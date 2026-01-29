Venezuela abre su industria petrolera a la inversión privada, EU suaviza las sanciones

"Solo cosas buenas vendrán después del sufrimiento", expresó el presidente del Parlamento y hermano de la mandataria, Jorge Rodríguez, tras la aprobación de esta ley "para la historia, para el futuro".

Delcy Rodríguez era la vicepresidenta de Maduro y asumió el poder tras la captura del mandatario izquierdista el 3 de enero en una operación estadounidense, que incluyó bombardeos a Caracas y otras regiones vecinas.

"Esta ley nos permite el verdadero salto histórico, cualitativo para convertir estas reservas de petróleo, las más grandes del planeta, en la felicidad más grande del planeta que puede tener un pueblo", dijo Rodríguez en una marcha organizada por el chavismo para celebrar la aprobación de la ley.

La mandataria se refirió igualmente a la llamada de este jueves con Trump, en la que discutieron la reapertura del espacio aéreo de Venezuela y nuevas inversiones. "Estamos dando pasos históricos", dijo, "estamos dando pasos importantes".

La reforma fue propuesta por la propia presidenta, que encabeza un vuelco a la histórica relación hostil con Washington.

El presidente Donald Trump ha calificado a Delcy Rodríguez de "formidable" y ha insistido en su interés por que empresas petroleras estadounidenses inviertan en Venezuela.

La nueva ley ofrece más garantías a los privados, cede el control estatal de la exploración, y menos impuestos.