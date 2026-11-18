“Soy totalmente Palacio” es mucho más que un eslogan publicitario. Con el paso de los años, la frase se ha instalado en la cultura popular mexicana, ha trascendido generaciones y hasta ha inspirado parodias, homenajes e intentos de imitación.
El empresario estaba tan convencido del potencial de la frase que temía que marcas como Coca-Cola o Corona se adelantaran y la registraran antes que El Palacio de Hierro, por lo que pidió protegerla cuanto antes.
Aunque la familia Baillères no fundó El Palacio de Hierro, su llegada como propietaria marcó un antes y un después en la historia de la tienda departamental. Bajo su dirección, el negocio se transformó y consolidó su posición en el mercado. El famoso eslogan fue parte de esa evolución y terminó por convertirse en uno de los mayores aciertos de su estrategia de mercadotecnia.
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Así fue como Alberto Baillères creó el eslogan “Soy totalmente Palacio”
El nacimiento de “ Soy totalmente Palacio” no fue resultado de meses de planeación ni de una estrategia publicitaria diseñada desde el principio. Surgió casi por accidente, durante una reunión en 1996 entre Alberto Baillères, los ejecutivos de El Palacio de Hierro y su agencia de publicidad, cuando buscaban renovar la imagen de la tienda departamental.
En 2013, durante una entrevista con el ITAM en la que repasó su trayectoria empresarial, Baillères contó que la campaña anterior, cuyo lema era “Lo último, lo diferente”, llevaba 13 o 14 años en circulación. Era momento de cambiar de rumbo y encontrar una frase que expresara algo más que la oferta comercial de la tienda.
Su intención era transmitir que comprar en El Palacio de Hierro representaba una experiencia y una manera particular de entender la vida. Mientras explicaba esa idea durante la reunión, encontró las palabras que buscaba.
“Yo dije: ‘Lo que quiero es que en la publicidad se plasme que El Palacio de Hierro es una experiencia de compra, que es una forma de vivir, es una forma de ver las cosas diferente, que ir a El Palacio de compras es ser totalmente Palacio’”, recordó.
Entonces, interrumpió su explicación al darse cuenta de que acababa de encontrar el eslogan. “De repente, me paré en seco y dije el slogan ‘ Soy Totalmente Palacio: that's it, eso va a ser’”, relató.
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El secreto de mercadotecnia que convirtió a “Soy totalmente Palacio” en un fenómeno
Baillères estaba convencido de que la frase tenía potencial para convertirse en una marca por sí misma. Por eso, pidió registrarla cuanto antes para evitar que otra empresa se adelantara. Su preocupación quedó plasmada en una advertencia que hizo durante aquella reunión: “Porque si nos la gana la Coca-Cola o la Corona o cualquier otra marca sería lamentable”.
El empresario había encontrado una frase que, además de sintetizar la identidad que quería transmitir para El Palacio de Hierro, podía perdurar más allá de una campaña publicitaria. “Es una frase maravillosa y, además, puede durar muchísimos años”, aseguró.
Parte de su fortaleza estaba en que no hablaba de un producto específico ni estaba dirigida a un solo perfil de consumidor. Podía representar por igual a mujeres, hombres, jóvenes, adultos mayores e incluso niños. Era una frase breve, fácil de recordar y lo suficientemente amplia para que distintos públicos pudieran identificarse con ella.
En otras palabras, el eslogan reunía tres elementos que Baillères buscaba para la marca: identidad, recordación y amplitud. No se limitaba a promocionar una tienda departamental, sino que invitaba a los consumidores a identificarse con una experiencia de compra y una forma de ver la vida.
El resultado superó las expectativas. Baillères calificó la campaña como un éxito y aseguró que su publicidad alcanzó los mayores niveles de recordación frente a sus competidores. Incluso consideraba que otras empresas del sector habían comenzado a seguir o imitar la fórmula.
“Esta campaña ha sido un exitazo. La recordación de nuestra publicidad es la mejor, comparada con nuestra competencia. Pensamos que algunos comerciantes nos han ido siguiendo o copiando un poco”, contó en aquella entrevista.
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La familia Baillères no fundó El Palacio de Hierro, pero lo convirtió en un imperio
La oportunidad llegó por medio de Ernesto Couttolenc, entonces director general de la tienda, quien buscó a la familia para ofrecerle el control de la compañía. Durante la revisión financiera previa a la operación, Alberto encontró incluso lingotes de oro guardados en las bóvedas del almacén.
Pero el hallazgo más importante estaba en el propio negocio. La sucursal de Durango apostaba por la calidad, mientras que la emblemática tienda del Centro Histórico se había convertido en un establecimiento de descuento, con carritos de supermercado, cajas registradoras y pasillos que poco tenían que ver con una tienda departamental.
Baillères decidió cambiar ese rumbo. Después de estudiar los modelos comerciales de Estados Unidos y Europa, apostó por abandonar el formato de descuento y orientar la compañía hacia un segmento de mayor calidad, con una oferta comercial y una experiencia de compra diferenciadas.
La transformación también implicó renovar la imagen de la empresa. En los años noventa llegó “Soy Totalmente Palacio”, una frase que terminó por convertirse en uno de los activos más reconocibles de la compañía y en una pieza central de su estrategia de marca.
A la evolución de las tiendas se sumaron nuevos conceptos, como Casa Palacio, y la modernización de sus sucursales. Así, el grupo amplió su oferta y consolidó una posición propia dentro del mercado departamental mexicano.
Actualmente, el grupo está encabezado por Alejandro Baillères Gual, hijo de Alberto Baillères, quien falleció el 2 de febrero de 2022, a los 90 años, en Ciudad de México. Tras su muerte, la familia Baillères mantuvo el control del conglomerado, que conserva una posición relevante en el comercio departamental y entre los grandes grupos empresariales del país.
¿Por qué El Palacio de Hierro tiene pocas tiendas?
El Palacio de Hierro no busca competir con Liverpool o Sears por el número de sucursales. Su estrategia se concentra en operar grandes almacenes en ciudades y zonas comerciales donde existe una masa crítica de consumidores con alto poder adquisitivo. De ahí que, aunque cuenta con 22 establecimientos en México, solo 15 sean tiendas departamentales; el resto corresponde a formatos como boutiques, outlets y Casa Palacio.
La diferencia también está en la inversión que exige cada formato. Abrir una tienda departamental implica disponer de grandes superficies comerciales, mantener inventarios amplios de marcas nacionales e internacionales y ofrecer servicios que requieren una infraestructura difícil de replicar en cualquier ciudad. Por ello, la compañía privilegia la consolidación de sus tiendas en mercados estratégicos antes que una expansión acelerada por el territorio nacional.
Para ampliar su presencia sin depender exclusivamente de grandes almacenes, el grupo también desarrolla formatos especializados. En 2025, por ejemplo, alcanzó 156 boutiques independientes, una red que le permite acercarse a más consumidores sin reproducir el tamaño y los costos de una tienda departamental.
Más de dos décadas después de su creación, “Soy totalmente Palacio” sigue siendo la expresión más reconocibles de la identidad comercial de la compañía. La frase consiguió algo que pocas campañas publicitarias logran: trascender la promoción de productos y asociar el nombre de una tienda con un estilo de vida y una identidad de consumo.
El Palacio de Hierro ha cambiado, sus formatos comerciales han evolucionado y el grupo continúa bajo el liderazgo de una nueva generación de la familia Baillères. Sin embargo, el eslogan permanece como uno de los legados más visibles de Alberto Baillères y de su apuesta por convertir una tienda departamental en una marca con personalidad propia.