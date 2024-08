¿La mpox puede convertirse en una pandemia? Esto es lo que sabemos

En una rueda de prensa celebrada el lunes, el ministro de Salud de la República Democrática del Congo, Samuel Roger Kamba Mulamba, dijo que Japón y Estados Unidos se habían comprometido a suministrar vacunas al Congo.

"Acabamos de terminar las conversaciones con USAID y el gobierno estadounidense (...) Espero que la semana que viene podamos ver llegar las vacunas", dijo a la prensa.

Su llegada ayudaría a resolver una enorme desigualdad que dejó a los países africanos sin acceso a las dos inyecciones utilizadas en un brote mundial de viruela del mono en 2022, pese a que había muchas vacunas disponibles en Europa y Estados Unidos.

Fuera de los ensayos clínicos, ninguna de las vacunas ha estado disponible en el Congo ni en África, donde la enfermedad es endémica desde hace décadas.

“La vigilancia de la propagación de esta versión más grave del mpox también es esencial, teniendo en cuenta que muchos países no tienen capacidad para realizar pruebas generalizadas. Así que tendremos que confiar en los “casos sospechosos”, basados en una definición clínica, para seguir la pista de la epidemia”, dijo C Raina MacIntyre, Jefe del Programa de Bioseguridad del Instituto Kirby, de la Universidad de Nueva Gales del Sur en Sidney, en un artículo para The Conversation.

Con información de AFP