Monterrey.- Nuevo León busca incorporar hasta 12,000 megawatts (MW) de capacidad de generación renovable mediante una cartera de 25 proyectos eólicos y solares que buscan avanzar dentro de los esquemas de inversión impulsados por el gobierno federal. La apuesta pretende ampliar la oferta eléctrica del estado y garantizar el suministro que demandarán sus actividades industriales durante la próxima década.
Nuevo León busca desarrollar hasta 25 nuevas centrales de energías renovables
La cartera reúne iniciativas que, de concretarse, añadirían entre 10,000 y 12,000 MW a la matriz energética estatal. Los proyectos están en distintas etapas de desarrollo y buscan incorporarse a dos mecanismos de participación privada contemplados en la planeación eléctrica nacional.
“Nuevo León tiene alrededor de 25 proyectos estratégicos de generación renovable a gran escala, entre eólica y solar, que se buscan instalar en el estado. Nos encantaría que se diera porque aseguraría nuestra seguridad energética como estado en los próximos 10 años”, explicó Daniel Sada, director general de la Agencia de Energías Renovables de Nuevo León, en entrevista con Expansión.
El funcionario detalló que al menos 15 de estas iniciativas buscan participar en el esquema de proyectos mixtos, mientras que las 10 restantes corresponden a desarrolladores privados que participan en los proyectos estratégicos alineados con la planeación vinculante del sector eléctrico.
“Somos el estado que más proyectos puso en la mesa para este esquema (de mixtos) para la primera y segunda convocatoria”, destacó durante el Mexico C&I Greenovation Summit 2026, organizado por Huawei.
Un primer proyecto mixto
De las iniciativas presentadas, Nuevo León ya tiene autorizado un primer proyecto bajo el esquema mixto de la primera convocatoria. Se trata de una ampliación de 300 MW que complementará una central de generación existente.
El avance es todavía limitado frente al potencial de la cartera estatal. Para la segunda convocatoria de proyectos mixtos, que continúa en desarrollo, Sada estima que podrían consolidarse entre tres y seis iniciativas adicionales.
“Si todo se da como nosotros consideramos, podríamos llegar a añadir alrededor de 3,000 megawatts adicionales de energía renovable de los proyectos que hoy están participando”, añadió.
Actualmente la capacidad instalada del estado está conformada por poco más de 8,500 megawatts, pero su consumo ronda los 5,500 megawatts, lo que lo convierte en un estado superavitario con 3,000 megawatts que se envían a otros estados.
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Los retos para lograr las centrales
La incorporación de nuevas centrales no depende únicamente de la disponibilidad de desarrolladores o de los recursos para construirlas. Los proyectos también deben demostrar que pueden conectarse a la infraestructura eléctrica y que su ubicación es compatible con las necesidades del sistema.
Sada reconoció que existen retos importantes para desarrollar simultáneamente una cantidad significativa de nuevas centrales, aunque destacó el trabajo que realizan la Comisión Federal de Eletricidad (CFE) y la Secretaría de Energía (Sener) para facilitar su incorporación.
“Sabemos que hay todo un tema dentro de la planeación vinculante porque no puede llegar cualquier proyecto e instalarse donde quiere, tiene que haber una consistencia y una viabilidad y esa es nuestra labor, ver cómo sí se logra esa viabilidad”, señaló.
Uno de los principales pendientes está en las redes de transmisión y distribución, cuya capacidad debe crecer para recibir y transportar la electricidad de los nuevos proyectos.
En este punto, el gobierno estatal mantiene conversaciones con la CFE y la Sener para revisar las obras de reforzamiento que se solicitan a los desarrolladores privados como condición para conectar sus centrales.
La intención, explicó Sada, es que esas inversiones no se conviertan en costos que comprometan la rentabilidad de los proyectos, sino que también representen mejoras útiles para la infraestructura eléctrica del estado.
Huawei ve oportunidades en el mercado industrial
El desarrollo de nueva infraestructura energética también abre oportunidades para empresas que ofrecen soluciones de generación solar y almacenamiento eléctrico. Una de ellas es Huawei, que ha fortalecido su presencia en México mediante su división Digital Power.
Zhou Bo, director general de Huawei Digital Power México, explicó que Monterrey se ha convertido en un punto estratégico para la compañía, desde donde mantiene operaciones permanentes y promueve soluciones energéticas para distintos sectores.
La empresa identifica oportunidades comerciales principalmente entre las compañías manufactureras, que buscan alternativas para gestionar sus necesidades de electricidad y avanzar en sus objetivos de sostenibilidad.
“Aquí vemos muchas oportunidades comerciales para el sector manufacturero. El año pasado cooperamos con varios socios como Pepsico, Nestlé y muchas fábricas”, explicó durante su participación en el foro.
La oferta también incluye soluciones para aeropuertos, centros comerciales y tiendas minoristas, entre otros negocios, con proyectos que deben adaptarse a los requerimientos de consumo de cada instalación.
Bo señaló que las políticas del gobierno mexicano relacionadas con la energía solar y la incorporación de baterías han contribuido al crecimiento de las oportunidades para la compañía.
Su expectativa es ampliar los proyectos con clientes industriales durante los próximos dos años. “Espero que para 2027 y 2028 lograr más casos de éxito en el sector manufacturero”, concluyó.