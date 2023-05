Allanan la casa de Bolsonaro por un caso sobre certificados de vacunación falsos

Los supuestos datos falsos de vacunación de Bolsonaro habrían sido cargados en el sistema de salud pública antes de su viaje a Estados Unidos, y luego eliminados, según TV Globo.

¿Cómo reaccionó Bolsonaro?

El exmandatario ultraderechista (2019-2022) confirmó el registro de su residencia en Brasilia y acusó a las autoridades de intentar "fabricar un caso" en su contra.

"Nunca me pidieron el certificado de vacuna en ningún lugar y no hay adulteración de mi parte. No me vacuné, punto, eso nunca lo negué", aseguró en declaraciones a periodistas frente a su vivienda en la capital brasileña.

Bolsonaro, de 68 años, dijo que la policía también incautó su teléfono celular e inspeccionó los registros de vacunación de su familia.

"Así que estoy realmente sorprendido por el allanamiento y las incautaciones", señaló. Y agregó: "Todos los ciudadanos son iguales. Pero hacer un registro e incautación de la casa de un expresidente para fabricar un caso…”.

El exgobernante, no obstante, sí recordó que su esposa Michelle se vacunó durante un viaje a Estados Unidos en septiembre de 2021.