Dish, la empresa de televisión de paga satelital filial de MVS Comunicaciones, solicitó su entrada a concurso mercantil para reestructurar sus deudas con acreedores. La petición fue recibida por el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles de la Ciudad de México, a cargo de Tessy del Rocío Covarrubias Torres.
Dish recurre a concurso mercantil tras perder clientes en medio del avance del streaming
De acuerdo con fuentes con conocimiento del tema, entre los motivos para solicitar la reestructura financiera se encuentra un adeudo de 220 millones de pesos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), además de los compromisos pendientes con otros acreedores.
Felipe Chao, vicepresidente de noticias y relaciones institucionales de MVS, explicó a Expansión que la empresa tomó la decisión de recurrir al mecanismo de concurso mercantil para preservar el valor de la compañía, fortalecer su estructura financiera y favorecer la continuidad operativa y la viabilidad del negocio en el largo plazo.
La decisión, sostuvo, se debió a que la industria de televisión de paga, tanto en México como a nivel internacional, atraviesa una profunda transformación estructural, derivada de la evolución tecnológica, la creciente oferta de plataformas digitales y los cambios en los hábitos de consumo de contenidos audiovisuales.
Sin embargo, la empresa evitó detallar las obligaciones específicas que enfrenta o precisar el impacto individual de los factores financieros, comerciales y fiscales en su situación actual, al argumentar que lo hace “por respeto al procedimiento y a las partes involucradas”.
“Nuestra prioridad continúa siendo mantener la prestación de nuestros servicios, la atención a nuestros suscriptores y las relaciones comerciales con nuestros proveedores y socios estratégicos”, enfatizó el directivo.
José Sagredo, abogado especialista en concursos mercantiles del despacho GLZ, explicó que hasta ahora no es posible cuantificar la deuda total, así como el número total de acreedores debido a que el proceso aún está en una etapa de preconcurso concursal.
Sin embargo, aseguró que la jueza primera ya dictó medidas cautelares como evitar el embargo de bienes y el congelamiento de cuentas.
Ahora, la jueza deberá designar a un visitador del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles ( IFECOM), quien se encargará de realizar las diligencias necesarias para evaluar la situación financiera de Dish , verificar sus activos y pasivos, así como determinar su estado contable.
Con base en los resultados de esta revisión, la jueza resolverá si la empresa cumple con los requisitos legales para ser declarada en concurso mercantil.
“Hasta ahora no se ha designado al visitador y es probable por la llegada de las vacaciones decembrinas que la solución de la jueza suceda entre enero y febrero”, aseguró Sagredo.
El abogado especialista en concursos mercantiles explicó que la decisión de Dish de solicitar una reestructura financiera no significa que la empresa esté encaminada a la quiebra. Por el contrario, señaló que recurrir a este mecanismo puede ser una de las decisiones financieras y jurídicamente más acertadas para reorganizar sus obligaciones, recuperar estabilidad y evitar llegar a una situación de insolvencia.
¿Qué es un concurso mercantil?
El concurso mercantil es un mecanismo que permite a las empresas reordenar sus obligaciones bajo supervisión judicial, garantizando la continuidad de las operaciones y el cumplimiento de sus compromisos comerciales, laborales y regulatorios.
El proceso es conducido por un conciliador que está a cargo de proponer el reconocimiento de los créditos de cada uno de los acreedores, es decir, cuánto han invertido cada uno en la compañía, con la finalidad de determinar la deuda total que tiene la empresa. También dentro de sus funciones está el ajuste de la deuda de la empresa a la que representa.
La figura del concurso mercantil permite a las empresas preservar su viabilidad financiera, y en algunos casos, lograr nuevas inyecciones de capital.
Un ejemplo es Altán Redes. Después de reestructurar su deuda con 120 acreedores, la empresa consiguió financiamiento de la banca de desarrollo, así como de proveedores y accionistas, por 388.1 millones de dólares. Los recursos le permitieron asegurar la operación de su red, de la que dependen actualmente 150 Operadores Móviles Virtuales (OMV).
