Doble beneficio en Walmart Beneficios: Los usuarios de Walmart+ también reciben el doble de los beneficios que ofrece el programa Walmart Beneficios.
Walmart estima que el valor conjunto de los beneficios incluidos en Walmart+ supera los 260 pesos mensuales, casi tres veces el costo de la membresía. Sin embargo, el ahorro efectivo para cada consumidor dependerá de los servicios que utilice.
¿Cómo contratar Walmart+?
La membresía se puede contratar desde el sitio de Walmart México. Para utilizar los envíos sin costo, el cliente debe realizar una compra de productos elegibles por un monto mínimo de 399 pesos y completar el pedido en línea.
Durante la promoción de lanzamiento, vigente hasta el 30 de noviembre de 2026, no se requiere un monto mínimo de compra para acceder al envío gratis.
La membresía está dirigida a clientes que utilizan los canales digitales de Walmart con cierta frecuencia. Por ello, su conveniencia dependerá de los hábitos de compra de cada usuario y de qué tanto aproveche los servicios incluidos.
¿Qué otras plataformas ofrecen membresías?
Walmart+ se suma a un mercado en el que otras plataformas de comercio electrónico también agrupan servicios y beneficios mediante suscripciones. Mercado Libre ofrece Meli+, cuyos planes incluyen ventajas en compras y pagos, envíos gratis en productos participantes y opciones de entretenimiento.
Los beneficios varían según el plan. Por ejemplo, Meli+ Total contempla Disney+ Estándar con anuncios, mientras que Meli+ Mega incluye Disney+, Netflix, HBO Max y Apple TV, además de los beneficios de Meli+ Esencial. La plataforma anuncia suscripciones desde 49.90 pesos, aunque el precio depende del plan y de las promociones vigentes.
Amazon ofrece Amazon Prime , que integra envíos en compras en línea y acceso a Prime Video, entre otros beneficios. En México, la membresía cuesta 129 pesos mensuales o 945 pesos anuales, luego del ajuste de tarifas anunciado por la empresa en septiembre de 2026.