Acciones armamentistas suben más de 50% tras retorno de Trump

El iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA), principal fondo cotizado de Defensa en Estados Unidos, reportó un rendimiento de 9.25% del 31 de diciembre de 2025 al 3 de febrero de 2026, tras un 2025 excepcional, con cerca de 49% a un año al cierre de 2025, según un reporte de Black Rock.

En los listados sectoriales, ITA aparece como el ETF de mayor tamaño del nicho aeroespacial y de defensa en Estados Unidos, con activos cercanos a 14,780 millones de dólares y un retorno a un año de 50.50%.

¿Nuevo régimen o sobreajuste? La tesis de “gasto sostenido”

En entrevista con Expansión, León Harari (Axxets) sostiene que el alza “no puede explicarse únicamente por factores coyunturales” y que el mercado está empezando a poner precio a un cambio de prioridades como más gasto en defensa, tecnología militar e innovación, bajo un entorno de fragmentación geopolítica que se volvió persistente.

BlackRock, por ejemplo, incluyó “defense” como uno de los ejes de su Thematic Outlook 2026 y subrayó la convergencia entre IA y seguridad (“compute & conflict”), con un giro de la defensa hacia espacio, automatización y tecnología avanzada. Por lo cual no solamente las acciones dedicadas a armas serán beneficiadas, sino otros nichos del sector tecnológico.