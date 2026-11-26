La apuesta es ampliar la capacidad de generación eléctrica sin que la CFE tenga que financiar por sí sola la construcción de todas las centrales. Para ello, la compañía estatal busca asociarse con desarrolladores privados que aporten los recursos y construyan la infraestructura, mientras la Comisión participa como socia y garantiza la compra de electricidad durante la vigencia del contrato.

Los 64 proyectos todavía no tienen asegurada su adjudicación. La cifra corresponde a propuestas preseleccionadas que siguen bajo evaluación y no existe información oficial sobre cuántas recibirán finalmente el visto bueno ni sobre la capacidad que terminará incorporándose al sistema eléctrico. El proceso está en una etapa de aclaraciones y, aunque inicialmente se esperaba conocer los resultados a mediados de noviembre, el calendario se recorrió.

Una fuente consultada por Expansión estima que el fallo podría anunciarse a mediados de diciembre, siempre que no surjan nuevos contratiempos. Otras previsiones apuntan a que la resolución podría extenderse hasta enero de 2027.

Los 64 proyectos en evaluación se sumarían a los 38 adjudicados en la primera convocatoria, con lo que el esquema alcanzaría 102 centrales. Esa es precisamente la cantidad que Luz Elena González, titular de la Secretaría de Energía (Sener), ha mencionado al referirse a los proyectos mixtos seleccionados, aunque sin precisar públicamente su distribución ni capacidad.

El segundo llamado no significa que la CFE esté abriendo indiscriminadamente nuevas oportunidades para instalar centrales. La ubicación es uno de los criterios centrales, pues la Comisión busca cubrir los puntos donde identificó necesidades de generación y donde existe infraestructura para conectar las nuevas plantas.

“La segunda convocatoria es únicamente para donde quedaron esos huecos (de la primera) y que es donde hay necesidad de llenar y que además tenemos que considerar técnicamente que sean viables de conectar. No es nada más que yo quiera poner una central en algún lugar, sino que sea rentable, donde la CFE la necesita y que tengamos manera de conectarla”, explicó Emilia Calleja, directora general de la CFE, en una entrevista realizada el 13 de octubre.

El diseño de los contratos también define el atractivo del negocio para los inversionistas. Los acuerdos tendrán una duración de entre 20 y 25 años, periodo en el que las empresas podrán recuperar los recursos destinados a construir las centrales y vender la electricidad a la CFE. Al terminar ese plazo, las instalaciones pasarán a formar parte de los activos de la empresa estatal.