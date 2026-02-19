Publicidad

Las nuevas reglas de Profeco para no repetir el escándalo BTS: precios claros y mapas a tiempo

Tras las polémicas por BTS y Bad Bunny, Profeco impone nuevas reglas a las boleteras: precios claros, sin cargos ocultos, reembolsos y control de la reventa.
jue 19 febrero 2026 04:31 PM
Boletos de BTS 2026 en México: fechas de venta y cómo conseguir la membresía ARMY
Las reglas aplican a todas las boleteras, incluidas empresas como Ticketmaster. (Matt Winkelmeyer/Getty Images)

Luego de las recientes polémicas en la venta de boletos para conciertos de artistas internacionales como BTS y Bad Bunny, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó nuevos lineamientos que deberán cumplir las empresas boleteras, entre ellas Ticketmaster.

La publicación se realizó este jueves en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y los lineamientos serán obligatorios para todo tipo de concierto, festival o espectáculo masivo en el país, con el objetivo de evitar abusos, prácticas irregulares y afectaciones a los consumidores durante los procesos de venta.

Los nuevos lineamientos para la venta de boletos

Entre las principales obligaciones que deberán cumplir promotores y empresas boleteras destacan:

Publicar, con al menos 24 horas de anticipación a la venta, los datos completos del evento: fecha, lugar, artistas, horarios, términos y condiciones.

Mostrar el mapa del evento con las secciones claramente identificadas y el número de asientos disponibles en cada una.

Informar el precio total por sección, sin cargos ocultos, incluyendo impuestos, comisiones y cualquier otro costo, sin modificaciones al momento de la compra.

Avisar con al menos 24 horas de anticipación cualquier modificación en las condiciones o características anunciadas.

Informar los mecanismos de devolución. En caso de cancelación, el reembolso deberá ser por el monto total pagado y, cuando aplique, con una compensación mínima del 20%.

ticketmaster-bts-en-mexico.jpg
Reglas de Profeco tras el escándalo BTS: precios claros y mapas a tiempo en conciertos (Facebook / Ticketmaster México - BTS (방탄소년단) )

Claridad en servicios adicionales

La Profeco también estableció que las boleteras deben ser claras y transparentes respecto a los servicios adicionales y los paquetes que se ofrezcan para los conciertos. En específico, los lineamientos señalan lo siguiente:

Los servicios adicionales opcionales no podrán incluirse de forma automática; cualquier cargo extra deberá ser elegido expresamente por la persona consumidora.

Los paquetes VIP deberán detallar de manera clara, completa y verificable todos los servicios incluidos antes de la compra.

En el caso de filas virtuales, turnos electrónicos o procesos automatizados, deberá advertirse que el acceso a estos sistemas no garantiza la obtención de boletos.

La Profeco podrá requerir información y documentación para verificar el cumplimiento de los lineamientos, y las infracciones serán sancionadas conforme a la ley.

boletos
México

Profeco multará a Ticketmaster con 5mpd por infracción en la venta de boletos de BTS

El caso BTS en México

La venta de boletos para los conciertos de BTS en México generó una fuerte polémica por la altísima demanda, las fallas percibidas en la compra y la reventa a precios elevados.

Ticketmaster afirmó que el proceso fue correcto y lo atribuyó al desbalance entre oferta y demanda: 2.1 millones de personas intentaron comprar 136,400 boletos para tres fechas en el Estadio GNP. La empresa negó el uso de tarifa dinámica y condenó la reventa ilegal.

Netflix transmitirá en vivo el concierto del regreso de BTS a los escenarios: acá los detalles
Música

Netflix transmitirá en vivo concierto de regreso de BTS a los escenarios: acá los detalles

Tras las quejas, la Procuraduría Federal del Consumidor anunció acciones contra la boletera, lo que impulsó nuevos lineamientos para regular la venta de boletos en espectáculos masivos.

Incluso, la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó al gobierno de Corea del Sur gestionar más fechas de BTS en México, ante la magnitud del interés y el descontento de miles de fans, sin que hasta el momento haya habido una respuesta oficial.