La masificación del streaming golpea el negocio de Dish
La crisis financiera de Dish se inserta en un cambio de consumo en donde la masificación de las plataformas de streaming debilitó el negocio tradicional de televisión restringida vía satélite. Empresas como Dish enfrentan un mercado en el que los usuarios tienen cada vez más alternativas para acceder a películas, series y eventos deportivos sin contratar un servicio de televisión de paga.
La pérdida de usuarios refleja la presión sobre el negocio de la compañía. Al primer trimestre de este año, Dish contabilizó 923,638 suscriptores, una cifra inferior al millón.
Aunque el dato no puede compararse con el del año pasado, debido a que la empresa no entregó su información al entonces Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), frente al mismo periodo de 2024 representa una caída de 25.2% respecto a los 1.2 millones de usuarios registrados entonces.
La contracción también se refleja en sus resultados financieros. Entre 2020 y 2024, los ingresos de Dish disminuyeron 73.3%, de acuerdo con los últimos datos disponibles del IFT.
Jesús Romo, analista de la consultora GlobalData, explicó que las empresas de televisión restringida vía satélite enfrentan desafíos adicionales debido a que el mercado de suscripciones atraviesa un periodo de cambios acelerados por las nuevas formas de distribución de contenidos.
Una de las desventajas del modelo satelital es que requiere la instalación de una antena receptora en los hogares para acceder a la programación. En contraste, las plataformas de streaming permiten consumir contenidos a través de internet y dispositivos conectados, sin necesidad de instalaciones adicionales, lo que facilita su contratación y uso.
Esta diferencia puede convertirse en una barrera para que empresas como Dish amplíen su base de suscriptores, particularmente entre usuarios que viven en inmuebles donde instalar una antena resulta complicado o incluso imposible.
“Hay usuarios que, por ejemplo, no pueden colocar una antena debido a que residen en departamentos donde resulta casi imposible instalarla, o en algunas residencias observamos que, en ocasiones, este tipo de instalaciones puede resultar poco compatible con las estructuras de vivienda”, explicó Romo.
Dish buscó opciones para revertir el efecto del streaming
Ante la transformación del mercado, Dish buscó diversificar su oferta mediante paquetes que integraban televisión de paga, plataformas de streaming y telefonía móvil, a través de su marca FreedomPop. Sin embargo, esta estrategia no logró revertir las dificultades de su negocio tradicional.
La razón es que la televisión de paga ha perdido relevancia como una opción central de entretenimiento para una parte de los consumidores, que ahora pueden contratar directamente servicios como Netflix o Prime Video y elegir los contenidos que desean ver. A su vez, la incorporación de líneas móviles a los paquetes ya no garantiza la permanencia de los usuarios ni compensa la pérdida de atractivo de la televisión satelital.
Otro desafío para Dish es la migración de contenidos hacia nuevos canales de distribución. La televisión restringida ha perdido paulatinamente programación, particularmente deportiva , conforme las empresas de entretenimiento han apostado por desarrollar sus propias plataformas de streaming para distribuir sus producciones.
Un ejemplo es la pérdida de la programación de Fox Sports en Dish en 2022, luego de que la compañía deportiva impulsara su propia estrategia de distribución digital. Este tipo de movimientos reduce los contenidos exclusivos que tradicionalmente daban valor a los paquetes de televisión de paga y presiona a operadores como Dish a competir por suscriptores en un mercado donde las opciones de entretenimiento están cada vez más fragmentadas.
Romo explicó que antes la televisión restringida era percibida como un servicio de valor agregado, capaz de justificar instalaciones y adecuaciones en los hogares. Pero ese beneficio ya no resulta tan diferencial frente a las opciones digitales y las plataformas de entretenimiento en streaming.
Dish enfrenta el reto de reestructurar sus finanzas en un mercado que ha cambiado las reglas del negocio de la televisión de paga. La pérdida de suscriptores, la reducción de ingresos y la creciente competencia de las plataformas digitales evidencian las presiones sobre su modelo tradicional de distribución satelital.
El concurso mercantil representa ahora una oportunidad para reorganizar sus obligaciones financieras y buscar la viabilidad de sus operaciones, aunque el desafío de fondo será recuperar su competitividad y adaptarse a los nuevos hábitos de consumo de entretenimiento.