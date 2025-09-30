Los países que buscan aprovechar el talento que EU ahuyenta

Para los académicos y científicos extranjeros que buscan trabajar en las prestigiosas universidades estadounidenses o en los centros de investigación de agencias gubernamentales, el camino tampoco es sencillo. La administración actual recortó los fondos destinados a estas instituciones.

Sin embargo, mientras Estados Unidos se cierra al talento extranjero, con el argumento de mejorar las oportunidades de los profesionales estadounidenses para poder emplearse en sectores clave, o destinar los fondos a otras prioridades, como su cruzada contra la inmigración irregular, otros países buscan conquistar a profesionales de estas áreas.

Estos son algunos de los países que se frotan las manos ante la renuncia estadounidense al talento extranjero.

India

Los estudiantes y trabajadores de India están entre los más afectados por las medidas estadounidenses. Son los mayores destinatarios de la visas H-B1, así como uno de los primeros grupos de estudiantes extranjeros en Estados Unidos. Muchos de ellos buscan colocarse en el sector tecnológico estadounidense, que les ofrece sueldos competitivos.

Sin embargo, estas mismas empresas podrían acelerar el traslado de sus operaciones a india por las restricciones de Trump. Esto impulsará el crecimiento de los centros de capacidad global (CCG) que gestionan operaciones que van desde las finanzas hasta la investigación y el desarrollo, afirman economistas y expertos del sector.