El rally en ETFs ligados a defensa y armas se consolidó desde la llegada de Donald Trump a su segundo mandato. Con rendimientos superiores al 50% desde la inauguración de su gobierno, los analistas señalan que este sector ya representa un instrumento de diversificación de portafolios de mediano plazo. Entre los factores se encuentra un histórico repunte de los presupuestos militares entre las principales potencias y una transformación tecnológica en el concepto de Defensa.
Acciones armamentistas suben más de 50% tras retorno de Trump
El iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA), principal fondo cotizado de Defensa en Estados Unidos, reportó un rendimiento de 9.25% del 31 de diciembre de 2025 al 3 de febrero de 2026, tras un 2025 excepcional, con cerca de 49% a un año al cierre de 2025, según un reporte de Black Rock.
En los listados sectoriales, ITA aparece como el ETF de mayor tamaño del nicho aeroespacial y de defensa en Estados Unidos, con activos cercanos a 14,780 millones de dólares y un retorno a un año de 50.50%.
¿Nuevo régimen o sobreajuste? La tesis de “gasto sostenido”
En entrevista con Expansión, León Harari (Axxets) sostiene que el alza “no puede explicarse únicamente por factores coyunturales” y que el mercado está empezando a poner precio a un cambio de prioridades como más gasto en defensa, tecnología militar e innovación, bajo un entorno de fragmentación geopolítica que se volvió persistente.
BlackRock, por ejemplo, incluyó “defense” como uno de los ejes de su Thematic Outlook 2026 y subrayó la convergencia entre IA y seguridad (“compute & conflict”), con un giro de la defensa hacia espacio, automatización y tecnología avanzada. Por lo cual no solamente las acciones dedicadas a armas serán beneficiadas, sino otros nichos del sector tecnológico.
Europa se rearma
Más allá de Estados Unidos, en la Unión Europea, el gasto de defensa subió a 343,000 millones de euros en 2024 y habría alcanzado 381,000 millones en 2025, mientras que la inversión en defensa marcó récord y apuntaba a seguir creciendo, según datos de la Agencia Europea de Defensa (EDA) y el Consejo de la Unión Europea.
En los mercados, tras el anuncio de Trump de una propuesta de presupuesto militar de 1.5 billones de dólares, las acciones europeas de defensa tocaron máximos y el sector ganó tracción con el argumento de mayor demanda y más autonomía estratégica.
De tanques a algoritmos
Harari plantea que este ciclo no se concentraría en equipo pesado, sino en una transformación del concepto de defensa que ahora incluye IA, automatización, ciberseguridad e infraestructura digital crítica.
Según Wellington Management, en un análisis para inversionistas institucionales sobre 2026, enumeró justamente esa dirección: más gasto en defensa y un enfoque de seguridad nacional “profundizado”, especialmente alrededor de IA y tecnologías emergentes.
En otras palabras, el mercado no solo compra un “riesgo geopolítico”, sino una cadena de valor más amplia, que va desde fabricantes tradicionales hasta proveedores de software, sensores, datos, satélites y ciber, apunta Harari.
No obstante, el experto ve una “ventana táctica” y un ciclo de tres años como escenario base, más que una tendencia garantizada por una década.
Además, el comportamiento reciente sugiere que la geopolítica puede volverse “telón de fondo” sin necesariamente disparar un “risk-off” permanente. Pues pese a eventos de alto voltaje al inicio de 2026, como la intervención de Estados Unidos en Venezuela, los mercados globales mostraron resiliencia, pese a que algunos inversionistas advertían que el riesgo geopolítico podría estar subestimado.