SAT cambia de horario en sus oficinas debido a los trámites para la declaración anual, ¿cómo quedó?

Horario ampliado del SAT

El SAT informó que el horario se amplió desde el miércoles 22 y se extenderá al jueves 30 de abril, en un horario de atención de 9:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes, en las 169 oficinas que hay en territorio nacional. El objetivo es apoyar a las y los contribuyentes en la presentación de la Declaración Anual 2025 de personas.

Se debe acudir con una cita previa la cual se puede solicitar en el siguiente enlace: https://citas.sat.gob.mx/

En caso de que los contribuyentes no hagan la declaración anual se le impondrán sanciones de acuerdo con los artículos 81, fracción I, y 82, fracción I del Código Fiscal de la Federación, se impondrán multas de 2,050 a 25,360 pesos por cada una de las obligaciones no declaradas en el informe.

El Código señala que las autoridades podrán exigir su cumplimiento, además de imponer la multa hasta en tres ocasiones, otorgando 15 días entre cada requerimiento.

“Si no se atienden los requerimientos se impondrán las multas correspondientes que, tratándose de declaraciones, será una multa por cada obligación omitida”, señala la fracción I del artículo 41.

Sin embargo, el pago de las multas no exime la obligación de presentar la declaración.