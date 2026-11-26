Una primera ronda de 10,500 millones de dólares
La primera convocatoria mostró que existe interés privado por participar en este modelo. La CFE recibió 300 solicitudes de interés de empresas, pero después de revisar las propuestas adjudicó 38 proyectos que suman 8,025 megawatts de capacidad.
La inversión conjunta prevista para esas centrales asciende a 10,500 millones de dólares y se espera que entren en operación en 2029. Todas corresponden a generación fotovoltaica y eólica, una combinación que contrasta con la mayor diversidad tecnológica contemplada en la segunda ronda.
Entre las compañías que consiguieron contratos está Cubico Sustainable Investments, que obtuvo cinco proyectos para instalar 578 megawatts de generación renovable y 176 megawatts de almacenamiento en baterías. La inversión prevista ronda los 1,000 millones de dólares.
Los proyectos de Cubico se distribuirán en Tamaulipas, Nuevo León, Campeche y la península de Yucatán. En julio, Luz Elena González informó que la construcción de estas centrales estaba prevista para comenzar en diciembre de 2026.
Otra empresa identificada entre las participantes es Atlas Renewable Energy. Sin embargo, ni la CFE ni la Sener han publicado un listado completo de las compañías adjudicatarias, los proyectos y sus características. Tampoco se conoce qué desarrolladores están detrás de las 64 propuestas que siguen en evaluación.
Las garantías, una de las dudas de los inversionistas
Aunque la primera convocatoria recibió más de 300 manifestaciones de interés, el modelo no está libre de cuestionamientos. Empresas y especialistas del sector energético han señalado a Expansión, bajo condición de anonimato, dudas sobre la posibilidad de conseguir las cartas de garantía necesarias para financiar las centrales, debido a las condiciones contractuales que establece la CFE.
La Comisión sostiene que su participación como socia y el compromiso de comprar la electricidad durante un periodo de hasta 25 años son precisamente los elementos que deben dar certidumbre a los proyectos.
“Yo creo que lo más importante es la seguridad que te da ser el socio de CFE y que tienes garantizada la venta de energía. Eso yo creo que es lo que debe dar certeza y eso se ve reflejado también porque para integrar precisamente los esquemas mixtos se tiene que crear un vehículo financiero (…) y la verdad es que ahorita los socios que ya tenemos están muy avanzados los proyectos y no han tenido problemas financieramente para obtener su recurso”, aseguró Calleja.
La segunda convocatoria permitirá medir si esas condiciones son suficientes para atraer nuevos capitales y convertir las 64 propuestas en centrales eléctricas. También pondrá a prueba la capacidad de la CFE para cubrir las necesidades regionales de generación mediante asociaciones con privados, en un esquema en el que la empresa estatal mantiene el control estratégico de la infraestructura y asegura para sí la energía producida.