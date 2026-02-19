Las nuevas reglas de Profeco para no repetir el escándalo BTS: precios claros y mapas a tiempo

Los nuevos lineamientos para la venta de boletos

Entre las principales obligaciones que deberán cumplir promotores y empresas boleteras destacan:

Publicar, con al menos 24 horas de anticipación a la venta, los datos completos del evento: fecha, lugar, artistas, horarios, términos y condiciones.

Mostrar el mapa del evento con las secciones claramente identificadas y el número de asientos disponibles en cada una.

Informar el precio total por sección, sin cargos ocultos, incluyendo impuestos, comisiones y cualquier otro costo, sin modificaciones al momento de la compra.

Avisar con al menos 24 horas de anticipación cualquier modificación en las condiciones o características anunciadas.

Informar los mecanismos de devolución. En caso de cancelación, el reembolso deberá ser por el monto total pagado y, cuando aplique, con una compensación mínima del 20%.