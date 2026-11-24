Aunque el transporte de pasajeros sigue siendo el corazón del negocio —con ingresos por 18,936 millones de pesos durante el tercer trimestre—, la carga permite aprovechar la infraestructura, los vuelos y las rutas que la compañía ya tiene en operación.

La actividad agrícola mexicana representa una oportunidad para la división de carga de la aerolínea. (Tzuara de Luna)





Movimiento de perecederos

El movimiento de estos alimentos depende de los ciclos agrícolas. Mientras la temporada del aguacate llega a su recta final, la del mango comienza entre febrero y marzo. El limón, en cambio, mantiene una demanda más constante durante el año, lo que permite sostener el flujo de mercancías sin depender de una ventana de cosecha tan acotada.

“Ahorita, por ejemplo, estamos justo ya en la recta final del manejo del aguacate. Un aguacate que vuela principalmente a Europa. En febrero y marzo entramos a la temporada del mango, así que también es moverlo a Europa y Asia. El tema de limón que es un producto, digamos, más noble en el sentido de que tiene temporalidad no tan marcada, sino es a lo largo de todo el año”, explica Alejandro Méndez, vicepresidente senior de Aeroméxico Cargo.

Aeroméxico amplió sus instalaciones para ampliar sus capacidades de carga. ( Tzuara de Luna)



La actividad agrícola mexicana representa una oportunidad para la división de carga de la aerolínea, que busca aprovechar tanto los productos que salen del país como las mercancías que llegan del extranjero. En lo que va de 2026, el segmento registra un crecimiento de 9.7%, mientras que para el próximo año la compañía espera avanzar hasta 6%, impulsada, entre otros factores, por la apertura de nuevas rutas internacionales .

Entre ellas están Guadalajara-París y Ciudad de México-Milán, dos conexiones que pueden ampliar las opciones para movilizar mercancías entre México y Europa. La expectativa de crecimiento no depende únicamente de las exportaciones agrícolas. El comercio electrónico también gana terreno como una fuente de actividad para la compañía.

El negocio de Aeroméxico que va más allá de movilizar pasajeros y crece a un ritmo de 9% (Tzuara De Luna)





El reto de acomodar la carga

A diferencia de las aerolíneas dedicadas exclusivamente al transporte de mercancías, Aeroméxico utiliza los espacios disponibles en los aviones que también movilizan pasajeros. Su flota de 171 aeronaves funciona como una red de transporte de carga, aunque cada operación exige calcular cuánto peso puede llevar cada unidad sin comprometer el vuelo.

Méndez compara esta tarea con armar un Lego. La división debe acomodar las solicitudes de mercancías en los espacios disponibles de cada avión, una operación que depende del modelo de aeronave, las condiciones del trayecto y las necesidades de combustible.

En los Embraer 190 puede transportar hasta 1.5 toneladas de carga; en los Boeing 737, hasta 3.5 toneladas, y en los Boeing 787, hasta 30 toneladas. Sin embargo, esas capacidades no siempre están disponibles en su totalidad.