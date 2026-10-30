Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

Golf regresa a Puebla en 2027 y Volkswagen prepara una planta para exportarlo al mundo

El regreso del modelo, cuya producción terminó en Puebla en 2021, exigirá adaptar la cadena de suministro y capacitar al personal para fabricar versiones híbridas y vehículos con conducción a la derecha.
vie 30 octubre 2026 04:00 PM
Añadir Expansión en Google
La producción de Golf en la planta de Volkswagen está prevista para iniciar a partir del próximo año.
Volkswagen prepara el regreso del Golf a la planta de Puebla, donde dejó de producirse en febrero de 2021. (Volkswagen)

La amenaza de huelga que mantuvo en vilo a la planta de Volkswagen en Puebla durante poco más de dos meses no modificó los planes de la automotriz alemana para recuperar la producción del Golf en México. La compañía mantiene en su hoja de ruta el regreso del modelo a la línea de ensamblaje a partir de 2027, una operación que abrirá una nueva etapa para el complejo industrial, pues los vehículos fabricados en el país dejarán de tener como destino principal América del Norte para abastecer a mercados de todo el mundo .

El proyecto avanza pese a las tensiones que marcaron las últimas semanas entre la empresa y sus trabajadores por la negociación salarial , un conflicto que puso en duda la continuidad de algunos planes de producción. Sin embargo, Volkswagen México mantiene la preparación de sus instalaciones y de su personal para recibir nuevamente al Golf, cuya fabricación en Puebla terminó en febrero de 2021.

Publicidad

El regreso no representa únicamente la recuperación de un modelo emblemático para la marca, también implica adaptar la planta a una operación más compleja, con distintas configuraciones de vehículos, motorizaciones y versiones para atender las necesidades de diferentes mercados. A partir del próximo año, el Golf se sumará a la producción de Jetta, Taos y Tiguan en el complejo poblano.

Carlos Henry, director general de Volkswagen México, reconoce que ampliar el alcance geográfico de los vehículos ensamblados en Puebla supone un reto para la operación, particularmente por las exigencias técnicas y logísticas que implica atender mercados con distintas especificaciones.

“Ahora tenemos que producir autos con conducción a la derecha, autos híbridos, híbridos enchufables, con diferentes setups y diferentes versiones para todo el mundo y eso está representando un gran reto en la cadena de suministro, en capacitación para todo nuestro personal en la planta y en toda la estrategia para poder estar llegando en forma y en tiempo y con la calidad requerida”, expone en entrevista con Expansión.

Cuando el Golf dejó de producirse en Puebla, sus exportaciones estaban concentradas principalmente en América del Norte, sobre todo en Estados Unidos. La nueva etapa modificará ese esquema y obligará a la automotriz a preparar una cadena de suministro capaz de responder a los requerimientos de clientes en distintas regiones.

El cambio llega en un momento en el que la fábrica poblana gana peso dentro de la operación mexicana de Volkswagen. Mientras la producción automotriz en México registra una caída de 2.4% en los primeros nueve meses del año, la alemana reporta un crecimiento de 14.6%, con 286,668 vehículos ensamblados en ese periodo, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La diferencia también se observa en el comercio exterior. Las exportaciones de vehículos mexicanos retroceden 1.5% en el acumulado de enero a septiembre, mientras que las de Volkswagen crecen 16.8%.

“Nuestros productos son muy atractivos y están muy bien diseñados para los segmentos adecuados y los mercados adecuados. Hoy Puebla es una fábrica muy importante para la región Norte América, que son nuestros principales clientes y para nosotros es motivo de orgullo crecer en un entorno realmente complicado actualmente. Tenemos 2 o 3 años con mucha incertidumbre, pero tener estos crecimientos te da certidumbre”, expone Henry.

Publicidad

La estrategia ante los aranceles

El regreso del Golf también se prepara en medio de una reconfiguración de la industria automotriz mexicana, presionada por los aranceles impulsados por Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y por los cambios a las condiciones en las condiciones comerciales para exportar vehículos al principal mercado de la región.

Mientras algunas automotrices han ajustado sus operaciones en el país, Volkswagen ha optado por reorganizar sus volúmenes de producción y buscar eficiencias operativas. A finales de agosto, la compañía anunció que reduciría el ensamblaje de Taos a un solo turno, una decisión que se sumó a los recortes que previamente había aplicado a Tiguan y Jetta .

Los ajustes forman parte de una estrategia para optimizar recursos frente a un entorno de menor dinamismo económico y nuevas políticas comerciales. Henry sostiene que estos movimientos no deben interpretarse como una señal de debilitamiento de la operación mexicana, sino como parte de la adaptación habitual de las empresas manufactureras a las variaciones de la demanda.

“No lo pondría como algo negativo, sino más bien como un proceso natural de adaptación que tenemos todas las armadoras cuando hay subidas o bajadas de volúmenes de producción. Estamos muy contentos en la fábrica en México porque el Golf va a ser producido a partir del año entrante para todo el mundo y eso naturalmente requerirá otro ajuste de volúmenes de producción que seguramente impactará de manera favorable a México”, agrega.

Para Volkswagen, el reto consiste en equilibrar la capacidad instalada con las necesidades de cada mercado y las condiciones comerciales de los países a los que exporta. La compañía no considera que exista una fórmula para neutralizar el impacto de los aranceles, sino que apuesta por ajustar su producción, sus precios y su posicionamiento comercial.

“No se pueden sortear. Los aranceles son lo que son y simplemente tienes que buscar estrategias claras para adaptar tu producción, tu posicionamiento de precios en los mercados en los que compites y también que las marcas y los países cuando distribuyen tus productos tengan esa creatividad para poder hacer los ajustes correctos y pertinentes. Creo que lo hemos logrado en ese sentido”, concluye.

Publicidad

Tags

Volkswagen Volkswagen AG Sector automotriz

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad