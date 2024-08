¿Por qué las candidaturas de Hillary Clinton y Kamala Harris no son iguales?

Kamala Harris es una especialista en romper techos de cristal. Su madre solía decirle, según recordó su hermana Maya en la Convención Nacional Demócrata, que se asegurara no solo de ser la primera, sino de no ser la última. Sin embargo, este no ha sido el énfasis de su campaña a la Casa Blanca.

Este discurso, de la ruptura del techo del cristal, apareció de todas maneras durante la convención demócrata. La candidata demócrata a la presidencia en 2016, Hillary Clinton, usó de nuevo esta imagen, que fue una de las que más utilizó durante su carrera a la presidencia.