En México conviven actualmente cuatro generaciones de conectividad móvil, 2G, 3G, 4G/LTE y 5G . Esta coexistencia explica por qué un teléfono compatible con la quinta generación no necesariamente permanece conectado a ella durante todo el día. La tecnología todavía tiene una disponibilidad limitada frente a las redes anteriores, cuya infraestructura alcanza una mayor parte del territorio nacional.

De acuerdo con cifras de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), la cobertura de 5G en el país es de 38.2%, mientras que la de 4G alcanza 94.6% y la de 3G llega a 93.1%.

La diferencia significa que, cuando un usuario sale de una zona con cobertura 5G, su teléfono puede conectarse automáticamente a una red 4G o incluso 3G para mantener el servicio. El cambio no necesariamente representa una interrupción, sino un mecanismo para conservar la conectividad cuando la tecnología más avanzada no está disponible.

La batería también resiente los cambios de red

Los saltos entre generaciones de conectividad no solo se reflejan en el indicador que aparece en la pantalla. También pueden tener efectos en el consumo energético de los teléfonos inteligentes.

De acuerdo con el estudio Consumo de batería de los sistemas 4G/5G, cuando un dispositivo cambia entre generaciones de red, sus componentes de comunicación deben adaptarse a las nuevas condiciones de conexión. Este proceso puede incrementar el gasto de batería, particularmente cuando la señal es débil o el equipo busca constantemente una red disponible.

El consumo también depende de la configuración de la infraestructura, la intensidad de la señal y las actividades que realiza el usuario. Por ello, aunque los teléfonos incorporen baterías de mayor capacidad, su autonomía no depende exclusivamente de las características del dispositivo, sino también de la estabilidad de la cobertura móvil.

La tecnología 5G, por ejemplo, puede demandar más energía en determinadas condiciones, aunque el consumo no es necesariamente mayor en todos los escenarios. La configuración de la red y la calidad de la señal influyen en el desempeño energético del equipo.