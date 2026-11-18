“Soy totalmente Palacio” es mucho más que un eslogan publicitario. Con el paso de los años, la frase se ha instalado en la cultura popular mexicana, ha trascendido generaciones y hasta ha inspirado parodias, homenajes e intentos de imitación.

Pero detrás de uno de los lemas más reconocibles de la publicidad mexicana hay una historia poco conocida que tiene como protagonista a Alberto Baillères González , uno de los empresarios más influyentes del país.

El empresario estaba tan convencido del potencial de la frase que temía que marcas como Coca-Cola o Corona se adelantaran y la registraran antes que El Palacio de Hierro, por lo que pidió protegerla cuanto antes.

Aunque la familia Baillères no fundó El Palacio de Hierro, su llegada como propietaria marcó un antes y un después en la historia de la tienda departamental. Bajo su dirección, el negocio se transformó y consolidó su posición en el mercado. El famoso eslogan fue parte de esa evolución y terminó por convertirse en uno de los mayores aciertos de su estrategia de mercadotecnia.