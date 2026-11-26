¿Quiénes tienen derecho a recibir aguinaldo?

De acuerdo a lo establecido en el artículo 87 de la LFT, todos los trabajadores tienen derecho a recibir un aguinaldo anual equivalente a por lo menos 15 días de salario (algunas empresas optan por otorgar el equivalente a 30 o 40 días), el cual deberá pagarse antes del 20 de diciembre.

Aquellos trabajadores que no hayan cumplido un año completo de servicio también tienen derecho a esta prestación, aunque el monto será proporcional a los días que se han trabajado, por lo que puede ser menor a los 15 días de salario.

¿Te pueden descontar aguinaldo por faltas o incapacidades?

Si bien la LFT no permite aplicar multas o descuentos sobre el aguinaldo por faltar al trabajo, el cálculo sí puede verse afectado cuando la ausencia suspende la relación laboral, es decir, escenarios en los que el trabajador deja de estar obligado a prestar su servicio y el patrón deja de estar obligado a pagar el salario.

Estos únicos escenarios se encuentran enmarcados en el artículo 42 de la misma LFT, siendo los siguientes.

La enfermedad contagiosa del trabajador.

La incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituya un riesgo de trabajo.

La prisión preventiva del trabajador seguida de sentencia absolutoria. Si el trabajador obró en defensa de la persona o de los intereses del patrón, éste tendrá la obligación de pagar los salarios que hubiese dejado de percibir aquél.

El arresto del trabajador.

El cumplimiento de los servicios y el desempeño de los cargos mencionados en el artículo 5o de la Constitución, y el de las obligaciones consignadas en el artículo 31, fracción III de la misma Constitución.

La designación de los trabajadores como representantes ante los organismos estatales, Juntas de Conciliación y Arbitraje, Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas y otros semejantes.

La falta de los documentos que exijan las Leyes y reglamentos, necesarios para la prestación del servicio, cuando sea imputable al trabajador.