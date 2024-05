Stormy Daniels cruza acusaciones con la defensa de Donald Trump en juicio

La abogada Susan Necheles mostró a los jurados dos declaraciones que Daniels firmó en 2018 en las que negaba haber tenido una aventura con Trump. En ese momento, Daniels aún estaba sujeta a un acuerdo de confidencialidad al que llegó con el exabogado de Trump, Michael Cohen, para no hablar del encuentro antes de las elecciones de 2016 a cambio de 130,000 dólares.

"Seamos claros, yo no escribí esto", dijo Daniels. "Me lo dieron y me dijeron que tenía que firmarlo”.

El abogado de Daniels en ese momento, Keith Davidson, testificó anteriormente en el juicio que la declaración fue diseñada para ser técnicamente precisa al descartar una aventura sin negar un encuentro sexual individual.

¿Qué testificó Stormy Daniels sobre Donald Trump?

En un esperado testimonio en el día 13 del juicio por pagos a cambio de confidencialidad, celebrado el martes, Daniels le dijo a un jurado de Nueva York que tuvo relaciones sexuales con Trump en 2006, pero que estaba decidida a mantener el incidente en privado después de haber sido amenazada en un estacionamiento en 2011.

La mujer testificó que cambió de opinión durante la candidatura presidencial de Trump en 2016, cuando el republicano enfrentó múltiples acusaciones de mala conducta sexual.

"Mi motivación no era el dinero, sino hacer pública la historia", dijo.

Daniels, de 45 años, habló en detalle sobre el encuentro, que finalmente condujo al primer juicio penal de un expresidente estadounidense. Trump se declaró inocente de los cargos de falsificar registros comerciales para encubrir el pago de dinero a Daniels para que guardase silencio.