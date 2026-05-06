Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Mercadotecnia

Panam se reinventa con estudiantes de la Ibero para conquistar a la Gen Z

Para la marca, acercarse a las universidades parece funcionar como una manera de entrar ahí sin perder el ADN que la hizo reconocible durante décadas.
mié 06 mayo 2026 09:48 AM
Panam entra al salón de clases para dejar atrás la nostalgia y conectar con nuevos consumidores
Estudiantes de diseño de la Universidad Iberoamericana desarrollaron tres colecciones de ropa y calzado junto a Panam como parte de la colaboración con la marca mexicana. (Expansión)

Panam sabe que ha vivido en un lugar cómodo. La marca de tenis mexicanos admite que por años ha estado asociada a generaciones que crecieron con ella, a un símbolo reconocible y a un consumo ligado más al recuerdo que a la conversación actual de moda.

Ahora quiere salir de ahí y para hacerlo, decidió entrar a un espacio poco habitual para las marcas de consumo, el salón de clases.

Por primera vez, Panam colaboró con estudiantes de diseño de la Universidad Iberoamericana en un proyecto donde desarrollaron tres colecciones de ropa y calzado, a fin de incorporar nuevas miradas creativas dentro de la marca y acercarse a consumidores más jóvenes.

Publicidad

Pero la decisión no surgió de una campaña publicitaria, sino de una inquietud interna. Paola Reglín, directora de relaciones públicas y marketing de Panam, asegura que desde hace varios años buscaban una manera distinta de conectar con nuevas audiencias.

Recomendamos:

Panam pone en juego su histórica mexicaneidad y mira al K-pop para mantenerse vigente
Mercadotecnia

Panam redefine su mexicaneidad y apuesta por el K-pop para llegar a más jóvenes

“La idea era involucrarnos con estudiantes que nos pudieran aportar esta mirada joven y actual de cómo ven la moda en México”, explica. “Como marca a veces no ves lo que está pasando con el consumidor real. Qué mejor que tener a ese consumidor involucrado desde raíz dentro de la compañía”.

El proyecto tomó cerca de ocho meses entre conversaciones, desarrollo y coordinación con la universidad. Aunque arrancó desde el área de diseño de moda, la marca planea ampliar el modelo hacia otras disciplinas, como publicidad o arquitectura.

Reglín reveló en entrevista que actualmente están en pláticas con la Universidad de la Comunicación, a fin de colaborar con estudiantes de Publicidad y explorar incluso un rebranding de la marca.

Los esfuerzos de Panam se deben a que las marcas de consumo enfrentan el reto de mantenerse relevantes frente a generaciones que ya no responden igual a la publicidad tradicional ni a los códigos aspiracionales de antes.

“La tendencia la están siguiendo los chicos. Ellos hicieron una investigación de tendencias 2027 y 2028 y venía mucho toda esta parte oversize, por eso vimos looks más amplios y baggy”, detalla Reglin.

Cada vez más empresas buscan acercarse al consumidor desde espacios donde todavía se construyen tendencias, conversaciones y referencias culturales. En el caso de Panam, el objetivo también pasa por modificar la percepción que existe alrededor de la marca.

“Todavía nos miran como esa marca de nostalgia y queremos desmarcarnos ya de eso”, dice Reglin. “Panam ahora es moda mexicana vanguardista, de calidad y con diseño joven. Queremos que la gente vea hacia dónde está evolucionando la marca”.

Panam quiere desmarcarse de la nostalgia porque esa percepción la mantiene ligada principalmente a consumidores que crecieron con la marca, mientras las nuevas generaciones consumen moda desde códigos distintos, más vinculados con tendencias, identidad y autenticidad.

Publicidad

La colaboración con estudiantes forma parte de esa estrategia para dejar de ser vista únicamente como un símbolo retro y posicionarse como una marca mexicana de moda contemporánea, capaz de conectar con consumidores jóvenes desde el diseño y no solo desde el recuerdo.

Bajo esta línea, Reglín considera que las marcas competidoras suelen apostar por diseñadores consolidados o colaboraciones más seguras, pero a Panam trabajar directamente con estudiantes la ayuda a acercarse al consumidor real desde otra perspectiva.

“Para nosotros, incorporar jóvenes en decisiones creativas representa una ventaja de negocio. La colaboración con la Ibero funcionó como un ejercicio de observación para la propia marca, ya que pudimos ver cómo consumen los jóvenes, qué referencias tienen y cómo se relacionan con la moda mexicana”, comparte la CMO de la marca.

Las colecciones más aterrizadas comercialmente llegarán a tiendas hacia finales de año y estarán disponibles principalmente en puntos de venta de Ciudad de México y área metropolitana, además de comercio electrónico.

El proyecto no contempla pagos directos para los estudiantes debido a lineamientos académicos de la universidad, aunque las participantes podrán integrarse a programas de verano dentro de Panam e incluso trabajar con la marca.

Publicidad

Tags

Mercadotecnia

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad