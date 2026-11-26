¿Qué días no deben descontarse en el cálculo del aguinaldo?
El artículo 170, en sus fracciones II y V, establece que los periodos de descanso pre y postnatales por maternidad se deben computar como días trabajados. Mientras que el artículo 132 fracción XXVII Bis, indica que el permiso de paternidad también cuenta como tiempo efectivamente laborado.
La incapacidad por riesgo de trabajo, al derivar de un accidente o enfermedad laboral, no interrumpe la antigüedad ni reduce los días efectivamente trabajados.
Por ello, todos estos escenarios no deben generar una reducción en el cálculo y pago del aguinaldo, pues ésto representaría una falta grave por parte del patrón.
¿Te pueden descontar aguinaldo por préstamos o deudas?
Debido a que el que el aguinaldo goza de las mismas normas protectoras que el salario, las reducciones por descuentos permitidos se rigen bajo las mismas reglas. En ese sentido, es el artículo 110 de la LFT el que establece los lineamientos para saber si existen o no descuentos.
De acuerdo con este artículo, los descuentos en el cálculo del aguinaldo están prohibidos salvo en los siguientes casos:
- Pago de deudas contraídas con el patrón por anticipo de salarios (por ejemplo, si pediste un adelanto de aguinaldo), pagos hechos con exceso al trabajador, errores, pérdidas, averías o adquisición de artículos producidos por la empresa o establecimiento.
- Pago de abonos para cubrir préstamos provenientes del Infonavit destinados a la adquisición, construcción, reparación, ampliación o mejoras de casas habitación o al pago de pasivos adquiridos por estos conceptos. Asimismo, a aquellos trabajadores que se les haya otorgado un crédito para la adquisición de viviendas ubicadas en conjuntos habitacionales.
- Pago de pensiones alimenticias en favor de acreedores alimentarios, decretado por la autoridad competente.