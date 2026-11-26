La cartera reúne iniciativas que, de concretarse, añadirían entre 10,000 y 12,000 MW a la matriz energética estatal. Los proyectos están en distintas etapas de desarrollo y buscan incorporarse a dos mecanismos de participación privada contemplados en la planeación eléctrica nacional.

“Nuevo León tiene alrededor de 25 proyectos estratégicos de generación renovable a gran escala, entre eólica y solar, que se buscan instalar en el estado. Nos encantaría que se diera porque aseguraría nuestra seguridad energética como estado en los próximos 10 años”, explicó Daniel Sada, director general de la Agencia de Energías Renovables de Nuevo León, en entrevista con Expansión.

El funcionario detalló que al menos 15 de estas iniciativas buscan participar en el esquema de proyectos mixtos, mientras que las 10 restantes corresponden a desarrolladores privados que participan en los proyectos estratégicos alineados con la planeación vinculante del sector eléctrico.

“Somos el estado que más proyectos puso en la mesa para este esquema (de mixtos) para la primera y segunda convocatoria”, destacó durante el Mexico C&I Greenovation Summit 2026, organizado por Huawei.

Un primer proyecto mixto

De las iniciativas presentadas, Nuevo León ya tiene autorizado un primer proyecto bajo el esquema mixto de la primera convocatoria. Se trata de una ampliación de 300 MW que complementará una central de generación existente.

El avance es todavía limitado frente al potencial de la cartera estatal. Para la segunda convocatoria de proyectos mixtos, que continúa en desarrollo, Sada estima que podrían consolidarse entre tres y seis iniciativas adicionales.

“Si todo se da como nosotros consideramos, podríamos llegar a añadir alrededor de 3,000 megawatts adicionales de energía renovable de los proyectos que hoy están participando”, añadió.

Actualmente la capacidad instalada del estado está conformada por poco más de 8,500 megawatts, pero su consumo ronda los 5,500 megawatts, lo que lo convierte en un estado superavitario con 3,000 megawatts que se envían a otros estados.

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