El precio del oro roza los 5,600 dólares ante las amenazas de Trump contra Irán

Favorecido además por la debilidad del dólar, el interés por los metales preciosos, considerados inversiones refugio en tiempos de incertidumbre en los mercados, también hizo que el valor de la plata lograra un pico momentáneo.

El oro llegó a subir más de 300 dólares en un momento dado de la jornada, hasta superar los 5,595 dólares la onza, después de que Trump afirmara que Teherán debía negociar un acuerdo sobre su programa nuclear, que Occidente cree que tiene como objetivo la fabricación de una bomba atómica.

"Esperemos que Irán se siente rápidamente a la mesa y negocie un acuerdo justo y equitativo —SIN ARMAS NUCLEARES— que sea bueno para todas las partes. El tiempo se acaba, ¡es realmente esencial!", escribió el magnate republicano en su red Truth Social.

"¡El próximo ataque será mucho peor! No dejen que eso vuelva a suceder", añadió, en referencia a los bombardeos estadounidenses contra varias plantas atómicas iraníes en junio.

Un grupo de ataque naval estadounidense que Trump describió como una "armada", liderado por el portaviones USS Abraham Lincoln, se encuentra ahora en aguas de Oriente Medio.