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Walmart+ llega a México: qué es, cuánto cuesta y qué beneficios incluye

La minorista lanzó en México una membresía que reúne envíos en compras en línea, entretenimiento, datos móviles y servicios de salud.
jue 29 octubre 2026 01:37 PM
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Un repartidor con uniforme azul entrega una bolsa de supermercado de Walmart+ a una persona en la entrada de una vivienda. La bolsa azul y blanca lleva el logotipo de la membresía y contiene alimentos como carne, verduras, pasta y productos envasados. Ambas personas sostienen las asas de la bolsa durante la entrega de la compra a domicilio.
La entrega de pedidos a domicilio es uno de los servicios que Walmart busca fortalecer con su membresía Walmart+, como parte de su estrategia para impulsar la frecuencia de compra y ampliar el uso de sus canales digitales. (Foto: Cortesía.)

Walmart+ es la nueva membresía de Walmart en México que reúne envíos sin costo en compras en línea, entretenimiento, datos móviles y beneficios en salud por una cuota mensual o anual, tal como funciona con Mercado Libre o Amazon.

Además de los envíos en pedidos elegibles, incluye acceso a Universal+ Esencial, datos adicionales para usuarios de Bait , beneficios del Programa Salud Individual y la duplicación de los beneficios de Walmart Beneficios.

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Con Walmart+, la compañía también busca aumentar la frecuencia con la que sus clientes compran en línea y fortalecer su ecosistema digital. La membresía se suma a una operación de comercio electrónico que mantiene un crecimiento de doble dígito en México.

¿Cuánto cuesta Walmart+ en México?

Walmart+ tiene dos modalidades de pago y se puede contratar desde el sitio de Walmart México.

  • Membresía mensual: 89 pesos.
  • Membresía anual: 890 pesos.

¿Qué incluye Walmart+?

La membresía reúne beneficios relacionados con las compras y otros servicios que Walmart ofrece a sus clientes.

Envíos sin costo en compras en línea: Uno de los principales beneficios de Walmart+ son los envíos sin costo en compras elegibles realizadas a través de los canales digitales de Walmart.

El beneficio aplica en pedidos de 399 pesos o más. Como parte de la promoción de lanzamiento, hasta el 30 de noviembre de 2026, los envíos estarán disponibles sin monto mínimo de compra.

Entretenimiento con Universal+: La membresía incluye acceso a Universal+ Esencial, que ofrece películas, series y canales en vivo. El servicio puede utilizarse en un dispositivo.

Datos adicionales para usuarios de Bait: Los clientes de Bait reciben 2 GB adicionales de datos a máxima velocidad por cada recarga.

Este beneficio está dirigido a quienes utilizan el servicio de t elefonía móvil de Walmart y se suma a los demás servicios incluidos en la membresía.

Beneficios en salud y descuentos en farmacia: Walmart+ incorpora el Programa Salud Individual, que incluye consultas médicas y orientación nutricional y psicológica, además de descuentos de entre 5% y 8% en farmacias todos los días.

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Doble beneficio en Walmart Beneficios: Los usuarios de Walmart+ también reciben el doble de los beneficios que ofrece el programa Walmart Beneficios.

Walmart estima que el valor conjunto de los beneficios incluidos en Walmart+ supera los 260 pesos mensuales, casi tres veces el costo de la membresía. Sin embargo, el ahorro efectivo para cada consumidor dependerá de los servicios que utilice.

¿Cómo contratar Walmart+?

La membresía se puede contratar desde el sitio de Walmart México. Para utilizar los envíos sin costo, el cliente debe realizar una compra de productos elegibles por un monto mínimo de 399 pesos y completar el pedido en línea.

Durante la promoción de lanzamiento, vigente hasta el 30 de noviembre de 2026, no se requiere un monto mínimo de compra para acceder al envío gratis.

La membresía está dirigida a clientes que utilizan los canales digitales de Walmart con cierta frecuencia. Por ello, su conveniencia dependerá de los hábitos de compra de cada usuario y de qué tanto aproveche los servicios incluidos.

¿Qué otras plataformas ofrecen membresías?

Walmart+ se suma a un mercado en el que otras plataformas de comercio electrónico también agrupan servicios y beneficios mediante suscripciones. Mercado Libre ofrece Meli+, cuyos planes incluyen ventajas en compras y pagos, envíos gratis en productos participantes y opciones de entretenimiento.

Los beneficios varían según el plan. Por ejemplo, Meli+ Total contempla Disney+ Estándar con anuncios, mientras que Meli+ Mega incluye Disney+, Netflix, HBO Max y Apple TV, además de los beneficios de Meli+ Esencial. La plataforma anuncia suscripciones desde 49.90 pesos, aunque el precio depende del plan y de las promociones vigentes.

Amazon ofrece Amazon Prime , que integra envíos en compras en línea y acceso a Prime Video, entre otros beneficios. En México, la membresía cuesta 129 pesos mensuales o 945 pesos anuales, luego del ajuste de tarifas anunciado por la empresa en septiembre de 2026.

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Tags

WAL-MART DE MÉXICO, S.A.B. de C.V. amazon Mercado Libre, comercio electronico, estrategia y marketing, industria de la publicidad

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