Aeroméxico aprovecha sus rutas comerciales para llevar aguacates, limones y paquetes de e-commerce a Europa y Asia
La aerolínea utiliza las bodegas de sus 171 aviones para transportar mercancías, un negocio que le generó 1,400 mdp en el último trimestre y que crecerá hasta 6% el próximo año, apoyado en nuevas rutas internacionales.
La exportación de aguacates, mangos y limones mexicanos está encontrando un espacio en los aviones de Aeroméxico. En las bodegas que se encuentran debajo de sus asientos también viajan perecederos y miles de paquetes que deben llegar a los consumidores lo antes posible. La aerolínea aprovecha su red de rutas comerciales para desarrollar un negocio que ya genera más de 1,400 millones de pesos trimestrales.
En el tercer trimestre, Aeroméxico Cargo facturó 1,419.5 millones de pesos, un crecimiento de 18.5% respecto al mismo periodo de 2021, último año con información financiera pública antes de que la aerolínea suspendiera su cotización en bolsa. En lo que va de 2026, el segmento registra un avance de 9.7%.
Publicidad
Aunque el transporte de pasajeros sigue siendo el corazón del negocio —con ingresos por 18,936 millones de pesos durante el tercer trimestre—, la carga permite aprovechar la infraestructura, los vuelos y las rutas que la compañía ya tiene en operación.
Movimiento de perecederos
El movimiento de estos alimentos depende de los ciclos agrícolas. Mientras la temporada del aguacate llega a su recta final, la del mango comienza entre febrero y marzo. El limón, en cambio, mantiene una demanda más constante durante el año, lo que permite sostener el flujo de mercancías sin depender de una ventana de cosecha tan acotada.
“Ahorita, por ejemplo, estamos justo ya en la recta final del manejo del aguacate. Un aguacate que vuela principalmente a Europa. En febrero y marzo entramos a la temporada del mango, así que también es moverlo a Europa y Asia. El tema de limón que es un producto, digamos, más noble en el sentido de que tiene temporalidad no tan marcada, sino es a lo largo de todo el año”, explica Alejandro Méndez, vicepresidente senior de Aeroméxico Cargo.
La actividad agrícola mexicana representa una oportunidad para la división de carga de la aerolínea, que busca aprovechar tanto los productos que salen del país como las mercancías que llegan del extranjero. En lo que va de 2026, el segmento registra un crecimiento de 9.7%, mientras que para el próximo año la compañía espera avanzar hasta 6%, impulsada, entre otros factores, por la apertura de nuevas rutas internacionales.
Entre ellas están Guadalajara-París y Ciudad de México-Milán, dos conexiones que pueden ampliar las opciones para movilizar mercancías entre México y Europa. La expectativa de crecimiento no depende únicamente de las exportaciones agrícolas. El comercio electrónico también gana terreno como una fuente de actividad para la compañía.
El reto de acomodar la carga
A diferencia de las aerolíneas dedicadas exclusivamente al transporte de mercancías, Aeroméxico utiliza los espacios disponibles en los aviones que también movilizan pasajeros. Su flota de 171 aeronaves funciona como una red de transporte de carga, aunque cada operación exige calcular cuánto peso puede llevar cada unidad sin comprometer el vuelo.
Méndez compara esta tarea con armar un Lego. La división debe acomodar las solicitudes de mercancías en los espacios disponibles de cada avión, una operación que depende del modelo de aeronave, las condiciones del trayecto y las necesidades de combustible.
En los Embraer 190 puede transportar hasta 1.5 toneladas de carga; en los Boeing 737, hasta 3.5 toneladas, y en los Boeing 787, hasta 30 toneladas. Sin embargo, esas capacidades no siempre están disponibles en su totalidad.
Publicidad
Si las condiciones meteorológicas anticipan un vuelo complicado, por ejemplo, la aeronave puede necesitar más combustible. Ese peso adicional obliga a reducir la cantidad de mercancías que puede transportar, por lo que la capacidad de carga cambia de un vuelo a otro.
La logística también debe responder a las necesidades particulares de los productos. Los perecederos requieren condiciones específicas de conservación, mientras que otros envíos, como los relacionados con el comercio electrónico, dependen de la velocidad de traslado.
En este último segmento, Aeroméxico identifica una oportunidad en los vuelos de primera hora de la mañana, denominados segmentos 0 y 1. La intención es aprovechar las salidas tempranas para que los paquetes lleguen a sus destinos y puedan entregarse a los compradores el mismo día, en línea con las promesas de rapidez de las plataformas de comercio electrónico.
Más espacio para las mercancías
El crecimiento del negocio también ha obligado a Aeroméxico a ampliar su infraestructura de almacenamiento y manejo de mercancías. La pandemia de covid-19 marcó un cambio en esta operación, cuando la aerolínea comenzó a transportar vacunas y equipos médicos que exigían condiciones especiales de conservación.
Esa actividad llevó a la compañía a obtener certificaciones bajo los estándares de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) para movilizar este tipo de productos y a incorporar cámaras de refrigeración en sus almacenes. Desde entonces, ha seguido invirtiendo en espacios de frío y congelación para atender las necesidades de distintos tipos de mercancías.
El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), su principal centro de operaciones, concentra buena parte de esa expansión. Hace dos años, Aeroméxico habilitó nuevos espacios en la terminal capitalina, una reorganización que le permitió incrementar 37% su capacidad operativa en almacén.
“Nos tuvimos que hacer chiquitos en la parte de oficinas. Tuvimos que hacer una planta alta que nos permitió, entre otras cosas, liberar el espacio suficiente para crecer. Crecimos 37%, más de una tercera parte en cuanto a capacidad operativa en el almacén. La respuesta a este crecimiento ha sido inyectarle tecnología, crecer en infraestructura”, comenta Méndez.
Hoy Aeroméxico Cargo cuenta actualmente con 34 almacenes en México y espera sumar cuatro más el próximo año. En el ámbito internacional, su operación alcanza 32 destinos distribuidos en 20 países.