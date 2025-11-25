Estados Unidos movilizó al Caribe al portaviones más grande del mundo junto a una flotilla de buques de guerra y aviones caza para operaciones antidrogas, que el presidente venezolano Nicolás Maduro denuncia como una "amenaza" para forzar su derrocamiento.

Washington acusa a Maduro de liderar el supuesto Cartel de los Soles y el lunes lo designó como grupo terrorista. Venezuela calificó la designación como una "ridícula patraña”.

Desde septiembre, las fuerzas estadounidenses han atacado más de 20 embarcaciones presuntamente dedicadas al narcotráfico en el mar Caribe y el Pacífico oriental, causando la muerte de al menos 83 personas.

Las aerolíneas que suspendieron operaciones son Avianca, Latam, Iberia, Air Europa, TAP, Gol, Turkish Airlines, Caribbean Airlines, Plus Ultra y Láser.

33 vuelos internacionales cancelados

La Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo indica que el país perdió 33 vuelos internacionales en los últimos días.

El lunes, la aerolínea española Air Europa anunció la suspensión de sus cinco vuelos semanales entre Madrid y Caracas "hasta que las condiciones lo permitan" para su reanudación.

La aerolínea Plus Ultra también suspendió la misma ruta, según informaron medios españoles.

Durante el fin de semana, Iberia, la aerolínea española propiedad de IAG, anunció la suspensión de sus vuelos a Venezuela al menos hasta el 1 de diciembre. El último vuelo de esta aerolínea Caracas a Madrid despegó el sábado.