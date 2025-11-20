Los CDC de EU modifican su sitio web para recoger posturas antivacunas

Años de investigación demuestran que no existe un vínculo causal entre las vacunas y el autismo u otros trastornos del neurodesarrollo.

Pero Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud de Estados Unidos, difunde desde hace mucho tiempo afirmaciones inexactas que vinculan a ambos, y ahora ha insertado sus propias opiniones en las recomendaciones oficiales.

La página web de los CDC sobre vacunas y autismo había asegurado previamente que los estudios no demuestran "ningún vínculo entre recibir vacunas y desarrollar un trastorno del espectro autista", citando un conjunto de investigaciones de alta calidad, incluido un estudio de 2013 de la propia agencia.

Este texto refleja el consenso médico y científico, pero el sitio web recoge ahora información infundada según la cual esos estudios no descartan la posibilidad de que las vacunas infantiles causen autismo.

El texto revisado acusa a las autoridades sanitarias de haber ignorado la investigación que respalda esa relación y afirma que el Departamento de Salud inició una evaluación exhaustiva de las causas del autismo.

La falsa teoría que vincula la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola con el autismo proviene de un estudio publicado en 1998, luego retirado por incluir datos falsificados.

Sus resultados fueron refutados por investigaciones posteriores.