¿Afecta al mercado mexicano el techo de deuda de Estados Unidos?

¿Qué es el techo de deuda?

El techo de deuda, como su nombre lo indica, es el límite que tiene Estados Unidos para endeudarse. El último monto aprobado fue de 31.4 billones de dólares, un monto que ya se alcanzó en enero

Por reglamentación, antes de pedir más dinero, el Congreso debe aprobar que se aumente ese techo de deuda. El problema es que hay una división entre el presidente de ese país (Joe Biden) que es demócrata y el Congreso, que es en su mayoría Republicano.

Si no llegan a un acuerdo, Estados Unidos no puede pedir más dinero prestado, por lo que el gobierno no podría pagar algunas facturas. Los analistas de CiBanco explican que lo primero que sucedería es enviar a los “trabajadores no esenciales a casa (suspendidos de sueldo para ahorrar dinero) y, finalmente, deja de pagar a los acreedores”.

El lunes, el presidente Joe Biden y el líder republicano en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, no pudieron llegar a un acuerdo el lunes sobre cómo elevar el techo de deuda del gobierno a sólo 10 días de un posible impago.

Sin embargo, ambas partes hicieron hincapié en la necesidad de evitar el impago con un acuerdo bipartidista y dijeron que seguirían hablando, dejando a los inversionistas cautos a la hora de hacer grandes apuestas en cualquier sentido.