Los CDC de EU modifican su sitio web para recoger posturas antivacunas

"No confíen en esta agencia"
Las modificaciones en el sitio web de los CDC provocaron indignación y temor entre científicos y figuras de la salud pública que llevan años combatiendo la desinformación.
"La instrumentalización de la información por los CDC está empeorando", declaró Demetre Daskalakis, exdirector de la división de la agencia dedicada a la vacunación y las enfermedades respiratorias, quien renunció a principios de año en señal de protesta.
"Esto es una emergencia de salud pública", afirmó en X, y comentó que el sitio web fue "actualizado para generar caos sin fundamento científico".
"NO CONFÍEN EN ESTA AGENCIA", recomendó.
"Exigimos a los CDC que dejen de malgastar recursos públicos en difundir afirmaciones falsas que siembran dudas sobre una de las mejores herramientas que tenemos para mantener a los niños sanos y en pleno desarrollo: la vacunación sistemática", reaccionó Susan Kressly, presidenta de la Academia Estadounidense de Pediatría.
Tras citar "40 estudios de alta calidad", la especialista afirmó que "la conclusión es clara e inequívoca: no existe ninguna relación entre las vacunas y el autismo".
El grupo antivacunas Children's Health Defense, por su parte, elogió las revisiones.
La directora ejecutiva de la organización, Mary Holland, dijo en X "gracias, Bobby", aludiendo al secretario de Salud. Kennedy fue fundador y presidente de la organización sin fines de lucro.