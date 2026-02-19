Las nuevas reglas de Profeco para no repetir el escándalo BTS: precios claros y mapas a tiempo

Luego de las recientes polémicas en la venta de boletos para conciertos de artistas internacionales como BTS y Bad Bunny, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó nuevos lineamientos que deberán cumplir las empresas boleteras, entre ellas Ticketmaster.
La publicación se realizó este jueves en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y los lineamientos serán obligatorios para todo tipo de concierto, festival o espectáculo masivo en el país, con el objetivo de evitar abusos, prácticas irregulares y afectaciones a los consumidores durante los procesos de venta.