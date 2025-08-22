Del palacio presidencial a la prisión, el destino de los mandatarios de Brasil

Desde 1985, cuando el país sudamericano recuperó la democracia tras décadas de dictadura militar, cuatro de los ocho presidentes brasileños han pasado un tiempo bajo arresto, mientras que otra de ellas fue destituida del cargo.

El caso más reciente es el del ultraderechista Jair Bolsonaro, actualmente en prisión domiciliaria por su presunta participación en un intento de golpe de Estado contra su sucesor.

Un sistema de contrapesos con poder, pero defectuoso

Casi desde el principio de la vida democrática de Brasil, los presidentes enfrentaron acusaciones. Fernando Collor de Mello, el primer presidente elegido de manera directa tras la dictadura, renunció a la mitad de su mandato luego de que el Parlamento le iniciara un proceso de destitución por corrupción pasiva.

El Congreso y la Suprema Corte han demostrado desde la década de 1980 que actuarían como un contrapeso del poder presidencial, luego de años de dictaduras donde el único poder al que se respondía era el ejecutivo.

“En términos del diseño suena muy bien, sin embargo, en términos de la aplicación política de decisiones congresionales, nos damos cuenta de que los límites y las posibilidades del ejercicio de la presidencia dependen finalmente de la composición del Congreso”, dice Erick Fernández, profesor de la Universidad Iberoamericana, en entrevista con Expansión.

Pone como ejemplo el caso de Dilma Rousseff, la única presidenta destituida en un juicio político. El especialista considera que en este caso el Congreso, especialmente el Senado, no hizo una investigación seria para sustentar la destitución contra la presidenta brasileña en 2016.

“Se trató de una constitutiva opositora que, más allá de una investigación real, verídica, clara, concreta sobre el uso presupuestal, fueron consideradas por el Congreso como solo los elementos válidos de la acusación que le hizo el Poder Judicial.