De acuerdo con fuentes con conocimiento del tema, entre los motivos para solicitar la reestructura financiera se encuentra un adeudo de 220 millones de pesos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), además de los compromisos pendientes con otros acreedores.

Felipe Chao, vicepresidente de noticias y relaciones institucionales de MVS, explicó a Expansión que la empresa tomó la decisión de recurrir al mecanismo de concurso mercantil para preservar el valor de la compañía, fortalecer su estructura financiera y favorecer la continuidad operativa y la viabilidad del negocio en el largo plazo.

La decisión, sostuvo, se debió a que la industria de televisión de paga, tanto en México como a nivel internacional, atraviesa una profunda transformación estructural, derivada de la evolución tecnológica, la creciente oferta de plataformas digitales y los cambios en los hábitos de consumo de contenidos audiovisuales.

Sin embargo, la empresa evitó detallar las obligaciones específicas que enfrenta o precisar el impacto individual de los factores financieros, comerciales y fiscales en su situación actual, al argumentar que lo hace “por respeto al procedimiento y a las partes involucradas”.

“Nuestra prioridad continúa siendo mantener la prestación de nuestros servicios, la atención a nuestros suscriptores y las relaciones comerciales con nuestros proveedores y socios estratégicos”, enfatizó el directivo.

José Sagredo, abogado especialista en concursos mercantiles del despacho GLZ, explicó que hasta ahora no es posible cuantificar la deuda total, así como el número total de acreedores debido a que el proceso aún está en una etapa de preconcurso concursal.

Sin embargo, aseguró que la jueza primera ya dictó medidas cautelares como evitar el embargo de bienes y el congelamiento de cuentas.

Ahora, la jueza deberá designar a un visitador del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles ( IFECOM), quien se encargará de realizar las diligencias necesarias para evaluar la situación financiera de Dish , verificar sus activos y pasivos, así como determinar su estado contable.

Con base en los resultados de esta revisión, la jueza resolverá si la empresa cumple con los requisitos legales para ser declarada en concurso mercantil.

“Hasta ahora no se ha designado al visitador y es probable por la llegada de las vacaciones decembrinas que la solución de la jueza suceda entre enero y febrero”, aseguró Sagredo.

El abogado especialista en concursos mercantiles explicó que la decisión de Dish de solicitar una reestructura financiera no significa que la empresa esté encaminada a la quiebra. Por el contrario, señaló que recurrir a este mecanismo puede ser una de las decisiones financieras y jurídicamente más acertadas para reorganizar sus obligaciones, recuperar estabilidad y evitar llegar a una situación de insolvencia.

¿Qué es un concurso mercantil?

El concurso mercantil es un mecanismo que permite a las empresas reordenar sus obligaciones bajo supervisión judicial, garantizando la continuidad de las operaciones y el cumplimiento de sus compromisos comerciales, laborales y regulatorios.

El proceso es conducido por un conciliador que está a cargo de proponer el reconocimiento de los créditos de cada uno de los acreedores, es decir, cuánto han invertido cada uno en la compañía, con la finalidad de determinar la deuda total que tiene la empresa. También dentro de sus funciones está el ajuste de la deuda de la empresa a la que representa.