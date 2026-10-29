Con Walmart+, la compañía también busca aumentar la frecuencia con la que sus clientes compran en línea y fortalecer su ecosistema digital. La membresía se suma a una operación de comercio electrónico que mantiene un crecimiento de doble dígito en México.

¿Cuánto cuesta Walmart+ en México?

Walmart+ tiene dos modalidades de pago y se puede contratar desde el sitio de Walmart México.

Membresía mensual: 89 pesos.

Membresía anual: 890 pesos.

¿Qué incluye Walmart+?

La membresía reúne beneficios relacionados con las compras y otros servicios que Walmart ofrece a sus clientes.

Envíos sin costo en compras en línea: Uno de los principales beneficios de Walmart+ son los envíos sin costo en compras elegibles realizadas a través de los canales digitales de Walmart.

El beneficio aplica en pedidos de 399 pesos o más. Como parte de la promoción de lanzamiento, hasta el 30 de noviembre de 2026, los envíos estarán disponibles sin monto mínimo de compra.

Entretenimiento con Universal+: La membresía incluye acceso a Universal+ Esencial, que ofrece películas, series y canales en vivo. El servicio puede utilizarse en un dispositivo.

Datos adicionales para usuarios de Bait: Los clientes de Bait reciben 2 GB adicionales de datos a máxima velocidad por cada recarga.

Este beneficio está dirigido a quienes utilizan el servicio de t elefonía móvil de Walmart y se suma a los demás servicios incluidos en la membresía.

Beneficios en salud y descuentos en farmacia: Walmart+ incorpora el Programa Salud Individual, que incluye consultas médicas y orientación nutricional y psicológica, además de descuentos de entre 5% y 8% en farmacias todos los días.