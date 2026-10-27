Que el diésel esté caro es una mala noticia para tu bolsillo, aunque no tengas auto

Jorge Cano, coordinador del programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, explica que el primer efecto del encarecimiento de los combustibles se refleja directamente en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), que mide la evolución de los precios de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares.

Sin embargo, el impacto más amplio ocurre cuando las empresas enfrentan mayores gastos para producir y distribuir sus mercancías.

“Cuando esos costos incrementan sustancialmente, las empresas difícilmente pueden absorber ese incremento y los transfieren al consumidor mediante el aumento de los precios de alimentos, materiales de construcción, productos manufacturados e incluso servicios”, expuso en entrevista con Expansión.

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El diésel caro encarece el transporte de mercancías

El diésel ocupa un lugar central en la cadena de suministro porque es uno de los principales combustibles del transporte de carga. Su precio influye en el costo de trasladar productos desde los centros de producción hasta los almacenes, mercados, tiendas y hogares.

Cuando el combustible se encarece, las empresas transportistas enfrentan mayores gastos operativos. Si no pueden compensarlos con mejoras de eficiencia o absorberlos con sus márgenes, tienen incentivos para ajustar sus tarifas. Ese incremento puede propagarse por las distintas etapas de la cadena comercial hasta reflejarse en el precio final.

Los alimentos son uno de los ejemplos más claros. El traslado de productos agrícolas, cárnicos y procesados requiere combustible, al igual que la distribución refrigerada y el abastecimiento de tiendas. Un aumento en los costos logísticos puede repercutir tanto en los productos frescos como en los procesados.

La presión también puede alcanzar a la construcción, donde el diésel se utiliza en maquinaria y en el transporte de materiales. Si mover cemento, acero y otros insumos resulta más caro, las constructoras y sus proveedores enfrentan costos adicionales que pueden trasladarse a los precios de las obras.

Los productos manufacturados tampoco quedan al margen. Su fabricación requiere materias primas, maquinaria y transporte, actividades que pueden verse afectadas por el encarecimiento de la energía y los combustibles. Lo mismo ocurre con algunos servicios cuyos costos dependen de la movilidad de personas, mercancías o equipos.

Por ello, aunque el precio del diésel no se refleje de manera directa en todos los productos que compra una familia, sí puede influir en una amplia variedad de precios de la economía.