¿Cuándo se pagan las utilidades 2026? Esta es la fecha límite

Trabajadores en México reciben cada año el reparto de utilidades de las empresas donde laboran. Estas son las fechas límite para recibir el pago en 2026.
vie 06 marzo 2026 10:01 AM
Este ingreso adicional forma parte de los derechos establecidos en la Ley Federal del Trabajo (LFT) y busca que quienes contribuyen a la actividad productiva reciban una parte de los beneficios obtenidos. (Expansión|Gemini)

Cada año, millones de trabajadores en México esperan el pago de las utilidades, una prestación laboral que reconoce la participación de los empleados en las ganancias que generan las empresas. Este ingreso adicional forma parte de los derechos establecidos en la Ley Federal del Trabajo (LFT) y busca que quienes contribuyen a la actividad productiva reciban una parte de los beneficios obtenidos.

El periodo en que las empresas comienzan a realizar este reparto está muy cerca por lo que surge una duda frecuente entre los trabajadores: cuándo se pagan las utilidades 2026.

¿Qué son las utilidades y por qué se reparten?

Es un mecanismo que busca contribuir a la redistribución de la riqueza y promover la justicia social, además de incentivar la productividad entre los trabajadores. Según el Servicio de Administración Tributaria (SAT), este beneficio representa una retribución al esfuerzo de las personas que obtienen ingresos por salarios.

La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que las empresas deben destinar el 10% de su utilidad fiscal —es decir, las ganancias obtenidas después del pago de impuestos— para distribuirlas entre los trabajadores.

Cantidad que recibe cada empleado se determina considerando distintos factores relacionados con su participación en la actividad de la empresa.

¿Cuándo se pagan las utilidades en 2026?

De acuerdo con la LFT, la fecha límite para recibir el reparto de utilidades depende del tipo de patrón para el que trabaja cada persona.

Quienes laboran para una empresa o persona moral, el pago debe realizarse a más tardar el 30 de mayo, considerando las ganancias que el patrón declara ante las autoridades fiscales durante marzo.

Cuando el patrón es persona física el reparto de utilidades debe entregarse a más tardar el 29 de junio, de acuerdo con las ganancias declaradas en abril.

¿Cómo se calcula el monto de las utilidades?

La distribución del reparto de utilidades toma en cuenta diversos elementos vinculados con el trabajo realizado durante el año.

Entre los factores que influyen en el cálculo se encuentran:

- Las horas trabajadas por cada empleado.

- Los días laborados durante el año, incluyendo incapacidades, periodos de maternidad, vacaciones, permisos y días feriados.

- El nivel de ingresos de cada trabajador.

A partir de estos criterios se reparte el porcentaje de utilidades que corresponde a los empleados de la empresa.

¿Quiénes tienen derecho a recibir utilidades?

Tienen derecho a recibir esta prestación los trabajadores que hayan laborado al menos 60 días para un patrón durante el año correspondiente y que perciban sus ingresos mediante nómina.

Sin embargo, la legislación laboral establece algunas excepciones. Entre quienes no reciben utilidades se encuentran:

- Directores

- Administradores

- Gerentes generales

- Socios y accionistas de la empresa

- Trabajadores eventuales que hayan laborado menos de 60 días en el año

- Prestadores de servicios profesionales

¿Qué hacer si no recibes el pago de utilidades?

Los trabajadores cuentan con un plazo de un año para reclamar el pago de utilidades en caso de no recibir esta prestación o si se les entrega de forma incompleta.

Este periodo comienza a contarse a partir del día siguiente a la fecha límite establecida para el pago.

De acuerdo con la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), los patrones que no cumplan con esta obligación en tiempo y forma pueden hacerse acreedores a sanciones y multas conforme a lo que establece la legislación laboral.

Para realizar una queja ante la autoridad y recibir ayuda puedes contactar a la autoridad a través de los teléfonos 800 71 72 942 y 800 91 17 877.

