La distribución del mercado cambió respecto a 2024, tras la aprobación de la reforma en telecomunicaciones. En el primer trimestre de ese año, Telcel tenía 56.8% de participación, mientras AT&T alcanzaba 15%, Telefónica 15% y Bait 9%. Al cierre de 2024, la participación de Telcel había bajado incluso a 54.9%, mientras Bait había crecido hasta 11.8%.



El avance de Telcel se produce en medio de la salida del país de sus principales competidores. Telefónica vendió su operación a Oxio, cuyo acuerdo aún atraviesa su proceso de cambio de propietario. AT&T, por su parte, pactó la venta de su negocio a Televisa, una operación que permanece bajo el escrutinio de la Comisión Nacional Antimonopolios (CNA).

Adolfo Cuevas, especialista en telecomunicaciones y expresidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), considera que las decisiones de salida pudieron afectar el desempeño comercial de ambos operadores antes de concretar sus transacciones.

“Eso pudo incidir en una provisión del servicio menos atractiva para sus usuarios y potenciales clientes y eso pudo contribuir de manera más directa a favorecer la posición de Telcel”, consideró el especialista.

Sin embargo, el exfuncionario de IFT aseguró que la actual fortaleza de Telcel, en términos de participación de mercado, aún no constituye un problema de precios para los usuarios. “El efecto podría verse más adelante, pero aún es hipotético”.

Cambio de regulador

El cambio en las participaciones también coincide con la transformación del modelo de supervisión de las telecomunicaciones. La desaparición del IFT y la creación de la CRT modificaron la distribución de responsabilidades entre las autoridades encargadas de regular el sector.

La CRT apenas comienza a operar bajo su nueva estructura y, a diferencia de su antecesor, ya no concentra las facultades de competencia económica, que fueron trasladadas a la Comisión Nacional Antimonopolios (CNA).

Jesús Romo, analista de la consultora GlobalData y especialista en telecomunicaciones, explica que, aunque ha transcurrido un año desde la eliminación del IFT, la transición institucional todavía no termina de consolidarse.

“Esta redistribución de atribuciones representa un cambio en el esquema de supervisión del sector”, aseguró Romo.