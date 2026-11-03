La empresa, que atiende principalmente tiendas de conveniencia, autoservicios y el canal hard discount, alista una expansión para triplicar su capacidad productiva hacia 2030.

La panificadora contempla ampliar su oferta hacia categorías como bollería, panes para hamburguesas y hot dogs, productos rellenos y coberturas de chocolate.

Para acompañar su crecimiento, se realizará una inversión por etapas, cuya primera fase contempla 40 millones de dólares para la instalación de líneas de producción, servicios e infraestructura de distribución.

“Venimos creciendo a doble dígito en los últimos 10 años y vemos una posibilidad de crecimiento bastante importante hasta el 2030”, explica David Rifel Auvert, director de Administración y Finanzas de Rifel y presidente del Consejo de Administración.

El directivo señala que la expansión apunta a acompañar tanto el crecimiento de sus clientes como el de la marca, con un plan de ampliaciones aproximadamente cada dos años para aumentar la capacidad de producción y responder a la demanda que todavía tiene un amplio potencial de desarrollo en México.

La industria de panificación en México alcanzó un valor de mercado de 55,300 millones de dólares en 2025, de acuerdo con Euromonitor International .

La consultora señala que el país es el mercado más grande de productos de panificación en América Latina y que Grupo Bimbo es el principal productor, con 13.4% del valor total de producción de la industria.

Rifel adapta sus productos a cada cliente

La flexibilidad en la fabricación es uno de los diferenciadores con los que Rifel busca ganar terreno en el mercado. La empresa trabaja con clientes de distintos canales de distribución y adapta sus productos a los requerimientos de cada uno, desde el peso de las piezas hasta la cantidad de relleno y el tipo de empaque.