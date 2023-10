¿Palestina es un Estado? Depende de a quién le preguntes

El segundo punto, el fáctico, se refiere principalmente al monopolio de las labores de seguridad de su población y de su soberanía. Y aquí es donde más flaquea la calidad de Estado de Palestina.

“Es un hecho nada más que es un Estado que existe de libre pero no de facto porque en realidad no tiene la capacidad para hacer valer su soberanía. El principio básico para hacer valer tu soberanía es que puedas defender la integridad territorial y a tu población. Entonces, como uno de los países que no reconocen a Palestina es Israel, este no le reconoce el derecho a defenderse o, por ejemplo, a tener fuerzas armadas permanentes entonces de facto no no es un Estado”, dice Berea.

Mapa de Palestina en el tiempo

La historia de Palestina es muy antigua. Los primeros vestigios de poblaciones humanas en este territorio datan de 12,000 años antes de nuestra era, explica Gilberto Conde, Profesor-Investigador del Centro de Estudios de Asia y África del Colmex.

El investigador explica que el nombre Palestina fue dado por el imperio romano cuando conquistó este lugar, en los primeros años de nuestra era. Entonces la mayoría de lo población era judía, pero después de convirtieron al cristianismo. Varios siglos más tarde, también en la zona surgió el Islam, al que algunos habitantes también se convirtieron.