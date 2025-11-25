"La compañía evaluará la situación para decidir cuándo reanudar los vuelos a ese país", dijo a Reuters un portavoz de Iberia.
TAP Air Portugal confirmó la cancelación de sus vuelos programados para el sábado y el martes.
"Esta decisión surge tras la información emitida por las autoridades aeronáuticas de Estados Unidos, que indica que las condiciones de seguridad en el espacio aéreo venezolano no están garantizadas", declaró la compañía a Reuters.
GOL también informó que los vuelos previstos para el sábado y domingo fueron suspendidos.
Latam Airlines también suspendió sus vuelos del fin de semana.
Turkish Airlines canceló sus vuelos previstos hacia Venezuela entre el 24 y el 28 de noviembre, dijo Marisela de Loaiza, presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela. Otras líneas nacionales que también vuelan a Madrid suspendieron sus vuelos.
Los vuelos a Madrid de las aerolíneas venezolanas Láser y Estelar pautados para esta semana fueron reprogramados. Las compañías, sin embargo, mantienen sus conexiones a otros destinos.
El vuelo directo de Conviasa desde Ciudad de México a Caracas, partió este martes a las 16:00.
Aeronáutica Civil de Colombia dijo en un comunicado divulgado en su web que "la seguridad aérea es un principio intangible y no negociable. Estamos trabajando en estrecha colaboración con las aerolíneas para asegurar que, mientras se gestionan las implicaciones de este aviso internacional, se mantenga el máximo estándar de protección y mitigación de riesgos para todos los pasajeros y las tripulaciones".
Venezuela quiere los vuelos de vuelta
El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela informó a las aerolíneas internacionales que deben reanudar sus vuelos al país en un plazo de 48 horas, o se arriesgan a perder sus derechos para volar para el país sudamericano, dijo el lunes la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA).
"Esta decisión reducirá aún más la conectividad hacia el país, que ya es uno de los menos conectados de la región", dijo IATA, que representa a unas 350 aerolíneas.
En un comunicado, la IATA agregó que mantiene el compromiso de restablecer las operaciones hacia y desde Venezuela "tan pronto como las condiciones lo permitan”.
El organismo reiteró su disposición a mantener canales abiertos de comunicación con las autoridades venezolanas, a fin de coordinar acciones que garanticen la seguridad, la conectividad y la protección de los derechos de los pasajeros, en estricto cumplimiento de la normativa vigente de seguridad.