los operadores.
APM Terminals, que administra una de las dos terminales especializadas en el manejo de contenedores del recinto, identifica al transbordo como uno de los segmentos con mayor dinamismo dentro de su operación. La compañía incluso tomó en cuenta esta oportunidad al anunciar a principios de año una inversión de 350 millones de dólares para fortalecer la infraestructura de su terminal, incluida la incorporación de grúas de mayor capacidad, como las STS.