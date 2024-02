¿Cómo cambiarían las guerras en Ucrania y Gaza con Trump en la Casa Blanca?

En su discurso durante un mitin político el sábado en Carolina del Sur, Trump mencionó una conversación con un gobernante de la OTAN, sin precisar quién.

"Uno de los presidentes de un gran país se levantó y dijo 'Bueno señor, si no pagamos y Rusia nos ataca ¿Nos protegerá?", contó el magnate antes de revelar su respuesta: "No, no les protegería, de hecho animaría (a Rusia) a hacer lo que les de la gana. Deben pagar sus deudas”.

El pilar fundamental sobre el que se apoya toda la OTAN es la idea de la defensa colectiva de todos sus integrantes, concepto plasmado en el famoso Artículo 5 de su tratado constitutivo.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que los comentarios de Trump eran "espantosos y peligrosos", y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, alertó en X que un escenario como el propuesto por Trump "socava toda nuestra seguridad, incluida la de Estados Unidos”.

El jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, dijo este lunes que la OTAN "no puede ser una alianza militar que funcione dependiendo del humor del presidente de Estados Unidos".

"¡Seamos serios! La OTAN no puede ser una alianza 'a la carta'", comentó, para añadir que no pretendía "perder el tiempo comentando cualquier idea tonta que surja durante esta campaña en Estados Unidos”,

Durante su mandato, Trump alegadamente consideró sacar a su país de la OTAN, y criticó agriamente a miembros como Alemania por quedar muy por debajo del objetivo de gastar el 2% del PIB en defensa.