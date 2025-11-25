Publicidad

Internacional

Una decena de aerolíneas suspenden sus vuelos hacia y desde Venezuela

Al menos diez aerolíneas han cancelado o reprogramado sus salidas desde Caracas, después de que Estados Unidos les pidiera “extremar la precaución” por su despliegue militar en el Caribe.
mar 25 noviembre 2025 06:01 PM
Se ve un avión de Iberia Express en la pista del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en Madrid, España, el 27 de agosto de 2022.
La Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo indica que el país perdió 33 vuelos internacionales en los últimos días. (FOTO: Isabel Infantes/REUTERS)

Desde el fin de semana, diez aerolíneas han suspendido sus vuelos hacia y desde Venezuela después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) les pidiera “extremar la precaución” al sobrevolar ese país, en medio de la tensión por el despliegue militar en el Caribe.

La FAA estadounidense advirtió sobre el "deterioro de la situación de seguridad y el aumento de la actividad militar en Venezuela o sus alrededores" y señaló que las amenazas podrían representar riesgos para las aeronaves a cualquier altitud.

Estados Unidos movilizó al Caribe al portaviones más grande del mundo junto a una flotilla de buques de guerra y aviones caza para operaciones antidrogas, que el presidente venezolano Nicolás Maduro denuncia como una "amenaza" para forzar su derrocamiento.

Washington acusa a Maduro de liderar el supuesto Cartel de los Soles y el lunes lo designó como grupo terrorista. Venezuela calificó la designación como una "ridícula patraña”.

Las aerolíneas que suspendieron operaciones son Avianca, Latam, Iberia, Air Europa, TAP, Gol, Turkish Airlines, Caribbean Airlines, Plus Ultra y Láser.

33 vuelos internacionales cancelados

La Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo indica que el país perdió 33 vuelos internacionales en los últimos días.

El lunes, la aerolínea española Air Europa anunció la suspensión de sus cinco vuelos semanales entre Madrid y Caracas "hasta que las condiciones lo permitan" para su reanudación.

La aerolínea Plus Ultra también suspendió la misma ruta, según informaron medios españoles.

Durante el fin de semana, Iberia, la aerolínea española propiedad de IAG, anunció la suspensión de sus vuelos a Venezuela al menos hasta el 1 de diciembre. El último vuelo de esta aerolínea Caracas a Madrid despegó el sábado.

"La compañía evaluará la situación para decidir cuándo reanudar los vuelos a ese país", dijo a Reuters un portavoz de Iberia.

TAP Air Portugal confirmó la cancelación de sus vuelos programados para el sábado y el martes.

"Esta decisión surge tras la información emitida por las autoridades aeronáuticas de Estados Unidos, que indica que las condiciones de seguridad en el espacio aéreo venezolano no están garantizadas", declaró la compañía a Reuters.

GOL también informó que los vuelos previstos para el sábado y domingo fueron suspendidos.

Latam Airlines también suspendió sus vuelos del fin de semana.

Turkish Airlines canceló sus vuelos previstos hacia Venezuela entre el 24 y el 28 de noviembre, dijo Marisela de Loaiza, presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela. Otras líneas nacionales que también vuelan a Madrid suspendieron sus vuelos.

Los vuelos a Madrid de las aerolíneas venezolanas Láser y Estelar pautados para esta semana fueron reprogramados. Las compañías, sin embargo, mantienen sus conexiones a otros destinos.

El vuelo directo de Conviasa desde Ciudad de México a Caracas, partió este martes a las 16:00.

Aeronáutica Civil de Colombia dijo en un comunicado divulgado en su web que "la seguridad aérea es un principio intangible y no negociable. Estamos trabajando en estrecha colaboración con las aerolíneas para asegurar que, mientras se gestionan las implicaciones de este aviso internacional, se mantenga el máximo estándar de protección y mitigación de riesgos para todos los pasajeros y las tripulaciones".

Venezuela quiere los vuelos de vuelta

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela informó a las aerolíneas internacionales que deben reanudar sus vuelos al país en un plazo de 48 horas, o se arriesgan a perder sus derechos para volar para el país sudamericano, dijo el lunes la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA).

"Esta decisión reducirá aún más la conectividad hacia el país, que ya es uno de los menos conectados de la región", dijo IATA, que representa a unas 350 aerolíneas.

En un comunicado, la IATA agregó que mantiene el compromiso de restablecer las operaciones hacia y desde Venezuela "tan pronto como las condiciones lo permitan”.

El organismo reiteró su disposición a mantener canales abiertos de comunicación con las autoridades venezolanas, a fin de coordinar acciones que garanticen la seguridad, la conectividad y la protección de los derechos de los pasajeros, en estricto cumplimiento de la normativa vigente de seguridad.

Venezuela

