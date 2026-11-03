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Rifel quiere competir con Bimbo con dos plantas en Querétaro y una estrategia enfocada en pan para cadenas comerciales

Frente a competidores de mayor escala como Grupo Bimbo, la panificadora busca diferenciarse con un portafolio enfocado en categorías como bollería, panes para hamburguesas y hot dogs, rellenos y coberturas de chocolate.
mar 03 noviembre 2026 02:33 PM
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Croissants Rifel con relleno sabor a chocolate, presentados en un empaque de tres piezas de 135 gramos. Los panes, de textura hojaldrada y dorada, se exhiben sobre un plato, con el relleno de chocolate visible en su interior. El empaque incluye los sellos de advertencia por exceso de calorías, azúcares y grasas saturadas.
Rifel busca ampliar su presencia en el mercado mexicano de panificación con productos hechos a la medida de sus clientes y una inversión para triplicar su capacidad productiva hacia 2030. (Foto_ Rifel México/Facebook.)

Grupo Pan de Pala, dueño de la marca Rifel, busca competir en el mercado mexicano de panificación, con productos que se adaptan a las necesidades de cada cliente, desde el gramaje y los rellenos hasta los formatos y empaques.

La meta es ganar espacio en un mercado donde compite con jugadores de mayor escala, como Grupo Bimbo , a partir de la flexibilidad de su operación industrial y el desarrollo de productos diferenciados. Uno de ellos es el rellenito Rifel, que sus directivos identifican como uno de los productos estrella de la compañía.

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La empresa, que atiende principalmente tiendas de conveniencia, autoservicios y el canal hard discount, alista una expansión para triplicar su capacidad productiva hacia 2030.

La panificadora contempla ampliar su oferta hacia categorías como bollería, panes para hamburguesas y hot dogs, productos rellenos y coberturas de chocolate.

Para acompañar su crecimiento, se realizará una inversión por etapas, cuya primera fase contempla 40 millones de dólares para la instalación de líneas de producción, servicios e infraestructura de distribución.

“Venimos creciendo a doble dígito en los últimos 10 años y vemos una posibilidad de crecimiento bastante importante hasta el 2030”, explica David Rifel Auvert, director de Administración y Finanzas de Rifel y presidente del Consejo de Administración.

El directivo señala que la expansión apunta a acompañar tanto el crecimiento de sus clientes como el de la marca, con un plan de ampliaciones aproximadamente cada dos años para aumentar la capacidad de producción y responder a la demanda que todavía tiene un amplio potencial de desarrollo en México.

La industria de panificación en México alcanzó un valor de mercado de 55,300 millones de dólares en 2025, de acuerdo con Euromonitor International .

La consultora señala que el país es el mercado más grande de productos de panificación en América Latina y que Grupo Bimbo es el principal productor, con 13.4% del valor total de producción de la industria.

Rifel adapta sus productos a cada cliente

La flexibilidad en la fabricación es uno de los diferenciadores con los que Rifel busca ganar terreno en el mercado. La empresa trabaja con clientes de distintos canales de distribución y adapta sus productos a los requerimientos de cada uno, desde el peso de las piezas hasta la cantidad de relleno y el tipo de empaque.

Una ventaja competitiva es que otorgamos lo que quiere el cliente. Es decir, un business to suit, donde si quiero una mantecada de 18 gramos con 5 gramos de relleno. Nos adecuamos a las necesidades de cada uno de los clientes
Dimitri Rifel Auvert, director Comercial de Rifel

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El modelo permite a la compañía desarrollar productos específicos para cada cliente, además de impulsar su marca. Aunque Rifel también fabrica productos para marcas de terceros , sus directivos no detallaron la proporción que representa esta producción dentro de sus operaciones.

La compañía atiende tiendas de conveniencia, autoservicios y el canal hard discount, segmentos en los que busca diferenciarse mediante una oferta que responda a las necesidades de cada punto de venta.

En lugar de competir por volumen o precio, la estrategia consiste en ofrecer alternativas que se ajusten a las características de los consumidores y a los requerimientos comerciales de sus clientes

Hay espacio para todos. El pastel es muy grande y simplemente venimos a dar alternativas al mercado
Eduardo Sánchez, director de Operaciones de Rifel

La compañía identifica oportunidades de crecimiento en categorías que todavía no ha desarrollado a gran escala. “Estamos arrancando nuevas líneas de producción. Vamos hacia productos como bollería, pan de hamburguesas, hot dog, todo lo que son piezas pequeñas. Vamos hacia rellenos, coberturas de chocolate. Todavía nos queda un mundo gigante que recorrer”, señala Dimitri Rifel.

La ampliación del portafolio busca aprovechar la capacidad industrial de la compañía para desarrollar nuevas alternativas, tanto para su marca como para sus clientes comerciales.

Una operación industrial para fabricar pan

La operación de Rifel se aleja del modelo de una panadería tradicional. La empresa trabaja con líneas industriales dedicadas a productos o familias de productos, en las que puede modificar sabores, formatos y empaques sin alterar por completo sus procesos de manufactura.

El proceso parte de recetas específicas para cada producto, que pasan por etapas de mezclado, formado, horneado, enfriamiento y empaque. La compañía utiliza sistemas automatizados para manipular los productos una vez que salen del horno, con el objetivo de mantener sus procesos de calidad.

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La duración del enfriamiento depende de las características de cada producto. Algunas piezas requieren alrededor de 20 minutos, mientras que otras pueden necesitar más de una hora antes de pasar al área de empaque.

La automatización y la especialización de las líneas forman parte de la estrategia para aumentar la capacidad productiva y atender nuevos requerimientos comerciales.

Querétaro, una apuesta logística para crecer

Rifel concentra sus operaciones en Querétaro, donde cuenta con dos plantas. La ubicación responde principalmente a una estrategia logística para atender a sus clientes y distribuir sus productos.

Aunque el pan es un producto relativamente ligero, sus costos de transporte pueden representar un desafío para la operación, por lo que la ubicación de las instalaciones resulta relevante para mantener la eficiencia de la distribución.

“Principalmente, ubicación, estrategia de logística. Tenemos que estar muy bien ubicados en nuestra distribución”, explica David Rifel.

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Pan GRUPO BIMBO S.A. DE C.V. Inversión

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